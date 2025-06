FAOｘ吉本興業、万博で共演！

国際連合食糧農業機関(FAO) 駐日連絡事務所

2025年6月15日(日)、大阪・関西万博にて、 国連パビリオン(https://www.un.org/expo2025/ja)と吉本興業株式会社がタッグを組んだ大規模イベント「 Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO(https://walkthetalk2025-expo.com/)」が開催されます。万博会場内では、持続可能な開発目標(SDGs)に関連したさまざまなイベントが展開される中、国際連合食糧農業機関(FAO)駐日連絡事務所の日比絵里子所長は、2つのイベントに登壇し、吉本芸人と共演します。そして、「FAOは、飢餓のない世界を目指して活動している国連の専門機関です。『ちょっと難しそう』と思われがちなテーマですが、吉本の芸人の皆様と一緒に、私たちの活動を楽しく、そして身近に感じていただけるようご紹介したいと思います!」と、イベントへの意気込みを語りました。

一つ目のイベントでは、吉本芸人タチマチとともに、現在国連パビリオンで開催中の特別展示、「 SDGs目標2『飢餓をゼロに』を共に目指して(https://theme-weeks.expo2025.or.jp/program/detail/6836cf0cc6edf.html)」を、ツアー形式でご紹介します。二つ目のイベントでは、MCに吉本芸人の銀シャリを迎え、国連職員の仕事に迫るトークセッションを実施します。

■FAO登壇イベントの詳細

(1)タチマチの国連パビリオンツアー

国連パビリオンの展示を、タチマチがツアー形式で解説。

親しみやすいガイドで、国連の取り組みを学ぶことができます。

日時:6月15日(日)13:00開始(予定)

会場:国連パビリオン 展示エリア

出演:日比絵里子(FAO駐日連絡事務所所長)、タチマチ

言語:日本語

参加方法:先着順にご入場いただきます。一定の人数に達した場合、入場制限を行うことがございます。

(2)国連職員に訊いてみた!国連ってどんなとこ?

国連で働く人は実際にどんな仕事をしているの?

銀シャリと現役東大生がインタビュー形式でトークセッションを行います。

日時:6月15日(日)16:45開場/17:00開演/17:30終演(予定)

会場:国連パビリオン イマーシブシアター

出演:日比絵里子(FAO駐日連絡事務所所長)、浦野翔太(国連グローバル・コミュニケーション局 ジュニアプロフェッショナルオフィサー)、野々口真伍(東京大学大学院 農学生命科学研究科修士2年)、毛塚咲絵(東京大学大学院 農学生命科学研究科修士1年)

MC:銀シャリ

言語:日本語

入場方法:先着順にご入場いただきます。満席の場合、入場制限を行うことがございます。

■大阪・関西万博/国連パビリオンについて

4月13日から10月13日まで開催され、約2,800万人の来場が予想されています。「United for a Better Future: 人類は団結したとき最も強くなる。」をテーマに、国連パビリオンは午前9時30分から午後9時まで毎日開館しています。

■国連パビリオン特別展示:SDGs目標2「飢餓をゼロに」を共に目指して

「誰一人取り残さない」農業・食料システムは、食料安全保障、持続可能な農業、学校給食を通じた栄養改善などを促進します。ローマに本部を置く国連の3機関、国際連合食糧農業機関(FAO)、国連世界食糧計画(WFP)、国際農業開発基金(IFAD)が共同でその取組を紹介します。

■国際連合食糧農業機関(FAO)について

FAO(https://www.fao.org/japan/jp/)は飢餓を撲滅するための国際的な取り組みを主導する国連の専門機関です。FAOの目的は、人々が健全で活発な生活を送るために十分な量・質の食料への定期的アクセスを確保し、すべての人々の食料安全保障を達成することです。FAOには194カ国と欧州連合(EU)の195のメンバーが加盟しており、世界130カ国以上で活動しています。FAO駐日連絡事務所は、1997年に横浜市の横浜国際協力センター(パシフィコ横浜)内に開設されました。

■日比絵里子(FAO駐日連絡事務所長)略歴

上智大学法学部で法学士、英国レディング大学大学院および米ワシントンDCジョンズホプキンズ大学大学院SAISで国際関係学修士号を取得。国連人口基金(UNFPA)を経て、2011年にFAO入職。ローマ本部戦略企画室のシニア・オフィサーとして2年勤務した後、2013年からは紛争下のシリア事務所の所長、また2016年からはサモア独立国からFAO大洋州事務所長を務め、2020年9月より現職。約30年にわたり国連での経験を有します。