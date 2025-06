佐々木尽初の世界王座への挑戦となるLemino BOXING 世界タイトルマッチ、6月17日記者会見・18日公開計量をLemino公式YouTubeにて生配信！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円(税込)※1の有料プラン「Leminoプレミアム」で独占生配信する「NTTドコモ Presents Lemino BOXING WBO世界ウェルター級タイトルマッチ『ブライアン・ノーマンJr. vs 佐々木尽』」について、2025年6月17日(火)に行われる記者会見、6月18日(水)に行われる公開計量をLemino公式YouTubeにて生配信することを決定いたしました。

【記者会見 配信概要】

特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202506_nr-boxingLP-0613

■配信日時:【生配信】2025年6月17日(火)正午~Lemino公式YouTubeにて配信(予定)

【アーカイブ配信】Leminoにて無料配信

※6月19日の試合の視聴にはLeminoプレミアムのご登録が必要です。お早めにご登録(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000014/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202506_nr-admission-0613)ください。

■登壇者:

WBO世界ウェルター級 タイトルマッチ

・王者 ブライアン・ノーマン Jr.(アメリカ)

・挑戦者 佐々木 尽(八王子中屋)

IBF世界ライト・フライ級 王座決定戦

・クリスチャン・アラネタ(フィリピン)

・タノンサック・シムシー(タイ)

OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ

・田中 空(大橋)

・小畑 武尊(ダッシュ東保)

■記者会見視聴URL:

Lemino公式 YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Lemino_official

【公開計量 配信概要】

■配信日時:【生配信】2025年6月18日(水)正午~Lemino公式YouTubeにて配信(予定)

【アーカイブ配信】Leminoにて無料配信

※6月19日の試合の視聴にはLeminoプレミアムのご登録が必要です。お早めにご登録(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000014/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202506_nr-admission-0613)ください。

■登壇者:

WBO世界ウェルター級 タイトルマッチ

・王者 ブライアン・ノーマン Jr.(アメリカ)

・挑戦者 佐々木 尽(八王子中屋)

IBF世界ライト・フライ級 王座決定戦

・クリスチャン・アラネタ(フィリピン)

・タノンサック・シムシー(タイ)

OPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ

・田中 空(大橋)

・小畑 武尊(ダッシュ東保)

他

■公開計量視聴URL:

Lemino公式 YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Lemino_official

また、2025年5月28日に武居由樹選手が2度目の防衛に成功した「NTTドコモ Presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ『武居由樹 vs ユッタポン・トンデイ & エドアルド・ヌニェス vs 力石政法』」、および6月19日に佐々木尽選手が初めて世界王座へ挑戦する「NTTドコモ Presents Lemino BOXING WBO世界ウェルター級タイトルマッチ『ブライアン・ノーマンJr. vs 佐々木尽』」の開催を記念し、武居選手、佐々木選手のサイン入りグッズが当たるキャンペーンを実施中です。ぜひご参加ください!

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名:Leminoプレミアム会員限定 武居由樹選手 佐々木尽選手 サイン入りグッズプレゼントキャンペーン

■賞品内容・当選者数:

・武居由樹選手サイン入りキャップ 10名様

・佐々木尽選手サイン入りTシャツ 10名様

※賞品は選択できません。

■応募期間:2025年6月9日(月)11:00~2025年6月30日(月)23:59

■応募条件:

・日本国内にお住まいであること

・キャンペーンの応募フォームより必要事項を記入のうえエントリーしていること

・2025年7月31日(木)時点でLeminoプレミアム会員であること

・キャンペーン期間中に対象作品を両方視聴していること

※エントリー後に解約された場合は抽選対象外となります。

<対象作品>

1.NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ「武居由樹 vs ユッタポン・トンデイ エドアルド・ヌニェス vs 力石政法」

2.NTTドコモ Presents Lemino BOXING WBO世界ウェルター級タイトルマッチ「ブライアン・ノーマンJr. vs 佐々木尽」

※両試合とも生配信、アーカイブを対象作品に含みます。

※「NTTドコモ Presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ『武居由樹 vs ユッタポン・トンデイ & エドアルド・ヌニェス vs 力石政法』」に関しましては、キャンペーン期間以前(2025年5月28日~)のご視聴履歴も対象に含みます。

※エントリーされた「dアカウント(R)」と同一のアカウントにて作品を視聴してください。

■応募方法:下記特設サイトのキャンペーンの内容をご確認いただき、キャンペーンの応募フォームよりエントリーしてください。

キャンペーン詳細 :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202506_nr-brian-sasakiCampaign-0613#campaign

【世界タイトルマッチ 配信概要】※2

■タイトル:NTTドコモ Presents Lemino BOXING WBO世界ウェルター級タイトルマッチ「ブライアン・ノーマンJr. vs 佐々木尽」

■配信日:【生配信】2025年6月19日(木)

【アーカイブ配信】あり

視聴URL :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDM5NjA=?pit_git_type=LIVE_SINGLE&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202506_nr-brian-sasaki-0613

ご視聴にはLeminoプレミアム(月額990円(税込)※1、初回初月無料※3)への入会が必要です。

■製作著作:Lemino/SECOND CAREER

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino(レミノ)」公式

サービスサイト:https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Lemino_official

X(@Lemino_official):https://x.com/Lemino_official

Instagram:https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok:https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※3 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」「dアカウント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。