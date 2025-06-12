プロeスポーツチーム「REJECT」格闘ゲーム部門の選手が『CEO 2025』に出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」より、STREET FIGHTER部門、TEKKEN部門、FATAL FURY（餓狼伝説）部門の選手たちが、2025年6月13日（金）～15日（日）にアメリカ・フロリダ州オーランドで開催される格闘ゲーム大会『CEO 2025』に出場いたします。

『CEO』（Community Effort Orlando）はフロリダ州オーランドで開催されている、エンターテインメント性の高い格闘ゲーム大会です。格闘ゲームにプロレスの“魅せ方”を融合し、プロレス風リングや入場演出といった独自の演出を取り入れた大会構成が特徴で、世界中のファンや選手から注目を集めています。

今年で15周年を迎える本大会は、CAPCOM Pro TourやTEKKEN World Tourのポイント対象大会であり、Esports World Cup（EWC）やSNK World Championshipの出場権獲得にもつながる、非常に重要な国際大会です。

REJECTからは、STREET FIGHTER部門にときど・ウメハラ・ふ～ど・あきら・AngryBird・Big Bird・Laggiaの7名、TEKKEN部門にRaef、FATAL FURY部門にあきら・SCORE・Laggiaが参戦予定です。

世界を舞台に挑戦する選手たちへの、皆様の温かいご声援をよろしくお願いいたします。

【大会概要】

■大会名：CEO 2025

■開催日：2025年6月13日（金）～6月15日（日）

■会場 ：アメリカ・フロリダ州オーランド

■主催 ：CEO Gaming

■公式サイト：https://ceogaming.org/

【開催時刻】

■日本時刻

1日目 6月14日（土）01:00

2日目 6月14日（土）23:00

3日目 6月15日（日）23:00

【配信情報】

■STREET FIGHTER 6

https://www.twitch.tv/capcomfighters

■TEKKEN ８

https://www.twitch.tv/tekken

■FATAL FURY（餓狼伝説 CotW）

https://www.twitch.tv/ceogaming

https://www.twitch.tv/tampaneversleeps

https://www.twitch.tv/jwonggg

【出場タイトル／選手】

■ STREET FIGHTER 6

- ときど（@tokidoki77(https://x.com/tokidoki77)）- ウメハラ（@daigothebeastJP(https://x.com/daigothebeastJP) / @daigothebeast(https://x.com/DaigotheBeast)）- ふ～ど（@TheFuudo(https://x.com/TheFuudo)）- あきら（@akiradayooooo(https://x.com/akiradayooooo)）- AngryBird（@FGC_Angrybird(https://x.com/FGC_Angrybird)）- Big Bird（@Bigbird_fgc(https://x.com/Bigbird_fgc)）- Laggia（@laggia9(https://x.com/laggia9)）

■ TEKKEN 8

- Raef（@luminousRage(https://x.com/luminousRage)）

■ FATAL FURY（餓狼伝説 CotW）

- あきら（@akiradayooooo(https://x.com/akiradayooooo)）- SCORE（@score33333(https://x.com/score33333)）- Laggia（@laggia9(https://x.com/laggia9)）

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトル部門を多数展開する日本有数のeスポーツチームであり、ESPORTS WORLD CUPのパートナーチームにも選出。累計賞金獲得額は国内1位を記録し、特にモバイルシューティングジャンルにおいては日本トップの実績を誇ります。

『PUBG MOBILE』部門では12度の世界大会を経て、2024年に日本チーム初の世界一を獲得。『Apex Legends』部門では「ALGS 2024」にてAPAC NORTH地域初の世界一を達成するなど、国際大会でも確かな成果を残しています。

Web：https://reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、2018年に設立されたeスポーツ企業です。プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギアの開発・展開、タレントマネジメント、イベントプロデュースなど、eスポーツに関する総合エンターテインメント事業を展開しています。

公式HP：https://reject.co.jp/(https://reject.jp/)

REJECT ONLINE STORE：https://brand.reject.jp/

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

株式会社REJECT

■メールアドレス：contact@REJECT.co.jp

■採用ページ：https://REJECT.co.jp/recruit/(https://reject.co.jp/recruit/)