『文豪ストレイドッグス』から、「撮影会」をテーマにカメラを手にした中島敦や太宰治たちの描き下ろしグッズが8月9日発売！ アニメイトでは、特典「ブロマイド」がもらえるフェアも開催!!
△描き下ろしイラスト
詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/index.php?aid=3525
株式会社アニメイトは、『文豪ストレイドッグス』の描き下ろしイラストを使用した新商品を、2025年8月9日から販売いたします。また、同日より全国アニメイト・アニメイト通販にて【『文豪ストレイドッグス』撮影会フェア～TAKE 1～】を開催いたします。
『文豪ストレイドッグス』とは、中島敦、太宰治など実在する文豪の名を懐くキャラクターたちが活躍する、異能バトルアクション作品。朝霧カフカ先生・春河35先生により2012年から『ヤングエース』で漫画連載が開始され、関連書籍はシリーズ累計1600万部（2025年2月時点）を突破。2026年4月に「アニメ化十周年」を迎えることを記念し、さまざまな企画が開催される予定です。
そんな本作より、「アクリルスタンド」や「キャラバッジコレクション」などの新商品が多数発売！ 新商品には、中島敦や太宰治たちが「撮影会」をテーマにカメラを手にした描き下ろしイラストを使用しています。
また、全国アニメイト・アニメイト通販では、新商品も対象の【『文豪ストレイドッグス』撮影会フェア～TAKE 1～】を8月9日～8月31日まで開催いたします。期間中、『文豪ストレイドッグス』関連商品をご購入・ご予約で、特典「ブロマイド（全8種）」を1枚プレゼントいたします。特典がもらえるこの機会に、ぜひチェックしてみてください！
■商品情報
アクリルスタンド
発売日：2025年8月9日
価格：各1,980円（税込）
種類：8種
△アクリルスタンド
キャラバッジコレクション
発売日：2025年8月9日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（8パック入り）3,520円（税込）
種類：全8種
△キャラバッジコレクション
クリアファイル
発売日：2025年8月9日
価格：各440円（税込）
種類：3種
△クリアファイル
ミニ色紙コレクション
発売日：2025年8月9日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（8パック入り）3,520円（税込）
種類：全8種
△ミニ色紙コレクション
アクリルアートパネル
発売日：2025年8月9日
価格：2,200円（税込）
△アクリルアートパネル
この他にも、多数の商品が発売！
■フェア情報
『文豪ストレイドッグス』撮影会フェア～TAKE 1～
開催期間：2025年8月9日～8月31日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『文豪ストレイドッグス』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全8種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ブロマイド（全8種）
※特典はお選びいただけません。
△特典：ブロマイド（全8種）
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会
■関連URL
『文豪ストレイドッグス』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/index.php?aid=3525)
『文豪ストレイドッグス』撮影会フェア～TAKE 1～(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113173)
アニメ「文豪ストレイドッグス」第5シーズン公式サイト(https://bungosd.com/)