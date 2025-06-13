ネクライトーキー、メジャーデビュー5周年イヤーを締めくくる東阪ワンマンライブ「〆」開催決定！

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日本コロムビア株式会社


ネクライトーキーが2026年1月に<ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」


>を大阪・GORILLA HALL、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催することが明らかになった。



今回発表された東阪ワンマンライブは、メジャーデビュー5周年を記念して順次公開されている5大トピックのうちの一つで、周年イヤーを締めくくる正に“〆”となる公演。


「〆」と題される公演は、2019年に開催された1st AL「ONE！」ツアー追加公演、1st Mini AL「MEMORIES」ツアー追加公演以来3度目となる。



チケット最速先行受付はネクライトーキーのFanicon会員を対象に6月13日(金)21:00から7月8日(火)23:59まで、オフィシャル先行は7月15日(火)から受付を開始する。


チケット販売スケジュールなどの詳細は、バンドのオフィシャルWebsiteやSNSをチェックしよう。



新EP「モブなりのカンフー」のリリース、日本列島を南から北へと向かうワンマンツアー<ゴーゴートーキーズ！2025 北上>の開催、バンドの公式YouTubeチャンネルでの自主ラジオ番組「ネクライトーキーのネクラジ！」の配信、5周年イヤー集大成となる東阪「〆」ワンマンまでが明らかとなったネクライトーキーのメジャー5周年記念5大トピック。



果たして最後にどんなトピックが控えているのか、第5弾の発表にも期待が集まる。








■ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」


2026/1/24(土)　大阪　GORILLA HALL　OPEN 17:15 / START 18:00


2026/1/27(火)　東京　Zepp DiverCity(TOKYO)　 OPEN 18:00 / START 19:00


<チケット>


前売：5,500円 (+1Dr)


・Fanicon先行


6月13日(金)21:00～7月8日(火)23:59


https://fanicon.net/ticket/6132


オフィシャル先行


7月15日(火)12:00～8月3日(日)23:59


*オフィシャル先行URL、その他詳細はネクライトーキーWebsiteをチェック


https://necrytalkie.jp/



■リリース情報


ネクライトーキー


2nd EP「モブなりのカンフー」


【配信】


2025年3月26日(水) Digital Release


配信URL： https://lnk.to/NT_mobnari


【CD】


2025年5月10日(土)からの全国ワンマンツアー会場で数量限定盤CDを発売


\1,636 + tax (税込み \1,800) *紙ジャケ仕様


CEG-104







M1. モブなりのカンフー


M2. そういうものでしょう？


M3. 怠惰でいいナ


M4. 人生なんにもわかんねえ！



■ネクライトーキー YouTube


・ネクライトーキー YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial


・ネクライトーキーのネクラジ！


https://youtube.com/playlist?list=PLVsS70XB6k2TNuffCzoxUSkXLsc3R7Am7


・「怠惰でいいナ」Official Lyric Video


https://youtu.be/TQohbz6Yr7k


・「モブなりのカンフー」Official Music Video


https://youtu.be/Ix7dXpJ36So


・「そういうものでしょう？」Official Lyric Video


https://youtu.be/fKVPlX1VkoE


・「人生なんにもわかんねえ！」Official Music Video


https://youtu.be/KZ9yGgpOzSo



■「ネクライトーキー」プロフィール


2017年に朝日が中心となり、もっさ、藤田、カズマ・タケイにより結成。


2019年3月に中村郁香が正式加入し現在の5人組体制に。


一瞬でリスナーの耳をキャッチするもっさの歌声と、朝日の描くシニカルな歌詞世界、音楽愛に溢れた一筋縄ではいかないメロディーは中毒性満載で、バンドシーンに留まらず多方面で話題を呼んでいる。



■「ネクライトーキー」リンク


HP： https://necrytalkie.jp/


メジャー5周年特設サイト： https://necrytalkie.jp/major5th/


YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial


X： https://x.com/Talkie_official


Instagram： https://www.instagram.com/necry_talkie_official/


TikTok： https://www.tiktok.com/@necrytalkie_official


Nippon Columbiaアーティストページ： https://columbia.jp/necrytalkie/