ネクライトーキー、メジャーデビュー5周年イヤーを締めくくる東阪ワンマンライブ「〆」開催決定！
ネクライトーキーが2026年1月に<ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」
>を大阪・GORILLA HALL、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催することが明らかになった。
今回発表された東阪ワンマンライブは、メジャーデビュー5周年を記念して順次公開されている5大トピックのうちの一つで、周年イヤーを締めくくる正に“〆”となる公演。
「〆」と題される公演は、2019年に開催された1st AL「ONE！」ツアー追加公演、1st Mini AL「MEMORIES」ツアー追加公演以来3度目となる。
チケット最速先行受付はネクライトーキーのFanicon会員を対象に6月13日(金)21:00から7月8日(火)23:59まで、オフィシャル先行は7月15日(火)から受付を開始する。
チケット販売スケジュールなどの詳細は、バンドのオフィシャルWebsiteやSNSをチェックしよう。
新EP「モブなりのカンフー」のリリース、日本列島を南から北へと向かうワンマンツアー<ゴーゴートーキーズ！2025 北上>の開催、バンドの公式YouTubeチャンネルでの自主ラジオ番組「ネクライトーキーのネクラジ！」の配信、5周年イヤー集大成となる東阪「〆」ワンマンまでが明らかとなったネクライトーキーのメジャー5周年記念5大トピック。
果たして最後にどんなトピックが控えているのか、第5弾の発表にも期待が集まる。
■ネクライトーキーメジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」
2026/1/24(土) 大阪 GORILLA HALL OPEN 17:15 / START 18:00
2026/1/27(火) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 18:00 / START 19:00
<チケット>
前売：5,500円 (+1Dr)
・Fanicon先行
6月13日(金)21:00～7月8日(火)23:59
https://fanicon.net/ticket/6132
オフィシャル先行
7月15日(火)12:00～8月3日(日)23:59
*オフィシャル先行URL、その他詳細はネクライトーキーWebsiteをチェック
https://necrytalkie.jp/
■リリース情報
ネクライトーキー
2nd EP「モブなりのカンフー」
【配信】
2025年3月26日(水) Digital Release
配信URL： https://lnk.to/NT_mobnari
【CD】
2025年5月10日(土)からの全国ワンマンツアー会場で数量限定盤CDを発売
\1,636 + tax (税込み \1,800) *紙ジャケ仕様
CEG-104
M1. モブなりのカンフー
M2. そういうものでしょう？
M3. 怠惰でいいナ
M4. 人生なんにもわかんねえ！
■ネクライトーキー YouTube
・ネクライトーキー YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial
・ネクライトーキーのネクラジ！
https://youtube.com/playlist?list=PLVsS70XB6k2TNuffCzoxUSkXLsc3R7Am7
・「怠惰でいいナ」Official Lyric Video
https://youtu.be/TQohbz6Yr7k
・「モブなりのカンフー」Official Music Video
https://youtu.be/Ix7dXpJ36So
・「そういうものでしょう？」Official Lyric Video
https://youtu.be/fKVPlX1VkoE
・「人生なんにもわかんねえ！」Official Music Video
https://youtu.be/KZ9yGgpOzSo
■「ネクライトーキー」プロフィール
2017年に朝日が中心となり、もっさ、藤田、カズマ・タケイにより結成。
2019年3月に中村郁香が正式加入し現在の5人組体制に。
一瞬でリスナーの耳をキャッチするもっさの歌声と、朝日の描くシニカルな歌詞世界、音楽愛に溢れた一筋縄ではいかないメロディーは中毒性満載で、バンドシーンに留まらず多方面で話題を呼んでいる。
■「ネクライトーキー」リンク
HP： https://necrytalkie.jp/
メジャー5周年特設サイト： https://necrytalkie.jp/major5th/
YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial
X： https://x.com/Talkie_official
Instagram： https://www.instagram.com/necry_talkie_official/
TikTok： https://www.tiktok.com/@necrytalkie_official
Nippon Columbiaアーティストページ： https://columbia.jp/necrytalkie/