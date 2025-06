世界３０ヵ国１８００名の学生が応募した「社会課題×アートの国際コンペ Fuji-California Young Artists Expo ２０２５」 の受賞作発表！ ６月１４日から国際巡回展開催！

学校法人 21世紀アカデメイア会場 公式HP :https://creativespace.akademeia21.ac.jp/

Kotaro Nagasaki The Governor of Yamanashi Prefecture Japan Art Award(長崎幸太郎 山梨県知事賞)

【作品名】

Innocence

【部門】

自由テーマ (Open Category)

【国籍・氏名】

India・Nandini Agrawal

Kotaro Nagasaki The Governor of Yamanashi Prefecture JapanKOTODAMA Award (Spirit of Language)(長崎幸太郎 山梨県知事 言霊プレゼンテーション賞)[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nApf5VJbdnc ]

【作品名】

The Flower of Harmony Blooming in Peace

【部門】

言霊プレゼンテーション (KOTODAMA Presentation)

【国籍・氏名】

Japan・Chou kami

Yasutomo Suzuki The Governor of Shizuoka Prefecture Japan Art Award(鈴木康友 静岡県知事賞)

【作品名】

A Beautiful Nightmare

【部門】

自由テーマ (Open Category)

【国籍・氏名】

Bangladesh・Arefa Jahan

Yasutomo Suzuki The Governor of Shizuoka Prefecture JapanKOTODAMA Award (Spirit of Language)(鈴木康友 静岡県知事 言霊プレゼンテーション賞)[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=14xBd-yd1H0 ]

【作品名】

GROWING TOGETHER,LIVING IN LOVE

【部門】

言霊プレゼンテーション (KOTODAMA Presentation)

【国籍・氏名】

India・Soumya Ranjan Samal

Hiroshi Tasaka Chairman of the Fuji Five Lakes Green Metropolis ForumAward (田坂広志 富士五湖自然首都圏フォーラム会長賞)

【作品名】

Human Knot Art

【部門】

世界平和と協力 (World Peace and Cooperation)

【国籍・氏名】

Afghanistan・Basmeena Jan

Hiroshi Tasaka Chancellor of the Akademeia 21st Century Art Award(田坂広志 21世紀アカデメイア学長賞)

【作品名】

Roots of Reflection

【部門】

My Identity & Self Expression

【国籍・氏名】

Ethiopia・Yonas Kenea

Hiroshi Tasaka Chancellor of the Akademeia 21st CenturyKOTODAMA Award (Spirit of Language)(田坂広志 21世紀アカデメイア学長 言霊プレゼンテーション賞)[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=kq9hJ7oaCTs ]

【作品名】

Individuality

【部門】

言霊プレゼンテーション (KOTODAMA Presentation)

【国籍・氏名】

Japan・Mizuki Kitazawa

※上記テキストは、下記よりご使用ください

学校法人 21世紀アカデメイア(学長:田坂広志)が

米国California Sister Cities

米国Anaheim University

山梨県、静岡県

富士五湖自然首都圏フォーラム

との官学連携で開催した

社会課題を掲げたアートによる

国際交流コンペティション

Fuji-California Young Artists Expo

(フジ-カリフォルニア ヤングアーティスト エキスポ)

の受賞作品が

日本時間の6月2日(月)に発表されました

これらの受賞作品を展示する

国際巡回展・第一弾を

2025年6月14日(土)から原宿で開催いたします

本コンペティションは

世界30ヵ国を超えて、1800名以上の学生が応募しましたが

(前年比+212%)

アメリカ、イギリスなどの先進国のみならず

アフガニスタン、インド、バングラデシュ、ブラジルなど

多様な文化圏の学生からも多くの作品応募があり

これらの国々からも受賞者が生まれました

応募作品は、すべて

オンライン・ギャラリーで公開されていますが

受賞作品は

世界各国・各地で開催される「国際巡回展」で展示されます

国際巡回展の第一弾 は

東京・原宿にある

学校法人 21世紀アカデメイアのギャラリー

Creative Space Akademeia 21 Harajukuで

2025年6月14日(土)~6月28日(土)に

開催されますが

これに次いで、 国際巡回展の第二弾 は

富士河口湖畔の「音楽と森の美術館」で開催されますが

2025年7月15日(火)には

山梨県知事や静岡県知事の出席のもと

受賞者への 国際授賞式 を開催予定です

◆ Fuji-California Young Artists Expo 募集概要 ◆

〔テーマ〕

平和・優しさ・協力

(Peace, Kindness & Cooperation)

〔開催部門〕

1.私の街・私の故郷 (My City, My Town)

2.アイデンティティと自己表現 (My Identity & Self Expression)

3.世界平和と協力 (World Peace and Cooperation)

4.自由テーマ (Open Category)

5.動画(Video Entries)

6.言霊プレゼンテーション (KOTODAMA Presentation)

〔応募条件〕

学生であること(年齢・国籍不問)

〔公式サイト〕

〔各賞〕

1.山梨県知事賞

2.山梨県知事 言霊プレゼンテーション賞

3.静岡県知事賞

4.静岡県知事 言霊プレゼンテーション賞

5.富士五湖自然首都圏フォーラム会長賞

6.21世紀アカデメイア学長賞

7.21世紀アカデメイア学長 言霊プレゼンテーション賞

8.その他

〔巡回展 開催予定日〕

東京・原宿会場

(Creative Space Akademeia 21 Harajuku)

2025年6月14日(土)~6月28日(土)

◆ 21世紀アカデメイアでの取り組み ◆

学校法人21世紀アカデメイアでは

1万名の学生が

世界中から集まったアート作品を自由に鑑賞し

気に入った作品への感想やメッセージを

作者に英語で直接伝える

教育プログラムを実施しています

これは、1万名の学生が

「ECSAIT」(English Communication Supported by AI Technology)

と呼ばれるAIを用いた

英語コミュニケーション術を活用し

海外の若手アーティストと

深いメッセージの交換を行う教育プログラムです

◆ 田坂広志学長へのインタビュー ◆

「Fuji-California Young Artists Expo」

の取り組みについて

富士五湖自然首都圏フォーラム会長でもある

田坂広志学長へのインタビュー

を希望されるメディアの方は

下記に、ご連絡をください

21世紀アカデメイア・グループ 代表

学校法人 21世紀アカデメイア 理事長・学長

田坂広志

東京大学卒業 同大学院修了

(工学博士:原子力工学)

総理大臣の特別顧問である内閣官房参与

世界の大統領・首相が集まるダボス会議のメンバー

4人のノーベル平和賞受賞者が特別会員を務める

世界賢人会議・ブダペスト・クラブの日本代表

などを務め、国際的に活躍

国内外8800名の経営者やリーダーを育成してきた

田坂塾・塾長であり

『田坂広志 人類の未来を語る』

『目に見えない資本主義』

『知性を磨く』 『教養を磨く』 『人間を磨く』 『運気を磨く』

『成長の技法』 『仕事の思想』

『人生の成功とは何か』

など、多岐にわたる分野で

国内・海外100冊余の著書を上梓

2023年4月から

学校法人 21世紀アカデメイア 理事長・学長

に就任

2024年9月から

オンライン国際大学や国際シンクタンク

多文化教育の普及財団、カリフォルニア州姉妹都市協会

などと連携した

21世紀アカデメイア・グループ代表

にも就任

◆ 学校法人 21世紀アカデメイア ◆

第4次産業革命が急速に進展し

ロボティクスや人工知能(AI)が社会に広がっていく時代には

人材に求められる条件が根本から変わっていきます

その結果、ただ大学で「知識」を学んだだけの人材は

生き残れません

また、ただ専門学校で「技能」を身につけただけの人材は

活躍できません

これからの時代、職場や企業、業界や社会において

優れたリーダーシップを発揮して活躍する人材は

人間だけが発揮できる高度な能力である

「5つのプロフェッショナル力」と

「5つの人間関係力」

を身につけた人材です

21世紀アカデメイアでは

この人材を育成するための独自の実践体験的なカリキュラム

「セブン・ステップ・カリキュラム」

を開発し

すべての学生に提供しています

◆ キャンパス・ネットワーク ◆

