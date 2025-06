株式会社EGG × 株式会社Revreel、クリエイティブライツ事業「PLAYERS」を正式ローンチ

株式会社EGG

インフルエンサーの“拡散力”を科学するマーケティングカンパニー、株式会社EGG(本社:東京都渋谷区恵比寿1丁目19-15 ウノサワ東急ビル、代表取締役:藤澤裕人、以下「EGG」)は、クリエイティブエージェンシー 株式会社Revreel(本社:福岡県福岡市東区松崎1-5-3 201号、代表取締役:玉井一樹、以下「Revreel」)と共同で、タレント肖像素材の定額制サブスクリプションサービス 「PLAYERS(プレイヤーズ)」 をローンチいたしました。本取り組みは、EGGリブランディングプロジェクト(RBP)第三弾に位置づけられ、両社のネットワークとライツマネジメントの知見を結集することで、商用クリエイティブ制作の権利障壁を解消します。

PLAYERS: https://egggggg.co.jp/players

「PLAYERS」立ち上げの背景

SNS運用型広告においては、高速PDCAを回すための大量クリエイティブが不可欠です。しかし“肖像権・著作権リスクをクリアした素材を即時に調達する”ことが制作現場のボトルネックになっていました。EGG は芸能事務所・クリエイターと連携し、「商用利用が契約期間中は無制限」 という包括ライセンス設計を実現。制作チームがバナーやLPを自由にテストできる環境を提供します。

サービスの特徴

特長詳細

定額・無制限ライセンスLP・バナー・店頭POP・OOHまで追加料金なし。

媒体・地域制限なし。

2つのラインナップ

EGG × Revreelの協業により、SNS世代向けの「GenZ Edition」と、元タカラジェンヌなど品格ある表現者を揃えた「Grace Edition」の2ラインナップを同時展開。第一弾として5名の元タカラジェンヌを起用し、広告・販促物への無制限利用を実現しました。

GenZ Edition

Z世代を中心に共感を集めるSNSインフルエンサーを厳選。UGC拡散や話題化を狙う商材に最適です。

Grace Edition

元タカラジェンヌ・女優など、ハイエンド商材や大人向けブランドにふさわしい“品格と物語性”を備えた表現者をラインナップ。

また、本プロジェクトは“Second Stage, New Spotlight.”を掲げ、元タカラジェンヌ・アイドル卒メン・引退女優・元プロゲーマー等のセカンドキャリア創出を使命としています。

楓ゆき

1990年2月21日生まれ、茨城県日立市出身。身長160 cm。

宝塚歌劇団月組95期生として2009年『Amour それは…』で初舞台を踏み、

愛称は「たん」「たんこ」。娘役として『1789』ソレーヌ役や『桜嵐記』阿野廉子役などで

細やかな演技と伸びやかなダンスを披露し、2021年8月15日『桜嵐記/Dream Chaser』

東京公演千秋楽で退団。現在はダンス講師・レオタードデザイナー・モデル・講演会登壇など

多方面で活動。旅と自然を愛し、チャイルドコーチングマイスター資格も保有し、

子ども向け表現ワークショップを企画するなど、舞台で培った感性を社会に還元している。

和海しょう

TV

-2015年-宝塚スカイステージ内タカラヅカニュースコーナー スカイナビゲーターズ(2.015-2017年)その他スカイステージ歌番組コーナーなど多数

舞台

-2008年-月組公演ME AND MY GIRLで初舞台

(花組に配属され愛と死のアラビア、Reaf Hot Seaで花組生として初めての舞台を踏む(同年))

主な出演作品

-2013年-オーシャンズ11本公演でディック役、新人公演ではフランク・カットン役

-2014年-エリザべート本公演で黒天使役、新人公演ではフランツ・ヨーゼフ役

-2015年-ベルサイユのばら~フェルゼンとマリー・アントワネット編~、宝塚幻想曲、ベルサイユのばらではデュガゾン役 台湾公演に出演

-2016年-For the peopleでジェームズ・ポーク役

-2018年-ポーの一族でドン・マーシャル/アボット支配人

-2019年-恋スルARENE横浜スパーアリーナに出演

-2020年-マスカレードホテルで稲垣役

-2023年-うたかたの恋、ENCHANTMENT うたかたの洸ではゼップス役

鴛鴦歌合戦、GRAND MIRAGEにて退団。鴛鴦歌合戦では志村狂最斎役

イベント

-2017年-パリーグクライマックスシリーズファイナルステージ第1戦

福岡ソフトバンクホークスvs東北楽天ゴールデンイーグルス

ヤフオクドーム(現paypayドーム)にて国歌独唱

-2023年-レギュラーシーズン8/18福岡ソフトバンクホークスvs西武ライオンズ

paypayドームにて国歌独唱

TV

松田宣浩の「熱男ゴルフ」アシスタントMCにレギュラー出演

GAORA SPORTS 副音声出演 ゴルフ女子サウナ女子出演

イベント 麻央侑希talk&Live in OSAKAに出演

越路吹雪100周年記念ディナーショーに出演

北翔海莉 倉敷音楽祭に出演

三ツ矢直行グランドコンサートに出演

RUNWAY出演

音くり寿 ディナーショーCrystal melodyゲスト出演

2025年3月22日 みずほPayPayドーム 始球式

美麗

2007年宝塚音楽学校入学 2009年卒業 同年宝塚歌劇団月組配属

主な出演作品

「スカーレット ピンパーネル」「ロミオとジュリエット」

2012年11月退団

2015年「南太平洋」2016年「ジキル&ハイド」

2017年「Annie」2018年「ジキル&ハイド」

2019年「キューティ・ブロンド」マーゴ役「エリザベート」

2020年「Flash dance」2021年「ポーの一族」

2022年「笑う男」新宿村Live「恋のゴーストライダー」セリーナ役 「エリザベート」

2023年「エリザベス・アーデンVSヘレナ・ルビンスタイン」

「ワールドトリガーthe Stage B級ランク戦開始編」熊谷友子役「LUPIN」

2024年「BLEACH ROCK MUSICAL」前篇松本乱菊役

「ワールドトリガーthe Stage ガロプラ迎撃編」熊谷友子役

「真風涼帆Joyeux Noel Christmas Dinner Show」コーラス

2025年「ROOK MUSICAL BLEACH」後篇 松本乱菊役

ボディコンテスト多数受賞

星加梨杏

2012年宝塚音楽学校入学

2014年同校卒業、宝塚歌劇団に入団

2015年雪組に配属

主な出演作品

『Now Zoom Me』『CITY HUNTER』など

2023年7月退団

同年10月よりUAE(アラブ首長国連邦)へ語学留学。

その後現地に移住し、2024年11月に現地で法人を設立。

日本の伝統美を世界に届ける浴衣ブランド「emi」を立ち上げ、ドバイを拠点に展開中。

音波 みのり

宝塚歌劇団星組に所属し娘役として数々の舞台に出演

ヒロイン経験も豊富で可憐なヒロインから大人の女性まで幅広い役柄をこなす高い演技力を持つ。

圧倒的な透明感と気品ある佇まい、美しい声が魅力。ダンスを得意とし、

鍛え抜かれた体幹によって表現されるダンスパフォーマンスはパワフルかつ華やか。

日本舞踊名取名は花柳少暖輝。

退団後は『CLUB SEVEN 20th Anniversary』(23)、『柚希礼音ディナーショー』(23)、

『Rodgers/Hart』(23)、『七海ひろきディナーショー』(23)、『舞台サイボーグ009』(24)、

『RUNWAY』(24)、『暴れん坊将軍』(24~25)、『ダンスカンタービレ2025~VIOLET』(25)など、

様々なジャンルの舞台に意欲的に出演し活躍の場を広げている。

セカンドキャリア創出へのコミットメント

EGG は「Second Stage, New Spotlight.」を合言葉に、元タカラジェンヌ・アイドル卒メン・引退女優・元プロゲーマー・元吉本芸人 など多彩なキャリアを歩んできたクリエイターの次なる活躍の場を創出します。広告出演だけでなく、ファンクラブ運営やライツマネジメントを通じて、引退後の“物語”を現在進行形でアップデートし、タレントとファン、企業が共創する新しいエンタメエコシステムを構築してまいります。

■会社概要

会社名:株式会社EGG

代表者:代表取締役 藤澤裕人

本社所在地: 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号 ウノサワ東急ビル 7階

事業内容:インフルエンサーマーケティング事業

URL :https://www.egggggg.co.jp/

EGGは「インフルエンサーの“拡散力”を科学するマーケティングカンパニー」として、SNSアカウント運用支援、インフルエンサーキャスティング、キャンペーン設計・実行までをワンストップで提供しています。独自の分析指標と豊富な実績に基づき、戦略的かつ再現性の高いプロモーションを実現。企業やブランドが持つ魅力を、最適な形でターゲットに届ける支援を行っています。

会社名:株式会社Revreel

代表者:代表取締役 玉井一樹

本社所在地: 〒813-0035 福岡県福岡市東区松崎1-5-3 201号

事業内容:

プロデュース事業・マネジメント事業株式会社Revreelは【夢を引き寄せる】という理念の元、多数のインフルエンサー・eスポーツ選手、女優・俳優・アーティストなど夢を掴む、夢を見つける場所となれるように創設しました。サービスやモノやコンテンツのプロデュース、eスポーツチームのマネジメント~インフルエンサー/女優/俳優/アーティストのマネジメントをおこなっております。



■親会社概要

会社名:ログリー株式会社(東証グロース:証券コード6579)

代表者:代表取締役社長 吉永 浩和

本社所在地: 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号 ウノサワ東急ビル 7階

事業内容:メディアテクノロジー事業、アドテクノロジー事業、データマーケティング事業

URL :https://corp.logly.co.jp/

ログリーは、独自の「文脈を理解する技術」を武器にサービスを開発しています。「LOGLY lift」は日本で最初のネイティブ広告プラットフォームであり、一般的なWebサービス開発にとどまらず、自然言語処理、機械学習、各種アルゴリズム、データ解析、最適化技術など先進的な技術に貪欲に取り組んでいるテクノロジー会社です。

■本件に関するお問い合わせ先

企業名:株式会社EGG

担当者名:藤澤

TEL:03-5422-9960

Email:sales@egggggg.co.jp