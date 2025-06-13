HKT48『THE FIRST 音読』第三弾！　夏目漱石の「夢十夜」を10人が一夜ずつ朗読！

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株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)のWEBメディア『Newsクランチ！』では、今年4月のサイトリニューアル後の大型企画のひとつとして、『THE FIRST 音読』が始動。



同じクラスになったアイドルの音読を、隣の席で聞けたら--。そんな追体験ができる、聞いて焦がれる純文学をお届けする音声コンテンツ『THE FIRST 音読』。その第1回を飾ってもらうのがHKT48。



全三弾の最後は豊永阿紀、栗原紗英、大庭凜咲、龍頭綺音、秋吉優花、井澤美優、江口心々華、大内梨果、松永悠良、梁瀬鈴雅の10名が『夢十夜』(著：夏目漱石)を朗読。全十夜をメンバーが一夜ずつ担当してくれました。6/13(金)0時よりAudible、audiobookにて販売が開始となります。



一夜ずつ読み手が変わっていくので、メンバーの個性や声、魅力がよりはっきりと分かるはず。ぜひ聴いてみてください！





【担当作品・通し販売】
●HKT48 朗読 『 夢十夜 全十夜セット 』


Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2KSLQ9


オトバンク：https://audiobook.jp/product/272655

【担当作品・単話販売】
●豊永阿紀 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第一夜- 』


Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2KZYSW


オトバンク：https://audiobook.jp/product/272645



●栗原紗英 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第二夜- 』


Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2M4NYF


オトバンク：https://audiobook.jp/product/272646



●大庭凜咲 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第三夜- 』


Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2HWZWN


オトバンク：https://audiobook.jp/product/272647



●龍頭綺音 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第四夜- 』


Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2LXHGX


オトバンク：https://audiobook.jp/product/272648



●秋吉優花 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第五夜- 』


Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2L43QY


オトバンク：https://audiobook.jp/product/272649



●井澤美優 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第六夜- 』


Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2M1V31


オトバンク：https://audiobook.jp/product/272650



●江口心々華 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第七夜- 』


Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2KM88X


オトバンク：https://audiobook.jp/product/272651



●大内梨果 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第八夜- 』


Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2NV8YD


オトバンク：https://audiobook.jp/product/272652



●松永悠良 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第九夜- 』


Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2MPS99


オトバンク：https://audiobook.jp/product/272653



●梁瀬鈴雅 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第十夜- 』


Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2L7GZ5


オトバンク：https://audiobook.jp/product/272654




■『THE FIRST 音読』龍頭綺音によるティザー映像


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J9VSsq6OyKo ]