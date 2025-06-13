HKT48『THE FIRST 音読』第三弾！ 夏目漱石の「夢十夜」を10人が一夜ずつ朗読！
株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)のWEBメディア『Newsクランチ！』では、今年4月のサイトリニューアル後の大型企画のひとつとして、『THE FIRST 音読』が始動。
同じクラスになったアイドルの音読を、隣の席で聞けたら--。そんな追体験ができる、聞いて焦がれる純文学をお届けする音声コンテンツ『THE FIRST 音読』。その第1回を飾ってもらうのがHKT48。
全三弾の最後は豊永阿紀、栗原紗英、大庭凜咲、龍頭綺音、秋吉優花、井澤美優、江口心々華、大内梨果、松永悠良、梁瀬鈴雅の10名が『夢十夜』(著：夏目漱石)を朗読。全十夜をメンバーが一夜ずつ担当してくれました。6/13(金)0時よりAudible、audiobookにて販売が開始となります。
一夜ずつ読み手が変わっていくので、メンバーの個性や声、魅力がよりはっきりと分かるはず。ぜひ聴いてみてください！
【担当作品・通し販売】
●HKT48 朗読 『 夢十夜 全十夜セット 』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2KSLQ9
オトバンク：https://audiobook.jp/product/272655
【担当作品・単話販売】
●豊永阿紀 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第一夜- 』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2KZYSW
オトバンク：https://audiobook.jp/product/272645
●栗原紗英 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第二夜- 』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2M4NYF
オトバンク：https://audiobook.jp/product/272646
●大庭凜咲 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第三夜- 』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2HWZWN
オトバンク：https://audiobook.jp/product/272647
●龍頭綺音 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第四夜- 』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2LXHGX
オトバンク：https://audiobook.jp/product/272648
●秋吉優花 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第五夜- 』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2L43QY
オトバンク：https://audiobook.jp/product/272649
●井澤美優 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第六夜- 』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2M1V31
オトバンク：https://audiobook.jp/product/272650
●江口心々華 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第七夜- 』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2KM88X
オトバンク：https://audiobook.jp/product/272651
●大内梨果 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第八夜- 』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2NV8YD
オトバンク：https://audiobook.jp/product/272652
●松永悠良 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第九夜- 』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2MPS99
オトバンク：https://audiobook.jp/product/272653
●梁瀬鈴雅 （HKT48） 朗読 『 夢十夜 -第十夜- 』
Audible：https://www.audible.co.jp/pd/B0FC2L7GZ5
オトバンク：https://audiobook.jp/product/272654
■『THE FIRST 音読』龍頭綺音によるティザー映像
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J9VSsq6OyKo ]