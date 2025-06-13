お盆出発限定！マレーシア航空ビジネスクラス利用シンガポールフリーステイ5日間発売中

名鉄観光サービス株式会社

名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩切道郎、以下名鉄観光）は、お盆期間の出発限定で、マレーシア航空ビジネスクラスを利用したシンガポール5日間のフリーステイツアーを発売中です。

成田空港からクアラルンプールで乗り継いでシンガポールへ。ご宿泊は、オーチャードエリアに位置するコロニアル様式が特徴のグッドウッドパークホテルや、マリーナエリアに位置するザ・リッツカールトン・ミレニア・シンガポールなど、人気のホテルをご用意しました。



販売は6月23日まで。座席がなくなり次第販売終了となります。

詳細はこちら :https://search.mwt.co.jp/mintl/?area=ASI&country=004&ParamEncoding=UTF-8&keyword=%E3%81%8A%E7%9B%86&dept=NRT&carrier=MH&sp_ca=393&mediacd=PRT

◆マレーシア航空ビジネスクラスの魅力

・ ゆったりとした座席で、深夜フライトも快適な睡眠

・ 優先搭乗で、スムーズな搭乗体験

・ 空港ラウンジで、出発までの時間をリラックス

・ 空の上で味わう、こだわりの機内食

※上記でご紹介しているビジネスクラスの機材は、成田 - クアラルンプール間のみに適用されます。

◆おすすめツアー＜8月10日・11日・13日出発限定＞

【成田発着】マレーシア航空ビジネスクラスで行く！シンガポールフリーステイ5日間

グッドウッドパーク泊（デラックスメイフェアルーム）

◎アフタヌーンティー1回付

◎毎朝食付

詳細はこちら :https://search.mwt.co.jp/mintl/detail/CDMK56MWS014.html?mediacd=PRT

【成田発着】マレーシア航空ビジネスクラスで行く！シンガポールフリーステイ5日間

ザ・リッツカールトン・ミレニア・シンガポール泊（デラックスカラン）

◎ホテルのバーでカクテル1杯付

◎毎朝食付

詳細はこちら :https://search.mwt.co.jp/mintl/detail/CDMK56MWS015.html?mediacd=PRT

※当コースは当広告からお申し込みは承っておりません。詳しくは当社ホームページをご覧いただくか、資料をご請求いただいた上でお申し込みください。