世界で最もプレイされているMOBAゲーム『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』各地域の王者が決定 2025年「Honor of Kings World Cup」へ進出

世界で最もプレイされている MOBA ゲーム*1 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は本日、7つの地域のプロリーグ戦における春シーズンの結果と、注目の2025年「Honor of Kings World Cup (KWC)」の詳細を発表しました。

世界各地で繰り広げられた地域リーグの戦いを経て、7つの地域王者が決定。これらのチャンピオンチームは、KWC 2025に各地域代表として出場し、さらに11チームを加えた計18チームが、世界の頂点を目指して競い合います。

7つの地域プロリーグ・春シーズンのハイライト:

Philippines Kings League (PKL)

6月6日(金)から8日(日)にかけてOne Ayalaにて開催された「2025 Philippine Kings League」の春のプレイオフでは、Boom Esports、Blacklist International、A.C.T Esports Club、RWE Kadiliman、Elevate、Eurekaの各チームによる白熱の試合が繰り広げられ、多くのファンがその模様を現地で観戦しました。最終的にBoom Esportsが優勝を果たし、賞金総額45,000米ドルのうち最大額を獲得。準優勝はBlacklist International、3位はA.C.T Esports Clubとなりました。この上位3チームは、「Honor of Kings World Cup (KWC)」でも再び激突します。

MY Honor of Kings League (MKL)

6月6日(金)から8日(日)にかけてSunway Pyramidにて開催された「2025 MY Honor of Kings League」の春のプレイオフでは、Nova Esports、Black Shrew Esports、02 Esports、AG Global、Team Secret、DTE Gamingの6チームが激戦を繰り広げ、eスポーツアリーナを大いに盛り上げました。Nova Esportsが初代王者の座を獲得し、Black Shrew EsportsおよびAlpha Gamingとともに、「Honor of Kings World Cup (KWC)」への出場権を獲得しました。

Indonesia King League (IKL)

5月30日(金)から6月1日(日)にかけてTaman Anggrek Mallで開催された「2025 Indonesia Kings League」春のプレイオフでは、Kagendra、Dominator Esports、Bigetron by Vitality、Rex Regum Qeon(RRQ)、Talon Esports ID、ONICの6チームが、王座を懸けて激突しました。最終的にKagendraが初代王者に輝き、Dominator EsportsおよびBigetron by Vitality(KWC 2025ではTeam Vitalityとして出場予定)とともにリヤドで開催される「Honor of Kings World Cup (KWC)」 への出場権を獲得しました。

Wildcard Kings Series (WKS)

6月11日にオンラインで開催された「Wildcard Kings Series」春のプレーオフでは、Paws Gaming、Fearless Esports Hong Kong、Paradise EsportsがKWCへの出場権をかけて激しい戦いを繰り広げました。白熱した一連の試合の後、Paws Gaming が勝利。リヤドでの世界舞台にてWildcard地域を代表することになります。

Major East League (KME)

「KME(Major East League)」の春のプレイオフは5月3日(土)に閉幕しました。今シーズンは、日本、韓国、南アジア、MENA(中東・北アフリカ)から集結した7つのトップチームによる白熱の戦いが繰り広げられました。Nongshim RedForce(韓国)が圧倒的な強さで勝ち上がり、グランドファイナルではGen.G Esports(MENA)を下して優勝を果たしました。R8 Esports(MENA)は、下位トーナメントからの粘り強い勝ち上がりで3位に輝きました。Nongshim RedForceはこの優勝により、Major East代表としてリヤドで開催される「Honor of Kings World Cup (KWC))への出場権を獲得しました。

Major West League (KMW)

5月4日(日)に「Major West League (KMW))の春のプレイオフが閉幕し、WEU(西ヨーロッパ)、EEU(東ヨーロッパ)、LATAM(ラテンアメリカ)、北米から参戦した7チームによる熾烈な戦いが繰り広げられました。グランドファイナルでは、Twisted Minds(イタリア)がOG Esports(イタリア)に対し、0-2からの大逆転を果たし、劇的な3-2で優勝を決めました。Twisted Mindsは果敢なプレイと冷静な判断で逆転勝利を収め、シーズンを通じて大きな飛躍を遂げたVirtus.pro(カザフスタン)が3位に入りました。Twisted Mindsはこの勝利により、Major West代表として「Honor of Kings World Cup (KWC)」への出場権を獲得しました。

最後の出場権枠を巡っては

「Major Last Call」にて、KMW(Major West League)およびKME(Major East League)それぞれの準優勝チームであるOG EsportsとGen.G Esportsが、BO5(5本勝負形式)で激突しました。OG Esportsが見事な3-0のストレート勝利を収め、Major Westに追加のWorld Cup出場枠をもたらしました。

Honor of Kings Brazil Championship (CHOKBR)

5月下旬より「CHOKBR」の秋のプレイオフが開幕し、ブラジル国内のトップ8チームが今シーズンのファイナリストを決定する激闘を繰り広げました。グランドファイナルは先週末に行われ、Loops Esportsが優勝を果たし、Alpha7 Esportsが準優勝となりました。両チームは、2025年のHonor of Kings World Cup(KWC)出場権を獲得しています。

The 2025 Honor of Kings World Cup (KWC)

2025年の「Honor of Kings World Cup(KWC)」は、7月15日(火)から26日(土)までサウジアラビアのリヤドにて開催されます。世界屈指のeスポーツの中心地で繰り広げられる本大会には、各国・地域の『Honor of Kings』トッププロチームが集結し、栄光と賞金総額300万米ドルを懸けて激闘を繰り広げます。

世界各地の代表として、今年の「Honor of Kings World Cup」に出場予定の『Honor of Kings』プロチームは、以下18チームとなります:

〇BOOM Esports

〇Blacklist International

〇ACT Esports Club

〇Nova Esports

〇Black Shrew Esport

〇Alpha Gaming

〇Kagendra

〇Dominator Esports

〇Team Vitality

〇Nongshim RedForce

〇Twisted Minds

〇OG Esports

〇Loops

〇Alpha7 Esports

〇Paws Gaming

〇AG.AL

〇TT Global

〇Gen.G Esports

● 現地会場での観戦に加え、複数言語によるグローバルライブ配信を実施

● トーナメント期間中は、ゲーム内限定報酬やファン参加型イベントも開催予定

なお、日本国内のトップチームを定める「Honor of Kings Japan Legendaries(KJL)」においては今回「Honor of Kings World Cup (KWC)」への参加権は授与されませんが、現在リーグ戦が絶賛開催中となります。日本のプロチームCrazy Raccoon、SCARZ、NORTHEPTIONに加え、公式公認コミュニティ「HOJ」から勝ち上がった3チームが参戦するKJLでは、6月7日(土)から7月5日(土)にかけて毎週土曜日にリーグ戦が開催され、7月6日(日)の決勝トーナメントを通じて、日本最高レベルの栄誉をかけた戦いが繰り広げられます。

KJL勝者チームは日本で秋に開催されるOpen Seriesへの参加権を獲得し、Open SeriesではMajor Eastへの参加権を巡り戦いを繰り広げます。

「Honor of Kings Japan Legendaries(KJL)」の詳細情報、および『Honor of Kings』のeスポーツについては、公式Xアカウントよりご確認ください。現在はKJL公式スポンサー、森永製菓「inゼリー」のキャンペーンが開催中となります。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は現在iOSとAndroidでプレイ可能です。

以下URLより無料でダウンロードいただけます。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』製品概要

タイトル: 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』

ジャンル: MOBA

プラットフォーム: iOS / Android

配信日時: 2024年6月20日

価格: 基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

権利表記: (C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』について

TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は世界で最も人気のあるMOBA となり、登録ユーザー数は2億人を超え、毎日1億人以上のプレイヤーがチーム戦のスリルを楽しんでいます。多様なキャラクターや細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家が手がけた音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。『Honor of Kings』は、無料プレイながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレーヤーの費やした金額ではなく、プレーヤーのスキルと戦術によって決まります。 『Honor of Kings』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発なeスポーツエコシステムの本拠地でもあります。『Honor of Kings』の詳細については、X(https://x.com/hok_jp)、YouTube(http://www.youtube.com/@hokjp)やDiscord(https://discord.gg/ExBmZdRjCR)、TikTok(https://www.tiktok.com/@hokglobal)をご覧ください。



Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神:NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(http://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。

TiMi Studio Groupについて

Tencent Games の子会社である TiMi Studio Group は、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』、『爆走ドリフターズ』、『Delta Force』 など、一連のヒットタイトルを開発してきました。 またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』やポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokemon UNITE』、『エイジ・オブ・エンパイア モバイル』、そして今後リリースを控える『モンスターハンターアウトランダーズ』などのAAAタイトルを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/timistudios/)の@timistudios(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFK4nGZtHDQtQAAAZNtb66AdN9bdQVf1ZV-a7ooGCRoZ50oxHp_xQ_DJBclBI-FL9szmE10aUTy6jw0fdGO5FEPznGVzee4gYqUY1FS0uIJ9cFHJrRm4JDX0YWwZ4WtLvP2jJU=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftimistudiogroup%2F)をご覧ください。