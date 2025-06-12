JR東日本東北総合サービス株式会社　代表取締役交代のお知らせ

JR東日本東北総合サービス株式会社

JR東日本東北総合サービス株式会社(本社：宮城県仙台市)は、２０２５年６月１２日開催の取締役会において、代表取締役社長の交代を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は２０２５年６月２６日開催の第３６回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

当社は、新たなリーダーのもと東北への地元愛と知恵を総動員して東北の未来を創ってまいります。

氏 名：弭 間 俊 則 (はずま としのり)

生年月日：昭和３７年８月１２日(６２歳)

略 歴：昭和６０年４月 日本国有鉄道 入社

昭和６２年４月 東日本旅客鉄道株式会社 入社

平成 ７年６月 同 東北工事事務所 盛岡工事区 区長

平成１１年２月 同 盛岡支社 総務部企画室 室長

平成１５年６月 同 八王子支社 事業部 部長

平成２０年６月 同 事業創造本部(出向)

盛岡ターミナルビル株式会社 代表取締役社長

平成２４年６月 同 事業創造本部(大規模開発部門) 部長

平成２７年６月 同 執行役員 新潟支社長

平成２９年６月 同 執行役員 事業創造本部副本部長

令和 元年６月 株式会社千葉ステーションビル 代表取締役社長

なお、現 代表取締役社長 松木 茂 は、第３６回定時株主総会をもって退任し、取締役会長に就任予定です。

JR東日本東北総合サービス株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区中央4丁目10-3 JMFビル仙台01



代表取締役社長：松木 茂



事業内容：

（１）物販・飲食店、サービス店舗等の開発及び管理運営

（２）駅ビルの開発及び管理運営

（３）鉄道事業の駅業務及びホテル等の運営受託

（４）東日本旅客鉄道株式会社の土地、建物、高架下等の開発及び管理運営

（５）広告業、広告代理店業及び印刷業

（６）自動販売機、コインロッカーの管理運営

（７）駐車場の経営

（８）不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理



HP：https://www.livit.jregroup.ne.jp/



東北MONO WEB SHOP (JRE MALL)：

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link(https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013?utm_source=202409pressrelease&utm_medium=shoptop_link)



※写真・イラストは全てイメージです