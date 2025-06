UiPath社、2024年のJapan Partner Awards受賞者を発表

UiPath株式会社

エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーであるUiPath株式会社(本社:東京都千代田区、カントリーマネージャー:南 哲夫、以下「UiPath」)は、本日、「UiPath Japan Partner Awards 2024」の受賞パートナーを発表しました。

「UiPath Japan Partner Awards」とは、日本におけるエンタープライズ自動化・AIビジネスの拡大や働き方改革を推進し、UiPath製品・ソリューションの国内展開に大きく寄与・貢献した企業に贈られる賞です。今回の受賞社は、数百社におよぶ日本国内のパートナー企業から選出され、本日開催のパートナー向けカンファレンス「UiPath Agentic Automation Summit for Partners」で表彰されました。

「UiPath Japan Partner Awards 2024」の受賞パートナーは以下の通りです。

● Partner of the Year - TIS株式会社

● Impact Partner of the Year - 株式会社電通総研

● Innovation Partner of the Year - 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

● AI and Automation Growth Partner of the Year - 株式会社OLDE

● Automation for Good Partner of the Year - 日本アイ・ビー・エム株式会社

● Industry Solution Partner of the Year - 日本電気株式会社

● Customer Growth Champion Partner of the Year - 株式会社日立システムズ

● Master Dealmaker Partner of the Year - 株式会社クレスコ

以下、各賞及び、受賞パートナーの概要です。

1. Partner of the Year

概要:UiPathの活用推進から定着化までに最大の貢献をされたパートナーに贈られます。

受賞パートナー:TIS株式会社

授賞理由:受注総額および年間経常収益の純増額にて最高の実績を達成されました。さらにエージェンティックオートメーションの推進に向けて、社内外への積極的な情報発信や、プロフェッショナルサービスの体系的な提供により、お客様の自動化定着と継続的な価値創出に大きく貢献いただきました。

2. Impact Partner of the Year

概要:戦略的顧客における全社的な自動化の推進や大規模導入に貢献をされたパートナーに贈られます。

受賞パートナー:株式会社電通総研

授賞理由:戦略顧客における “Autopilot for Everyone” の全社展開プロジェクトにおいて、導入から定着化に至るまで中核的な役割を担い、エージェンティックオートメーションを実現するうえで、極めて重要な貢献を果たされました。

3. Innovation Partner of the Year

概要:顧客へのオートメーションの価値提供とその革新性が顕著なパートナーに贈られます。

受賞パートナー:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

授賞理由:高いビジネス実績をあげるとともに、クラウド移行をはじめとするオートメーションの提案により、多くの顧客の業務変革を力強く支援されました。UiPath戦略製品の自社での活用ノウハウを顧客に積極的に展開し、他社製品との連携も含めた価値を提供する革新的な取り組みを推進されました。

4. AI and Automation Growth Partner of the Year

概要:AIとオートメーションによるUiPathの活用推進に最も貢献されたパートナーに贈られます。

受賞パートナー:株式会社OLDE

授賞理由:高い技術力に加え、戦略製品への積極的な取り組みと戦略的顧客への早期段階からの技術検証やサービス提供により、AIとオートメーションの融合による業務革新を多くのお客様に提供し、UiPathの価値最大化に貢献されました。

5. Automation for Good Partner of the Year

概要:AIとオートメーションを活用したトレーニングやコンテンツ提供、教育の展開などを通じて、社会的貢献や人材育成を加速させたパートナーに贈られます。

受賞パートナー:日本アイ・ビー・エム株式会社

授賞理由:地域DXセンターを拠点に「地域UiPath人財育成プログラム」を展開し、UiPath認定資格の取得を支援するなど、地域に根ざしたDX人財の育成に貢献されました。高松や長野での展開をはじめ継続的な教育機会の提供を通じて、地域経済の活性化を力強く後押しされました。

6. Industry Solution Partner of the Year

概要:特定の業界向けの革新的なソリューションを推進し、業界の問題解決で成功を収め、業界全体にわたってオートメーションを拡大したパートナーに贈られます。

受賞パートナー:日本電気株式会社

授賞理由:UiPath製品を推奨ツールとした自社の自治体向けパッケージにより、自治体業務の効率化とデジタル改革を強力に支援されました。現場の課題に即したソリューションを提供し、自治体における業務変革とオートメーションの定着に大きく貢献されました。

7. Customer Growth Champion Partner of the Year

概要:顧客との強固な関係を築き、継続的な支援や価値提供を通じて、自動化領域の拡大、成長に貢献パートナーに贈られます。

受賞パートナー:株式会社日立システムズ

授賞理由:大手建設業のお客様に対して継続的なトレーニングと支援を提供し、UiPathの全社展開を力強く後押しいただきました。信頼に基づいた関係構築を通じて、自動化領域の拡大を積極的にリードし、顧客価値の最大化に貢献いただきました。

8. Master Dealmaker Partner of the Year

概要:戦略的な商談の創出から契約の獲得数が多く、UiPathビジネスの拡大に貢献をされたパートナーに贈られます。

受賞パートナー:株式会社クレスコ

授賞理由:卓越した技術力を基盤に、戦略製品の提案を積極的に展開され、既存顧客および新規顧客の双方において多数のビジネス機会を創出されました。特に、自社で創出された案件においては、成約件数・成約金額の両面で全パートナー中で最も優れた実績を挙げられ、UiPathビジネスの成長と顧客への価値提供に大きく貢献されました。

UiPath社について

UiPath(NYSE:PATH)は、エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーとして、企業がAIエージェントの可能性を最大限に活かし、複雑なビジネスプロセスを自律的に実行・最適化できるよう支援しています。UiPath Platform(TM)は、コントロールされたエージェントと開発の柔軟性、そしてシームレスな統合を独自に組み合わせることで、組織がエージェンティックオートメーションを安全かつ自信を持って推進できるよう支援します。セキュリティ、ガバナンス、相互運用性を重視するUiPathは、自動化によりAIの可能性が最大限になり、業界に革命を起こす未来へと進んでいく企業をサポートしています。詳細については、www.uipath.com/ja(https://www.uipath.com/ja)をご覧ください。

UiPathはUiPath社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。また、すべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。これらの名称、商標およびブランドの使用は、承認を意味するものではありません。