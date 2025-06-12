『雷雷雷』LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

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株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ・LINE着せかえ『雷雷雷』（小学館のマンガアプリ「マンガワン」にて連載中）の配信を開始したことをお知らせいたします。




■『雷雷雷』とは


エイリアンとの戦争から50年――


市ヶ谷スミレ、18歳。


借金を返済するため、宇宙害蟲の駆除会社に勤務。


ある日、UFOに攫われたことでスミレの日常は一変！


頭の中で聞こえる何者かの声…


襲いかかる宇宙害獣…


さらには軍事企業からも狙われて――!?



『殺し屋は今日もBBAを殺せない。』の鬼才が贈るガール・ミーツ・エイリアン!!



マンガワン公式HP：https://manga-one.com/viewer/212119


裏サンデー公式HP：https://urasunday.com/title/2341/287344



(C)ヨシアキ／小学館



■LINEコンテンツの配信はこちら


LINEスタンプ　『雷雷雷」（40種類 100 コイン／250 円）
LINE STORE 　 https://line.me/S/sticker/30884816(https://line.me/S/sticker/30884816)



LINE着せかえ　『雷雷雷」（１種類 150 コイン／370 円）
LINE STORE　https://line.me/S/shop/theme/detail?id=11d5f3f5-a1d0-43ec-a2d9-3a5db0f75628



※参考情報


・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　　　　美藤宏一郎


本社 　　　 　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容 　　　　 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL 　　　　 https://m-upholdings.co.jp/(https://m-upholdings.co.jp/)



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　　　　加藤周太郎


本社 　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容 　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィッ


ク制作、IP海外展開事業


URL 　　　　 http://www.creativeplus.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社エムアップホールディングス


ＩＲ担当E-Mail ：ir-support@m-upholdings.co.jp