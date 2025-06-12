『雷雷雷』LINEスタンプ 配信開始のお知らせ
株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ・LINE着せかえ『雷雷雷』（小学館のマンガアプリ「マンガワン」にて連載中）の配信を開始したことをお知らせいたします。
■『雷雷雷』とは
エイリアンとの戦争から50年――
市ヶ谷スミレ、18歳。
借金を返済するため、宇宙害蟲の駆除会社に勤務。
ある日、UFOに攫われたことでスミレの日常は一変！
頭の中で聞こえる何者かの声…
襲いかかる宇宙害獣…
さらには軍事企業からも狙われて――!?
『殺し屋は今日もBBAを殺せない。』の鬼才が贈るガール・ミーツ・エイリアン!!
マンガワン公式HP：https://manga-one.com/viewer/212119
裏サンデー公式HP：https://urasunday.com/title/2341/287344
(C)ヨシアキ／小学館
■LINEコンテンツの配信はこちら
LINEスタンプ 『雷雷雷」（40種類 100 コイン／250 円）
LINE STORE https://line.me/S/sticker/30884816(https://line.me/S/sticker/30884816)
LINE着せかえ 『雷雷雷」（１種類 150 コイン／370 円）
LINE STORE https://line.me/S/shop/theme/detail?id=11d5f3f5-a1d0-43ec-a2d9-3a5db0f75628
※参考情報
・株式会社エムアップホールディングス
代表取締役 美藤宏一郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業
URL https://m-upholdings.co.jp/(https://m-upholdings.co.jp/)
・株式会社Creative Plus
代表取締役 加藤周太郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィッ
ク制作、IP海外展開事業
URL http://www.creativeplus.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社エムアップホールディングス
ＩＲ担当E-Mail ：ir-support@m-upholdings.co.jp