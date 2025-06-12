初開催！入場無料！イタリア料理の祭典「Festa ITALIACCI（フェスタ・イタリアッチ）」

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一般社団法人日本イタリア料理協会

さて、このたび一般社団法人日本イタリア料理協会（会長：片岡護（リストランテ・アルポルト））は、7月5日（土）～6日（日）の2日間、都立芝公園4号地多目的広場にて、イタリア料理の祭典「Festa ITALIACCI（フェスタ・イタリアッチ）」を初開催する運びとなりました。


https://www.a-c-c-i.com/cucina/festa-italiacci-2025/(https://www.a-c-c-i.com/cucina/festa-italiacci-2025/)



Festa ITALIACCIは、当協会に加盟するイタリアンレストランや輸入業者などが出店し、皆様にカジュアルに気軽にそして陽気にイタリア料理とビールやワインなどをお楽しみいただくイベントです。当日は予約の取れないイタリア料理店で有名なラ・ベットラ・ダ・オチアイをはじめ、テレビで人気の鈴木弥平シェフのピアットスズキ、ナポリピッツァの名店ピッツェリア・アミーチなどが出店、またCAMPARI JAPANがイタリアンカクテルを、モンテ物産や日欧商事といった輸入商社がイタリアビールやワインをご用意しております。


またイベント期間中には、ショートパスタの絵柄を当てる「ショートパスタ de 神経衰弱」や、シェフと作るフレーバーオイル体験（講師：リストランテ・オガワ小川シェフ、クチーナヒラタ町田シェフ）など大人からお子様まで楽しめるイベントも！


ぜひご家族で、ご友人と、カップルで、おいしいイタリア料理を楽しみませんか。




＜出店者一覧＞


●ピアットスズキ　●ピッツェリア・アミーチ　●ラ・ベットラ・ダ・オチアイ　●パニノテカ・ペリカーノ byリストランテ・オガワ　●リストランテ・ラチャウ　●CAMPARI JAPAN ●TIT TRADING　●日欧商事　●モンテ物産　●日本イタリア料理協会


＜メニューの一例＞



※販売メニューイメージ（パスタ）






※販売メニューイメージ（ピッツァ）






※販売メニューイメージ（パニーニ）






イタリア料理の祭典「Festa ITALIACCI（フェスタ・イタリアッチ）」


https://www.a-c-c-i.com/cucina/festa-italiacci-2025/



日時：2025年7月5日（土）～6日（日）　11：00～20：00（最終日は18：00まで）


会場：都立芝公園4号地多目的広場


都営地下鉄「御成門」徒歩1分、東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分、都営地下鉄「大門」徒歩10分）


主催：Festa ITALIACCI実行委員会


共催：（一社）日本イタリア料理協会


後援：東京都イタリア大使館、イタリア大使館貿易促進部、イタリア大使館観光促進部、イタリア文化会館、（財）日伊協会、日本ナポリピッツァ職人協会、（一社）真のナポリピッツァ協会、（一社）日本パスタ協会、（一社）日本イタリア料理教室協会、国際カフェテイスティング協会（予定）


以上