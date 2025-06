¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¿©ÎÈÄ£ Bord Bia¡Ê¥Üー¥É¡¦¥Ó¥¢¡Ë¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡ÖChefs¡Ç Irish Beef Club Japan¡×¤òÀßÎ©

アイルランド政府食糧庁(ボード・ビア)

アイルランド政府食糧庁Bord Bia(ボード・ビア)は、2025年6月11日(水)、アジアで初となる「Chefs’ Irish Beef Club Japan」の設立発表会を実施しました。同クラブの設立発表会は、農業・食糧・海洋省 マーティン・ヘイドン大臣が率いるトレードミッションの一環として、都内レストラン「ザ・モメンタム・バイ・ポルシェ」で行われ、リストランテ・ラ・ビスボッチャの井上裕基氏、The Momentum by Porscheの林祐司氏、Trattoria Da KENZOの西沢健三氏の3名が日本人シェフとしてはじめて同クラブに加盟することを発表しました。

マーティン・ヘイドン大臣、井上氏、西沢氏、林氏、ジム・オトゥール

「Chefs’ Irish Beef Club」は、アイリッシュ グラスフェッドビーフの高い品質と美味しさ、そしてサステナビリティを支持する世界のトップシェフが集うクラブです。同クラブは、ヨーロッパや中東における、アイリッシュ グラスフェッドビーフの認知拡大に大きく貢献しており、今回アジアで初となる日本へ、その活動範囲を広げることになりました。2024年、アイルランド産牛肉の日本向け輸出は3,400トン以上、輸出額は約2,500万ユーロ(およそ約41億円*)に達し、前年比約26%の増加となりました(2023年は1,980万ユーロ(およそ32億円*))。ボード・ビアは、今回のクラブ設立を機に、今後、日本市場での成長を加速させ、アイリッシュ グラスフェッドビーフのさらなる認知拡大と普及を図っていきます。

マーティン・ヘイドン大臣は、同クラブの設立について、「アイリッシュ グラスフェッドビーフビーフは、日本市場で確実に存在感を高めています。今回日本で「Chefs’ Irish Beef Club」を発足できたことは、プレミアムアイリッシュビーフが国際的に高く評価されている証です。3名の優れた日本人シェフのサポートは、アイルランド産ビーフの品質の高さを力強く裏付けています。」と語っています。さらに大臣は、先日、アイルランド産ビーフの地理的表示保護(PGI)登録について、日本当局へ正式に提出したことを明らかにし、今後数か月以内の認可を期待していると述べました。

また、The Momentum by Porscheの林シェフは、「このような名誉あるクラブに参加でき大変光栄です。本日はマーティン・ヘイドン大臣をお迎えし、東京で美味しいアイリッシュ ビーフを提供でき、とても嬉しいです。アイルランドを訪れた際、家畜が緑豊かな牧草地でストレスなく暮らしている姿を見て、動物福祉の高さに感銘を受けました。」とコメントしています。またアイルランド政府食糧庁Bord Bia(ボード・ビア)CEO、 ジム・オトゥールは、日本における肉の嗜好の変化について、「日本では歴史的に穀物肥育牛が好まれてきましたが、最近ではアイリッシュ グラスフェッドビーフをはじめとする牧草牛の香りを好む消費者が増えています。ボード・ビアの市場調査でもその傾向が明確に現れています。日本のトップシェフたちがアイルランド産ビーフを使用している事実は、農場から食卓まで一貫した品質への信頼の証です。日本市場におけるアイリッシュビーフの新たなチャプターの始まりを示しています。」と述べています。

リストランテ ラ・ビスボッチャの井上シェフは次のように語ります。「我々のレストランでは、2017年からアイルランド産のヘアフォード牛を提供しています。また最近は、昨年から日本で取り扱いが開始されたデクスター牛も使用しています。世界中のさまざまなビーフを取り扱ってきましたが、アイリッシュ グラスフェッドビーフは最高の品質で、お客様にも大変好評です。」と語ります。デクスター牛はアイルランド原産の希少な品種で、完全な牧草飼育による高タンパクな赤身肉として知られています。肉質は豊かな風味と美しい霜降りが特徴で、その品質と味わいは非常に高い評価を受けています。現在、アイルランドから日本とベルギーに輸出されています。日本市場はこれまで、牛タンなどの内臓部位の主要輸出先として重要な役割を担ってきましたが、近年ではプレミアムビーフの輸出先としても存在感を高めています。2019年に発効した日EU経済連携協定(EPA)により、欧州産ビーフの関税が段階的に引き下げられていることも、この流れを後押ししています。首都圏を中心に約50店舗を運営する、牛たん専門店「ねぎしで」は、アイルランド産ビーフの日本への輸入開始当初から、同ビーフの牛タンを使用しています。2025年内には、関西エリアで初となる大阪での新店舗オープンも予定されており、日本各地でアイリッシュ グラスフェッドビーフの存在感が着実に広がっています。

*ユーロ換算1ユーロ=163円/2025年6月時点の換算レート

農業・食糧・海洋省 マーティン・ヘイドン大臣

2025年1月に農業・食糧・海洋大臣(Minister for Agriculture, Food, Fisheries and the Marine)に就任。それ以前は、2020年7月より同省において、研究開発、農場の安全、新市場開拓を担当する国務大臣(Minister of State)を務め、農業政策の推進において中心的な役割を果たしました。

「Chefs’ Irish Beef Club Japan」メンバーシェフ

リストランテ・ラ・ビスボッチャ 井上裕基氏

2006年、恵比寿のイタリアン「イル・ボッカローネ」に就職。2009年より「ラ・ビスボッチャ」にて勤務。2013年に同レストラン料理長に就任。国内外の数々の受賞歴があるお店として多くの方々に愛されている。

The Momentum by Porsche 林祐司氏

イタリア・ピエモンテ州を中心に研鑽を積み、帰国後は複数のレストランで料理長を歴任。2020年には世界初のポルシェ公認レストラン「ザ・モメンタム・バイ・ポルシェ」の総料理長を務め、2025年より当グループのレストラン統括プロデューサーに就任。

Trattoria Da KENZO 西沢健三氏

24才でイタリアに渡り、トスカーナを中心に4年半修業。帰国後は西麻布「VINO DELLA PACE」のシェフ、「ristorante la Tenda Rossa」の料理長を経て、2020年に自身の店「Trattoria Da Kenzo」を開業。

Chefs’ Irish Beef Club について

「Chefs’ Irish Beef Club」は、アイリッシュ グラスフェッドビーフに情熱を持ち、その美味しさと品質を高く評価する世界のトップシェフが集うクラブです。同クラブは、2004年にオランダから始まり、現在ベルギー、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スイスなどで、ミシュランスターシェフを含む、約80名のシェフが参加しています。アジアで初となる「Chefs’ Irish Beef Club Japan」は、アイリッシュ グラスフェッドビーフの高い品質に魅せられ、各自レストランにて積極的に提供してくださっているシェフの方々のコミュニティの場として、日本におけるアイリッシュ グラスフェッドビーフのプレミアムブランドとしての地位確立と、さらなる成長と発展を目的に設立されました。アイルランドの自然豊かな環境で育まれたアイリッシュ グラスフェッドビーフの品質とサステナブルな生産過程について、より理解を深めていただくため、最新情報の共有や、会員シェフ同士の交流および学びの場の創出、さらにはアイルランドへの現地視察、フェアやイベントなどを実施します。

日本語サイト:https://irishfood.jp/cibcjapan/

英語サイト:https://www.bordbia.ie/farmers-growers/get-involved/how-we-help/chefs-irish-beef-club/

アイリッシュ グラスフェッドビーフ&ラムについて

アイルランドはヨーロッパの西端に位置し、温暖な気候、豊富な降水量と肥沃な土壌によって、年間を通じて豊かに牧草が成長します。アイルランドの牛は、1年間に平均220日を放牧で過ごし、9割以上の牧草と草を主原料とする飼料を食べて育つことから、栄養価が高く、ビタミン、ミネラルが豊富な独特の味わいが生まれます。また美味しさだけでなく、品質や安全性にも配慮しており、アイルランドの畜産農家のほとんどは、アイルランドが誇る国家的食品サステナビリティプログラムの「オリジングリーン」に参加しています。この「オリジングリーン」は、抗生物質やホルモン剤の使用禁止といった食品の品質と安全性、農場から食卓までの完全なトレーサビリティの確立、サステナビリティ、動物福祉の徹底、環境などの分野で欧州連合(EU)よりもさらに厳しい基準を設けています。

<サステナビリティ、安全性とトレーサビリティ>

食品の持続可能性の実現および保全に対するアイルランドの取り組みは、すでに世界中に知られています。国家的食品サステナビリティプログラム「オリジングリーン」を通じて、第三者による測定・監査を実施することで、世界最高水準の食の安全性と持続可能性の向上に取り組み、食品の長期安定供給を保証しています。さらにアイルランドは、持続可能な牛肉・ラム肉保証(SBLAS)制度を通じて、アイルランドの肉牛農場を対象に、動物の健康・福祉、食品安全、土地の管理、バイオセキュリティ、など様々な面で安全な畜産の要件を定めています。その達成状況を各農場レベルで、記録・モニタリングすることで、継続的改善を図っています。また、近年、電子識別(EID)が導入されたことにより、消費者にとってより信頼性の高いトレーサビリティシステムが実現しました。

アイルランド政府食糧庁Bord Bia(ボード・ビア)について

ボード・ビアは、アイルランドの食品・飲料・園芸の分野において国内外での販売促進を担う政府機関です。生産者の成長と持続可能性に寄与することを目指しています。日本では主に、牛肉、羊肉、豚肉、乳製品、水産物、ウィスキーなどの輸出製品があり、そのビジネス支援をしています。

アイリッシュ グラスフェッドビーフ公式サイト:https://irishfood.jp/beef/