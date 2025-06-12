¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¿©ÎÈÄ£ Bord Bia¡Ê¥Üー¥É¡¦¥Ó¥¢¡Ë¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡ÖChefs¡Ç Irish Beef Club Japan¡×¤òÀßÎ©
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¿©ÎÈÄ£Bord Bia¡Ê¥Üー¥É¡¦¥Ó¥¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡ÖChefs¡Ç Irish Beef Club Japan¡×¤ÎÀßÎ©È¯É½²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÀßÎ©È¯É½²ñ¤Ï¡¢ÇÀ¶È¡¦¿©ÎÈ¡¦³¤ÍÎ¾Ê ¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ø¥¤¥É¥óÂç¿Ã¤¬Î¨¤¤¤ë¥È¥ìー¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¶¡¦¥â¥á¥ó¥¿¥à¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ý¥ë¥·¥§¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡¦¥é¡¦¥Ó¥¹¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤Î°æ¾åÍµ´ð»á¡¢The Momentum by Porsche¤ÎÎÓÍ´»Ê»á¡¢Trattoria Da KENZO¤ÎÀ¾Âô·ò»°»á¤Î3Ì¾¤¬ÆüËÜ¿Í¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ø¥¤¥É¥óÂç¿Ã¡¢°æ¾å»á¡¢À¾Âô»á¡¢ÎÓ»á¡¢¥¸¥à¡¦¥ª¥È¥¥ー¥ë
¡ÖChefs¡Ç Irish Beef Club¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¤Î¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤¬½¸¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤äÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤Ø¡¢¤½¤Î³èÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»ºµíÆù¤ÎÆüËÜ¸þ¤±Í¢½Ð¤Ï3,400¥È¥ó°Ê¾å¡¢Í¢½Ð³Û¤ÏÌó2,500Ëü¥æー¥í(¤ª¤è¤½Ìó41²¯±ß*)¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯ÈæÌó26¡ó¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê2023Ç¯¤Ï1,980Ëü¥æー¥í(¤ª¤è¤½32²¯±ß*¡Ë)¡£¥Üー¥É¡¦¥Ó¥¢¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¯¥é¥ÖÀßÎ©¤òµ¡¤Ë¡¢º£¸å¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ÈÉáµÚ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ø¥¤¥É¥óÂç¿Ã¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¥Óー¥Õ¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç³Î¼Â¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÆüËÜ¤Ç¡ÖChefs¡Ç Irish Beef Club¡×¤òÈ¯Â¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Óー¥Õ¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¹¡£3Ì¾¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¥·¥§¥Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»º¥Óー¥Õ¤ÎÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤òÎÏ¶¯¤¯Î¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂç¿Ã¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»º¥Óー¥Õ¤ÎÃÏÍýÅªÉ½¼¨ÊÝ¸î¡ÊPGI¡ËÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÅö¶É¤ØÀµ¼°¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢º£¸å¿ô¤«·î°ÊÆâ¤ÎÇ§²Ä¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢The Momentum by Porsche¤ÎÎÓ¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ø¥¤¥É¥óÂç¿Ã¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢Åìµþ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¥Óー¥Õ¤òÄó¶¡¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢²ÈÃÜ¤¬ÎÐË¤«¤ÊËÒÁðÃÏ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¤Î¹â¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¿©ÎÈÄ£Bord Bia¡Ê¥Üー¥É¡¦¥Ó¥¢¡ËCEO¡¢ ¥¸¥à¡¦¥ª¥È¥¥ー¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆù¤ÎÓÏ¹¥¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¹òÊªÈî°éµí¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÒÁðµí¤Î¹á¤ê¤ò¹¥¤à¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Üー¥É¡¦¥Ó¥¢¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤â¤½¤Î·¹¸þ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»º¥Óー¥Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢ÇÀ¾ì¤«¤é¿©Âî¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÉÊ¼Á¤Ø¤Î¿®Íê¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Óー¥Õ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿ー¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥é¡¦¥Ó¥¹¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤Î°æ¾å¥·¥§¥Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²æ¡¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»º¤Î¥Ø¥¢¥Õ¥©ー¥Éµí¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¯¥¹¥¿ーµí¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Óー¥Õ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¡¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¤ÏºÇ¹â¤ÎÉÊ¼Á¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÂçÊÑ¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¯¥¹¥¿ーµí¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¸¶»º¤Î´õ¾¯¤ÊÉÊ¼ï¤Ç¡¢´°Á´¤ÊËÒÁð»ô°é¤Ë¤è¤ë¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ÊÀÖ¿ÈÆù¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æù¼Á¤ÏË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ÈÈþ¤·¤¤Áú¹ß¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤«¤éÆüËÜ¤È¥Ù¥ë¥®ー¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µí¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÎÆâÂ¡Éô°Ì¤Î¼çÍ×Í¢½ÐÀè¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Óー¥Õ¤ÎÍ¢½ÐÀè¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿ÆüEU·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡ÊEPA¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢²¤½£»º¥Óー¥Õ¤Î´ØÀÇ¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÌó50Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢µí¤¿¤óÀìÌçÅ¹¡Ö¤Í¤®¤·¤Ç¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»º¥Óー¥Õ¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢Æþ³«»ÏÅö½é¤«¤é¡¢Æ±¥Óー¥Õ¤Îµí¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÂçºå¤Ç¤Î¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Ãå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»º¥Óー¥Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢ÇÀ¾ì¤«¤é¿©Âî¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÉÊ¼Á¤Ø¤Î¿®Íê¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Óー¥Õ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿ー¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥é¡¦¥Ó¥¹¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤Î°æ¾å¥·¥§¥Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²æ¡¹¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»º¤Î¥Ø¥¢¥Õ¥©ー¥Éµí¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¯¥¹¥¿ーµí¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Óー¥Õ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¡¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¤ÏºÇ¹â¤ÎÉÊ¼Á¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÂçÊÑ¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¯¥¹¥¿ーµí¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¸¶»º¤Î´õ¾¯¤ÊÉÊ¼ï¤Ç¡¢´°Á´¤ÊËÒÁð»ô°é¤Ë¤è¤ë¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ÊÀÖ¿ÈÆù¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æù¼Á¤ÏË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ÈÈþ¤·¤¤Áú¹ß¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤«¤éÆüËÜ¤È¥Ù¥ë¥®ー¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µí¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÎÆâÂ¡Éô°Ì¤Î¼çÍ×Í¢½ÐÀè¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Óー¥Õ¤ÎÍ¢½ÐÀè¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤ËÈ¯¸ú¤·¤¿ÆüEU·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡ÊEPA¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢²¤½£»º¥Óー¥Õ¤Î´ØÀÇ¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÌó50Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢µí¤¿¤óÀìÌçÅ¹¡Ö¤Í¤®¤·¤Ç¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É»º¥Óー¥Õ¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢Æþ³«»ÏÅö½é¤«¤é¡¢Æ±¥Óー¥Õ¤Îµí¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÂçºå¤Ç¤Î¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Ãå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¥æー¥í´¹»»1¥æー¥í=163±ß/2025Ç¯6·î»þÅÀ¤Î´¹»»¥ìー¥È
ÇÀ¶È¡¦¿©ÎÈ¡¦³¤ÍÎ¾Ê ¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ø¥¤¥É¥óÂç¿Ã
2025Ç¯1·î¤ËÇÀ¶È¡¦¿©ÎÈ¡¦³¤ÍÎÂç¿Ã¡ÊMinister for Agriculture, Food, Fisheries and the Marine¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢2020Ç¯7·î¤è¤êÆ±¾Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢ÇÀ¾ì¤Î°ÂÁ´¡¢¿·»Ô¾ì³«Âó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹ñÌ³Âç¿Ã¡ÊMinister of State¡Ë¤òÌ³¤á¡¢ÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖChefs¡Ç Irish Beef Club Japan¡×¥á¥ó¥Ðー¥·¥§¥Õ
¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡¦¥é¡¦¥Ó¥¹¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡¡°æ¾åÍµ´ð»á
2006Ç¯¡¢·ÃÈæ¼÷¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ö¥¤¥ë¡¦¥Ü¥Ã¥«¥íー¥Í¡×¤Ë½¢¿¦¡£2009Ç¯¤è¤ê¡Ö¥é¡¦¥Ó¥¹¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡×¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡£2013Ç¯¤ËÆ±¥ì¥¹¥È¥é¥óÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¹ñÆâ³°¤Î¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ë¤ªÅ¹¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
The Momentum by Porsche¡¡ÎÓÍ´»Ê»á
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¤òÃæ¿´¤Ë¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÎÁÍýÄ¹¤òÎòÇ¤¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¸øÇ§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¶¡¦¥â¥á¥ó¥¿¥à¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Ý¥ë¥·¥§¡×¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯¤è¤êÅö¥°¥ëー¥×¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óÅý³ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë½¢Ç¤¡£
Trattoria Da KENZO¡¡À¾Âô·ò»°»á
24ºÍ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÅÏ¤ê¡¢¥È¥¹¥«ー¥Ê¤òÃæ¿´¤Ë4Ç¯È¾½¤¶È¡£µ¢¹ñ¸å¤ÏÀ¾ËãÉÛ¡ÖVINO DELLA PACE¡×¤Î¥·¥§¥Õ¡¢¡Öristorante la Tenda Rossa¡×¤ÎÎÁÍýÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎÅ¹¡ÖTrattoria Da Kenzo¡×¤ò³«¶È¡£
Chefs¡Ç Irish Beef Club¡¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖChefs¡Ç Irish Beef Club¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¡¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÉÊ¼Á¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤¬½¸¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¹¥¿ー¥·¥§¥Õ¤ò´Þ¤à¡¢Ìó80Ì¾¤Î¥·¥§¥Õ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡ÖChefs¡Ç Irish Beef Club Japan¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¤Î¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢³Æ¼«¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¡¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì³ÎÎ©¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¡¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¤ÎÉÊ¼Á¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¸»º²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Î¶¦Í¤ä¡¢²ñ°÷¥·¥§¥ÕÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ª¤è¤Ó³Ø¤Ó¤Î¾ì¤ÎÁÏ½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¸½ÃÏ»ë»¡¡¢¥Õ¥§¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¥µ¥¤¥È¡§https://irishfood.jp/cibcjapan/¡¡
±Ñ¸ì¥µ¥¤¥È¡§https://www.bordbia.ie/farmers-growers/get-involved/how-we-help/chefs-irish-beef-club/
¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¡õ¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¡¢ËÉÙ¤Ê¹ß¿åÎÌ¤ÈÈîÍà¤ÊÅÚ¾í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆË¤«¤ËËÒÁð¤¬À®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Îµí¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ËÊ¿¶Ñ220Æü¤òÊüËÒ¤Ç²á¤´¤·¡¢9³ä°Ê¾å¤ÎËÒÁð¤ÈÁð¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë»ôÎÁ¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÊ¼Á¤ä°ÂÁ´À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÃÜ»ºÇÀ²È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤¬¸Ø¤ë¹ñ²ÈÅª¿©ÉÊ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥ó¥°¥êー¥ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥ó¥°¥êー¥ó¡×¤Ï¡¢¹³À¸Êª¼Á¤ä¥Û¥ë¥â¥óºÞ¤Î»ÈÍÑ¶Ø»ß¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤È°ÂÁ´À¡¢ÇÀ¾ì¤«¤é¿©Âî¤Þ¤Ç¤Î´°Á´¤Ê¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³ÎÎ©¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¤ÎÅ°Äì¡¢´Ä¶¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢°ÂÁ´À¤È¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ä
¿©ÉÊ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î¼Â¸½¤ª¤è¤ÓÊÝÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ²ÈÅª¿©ÉÊ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥ª¥ê¥¸¥ó¥°¥êー¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÂ¬Äê¡¦´Æºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¿©¤Î°ÂÁ´À¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿©ÉÊ¤ÎÄ¹´ü°ÂÄê¶¡µë¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊµíÆù¡¦¥é¥àÆùÊÝ¾Ú¡ÊSBLAS¡ËÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÆùµíÇÀ¾ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ°Êª¤Î·ò¹¯¡¦Ê¡»ã¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´¡¢ÅÚÃÏ¤Î´ÉÍý¡¢¥Ð¥¤¥ª¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç°ÂÁ´¤ÊÃÜ»º¤ÎÍ×·ï¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃ£À®¾õ¶·¤ò³ÆÇÀ¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢µÏ¿¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¡¢ÅÅ»Ò¼±ÊÌ¡ÊEID¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¿©ÎÈÄ£Bord Bia¡Ê¥Üー¥É¡¦¥Ó¥¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Üー¥É¡¦¥Ó¥¢¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¦±à·Ý¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤òÃ´¤¦À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£À¸»º¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¡¢µíÆù¡¢ÍÓÆù¡¢ÆÚÆù¡¢ÆýÀ½ÉÊ¡¢¿å»ºÊª¡¢¥¦¥£¥¹¥ー¤Ê¤É¤ÎÍ¢½ÐÀ½ÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å ¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Óー¥Õ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://irishfood.jp/beef/