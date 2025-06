【本日6/13(金)オープン】デザイナーズ古着を取り扱うADEL VINTAGE by JAM、FAY by JAM が原宿に同時オープン

株式会社JAM TRADING

海外古着専門店の「古着屋JAM(ジャム)」を運営する株式会社JAM TRADING(ジェイエイエムトレーディング)は6/13(金)に、3店舗目の出店となる「ADEL VINTAGE by JAM(アデルヴィンテージバイジャム)」と新ブランド「FAY by JAM(ファイバイジャム)」を古着屋JAM原宿店内に同時オープンいたします。株式会社JAM TRADINGの運営する古着屋の店舗数は全国で40店舗*となります。

*2025年6月13日時点。当社が展開する全店舗数。

ADEL VINTAGE by JAM原宿店FAY by JAM原宿店

・関連プレスリリース:【古着屋JAM】ハイブランド古着主体の「FAY by JAM(ファイバイジャム)」を新規に立ち上げ。6/13(金)、古着屋JAM原宿店内でスタート。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000026444.html)

国内最大の海外古着取扱点数を誇る「古着屋JAM(ジャム)」の旗艦店として東京最大規模、180坪を誇る店内で、元々あったメインブランドである古着屋JAM、レディースヴィンテージを取り扱うElulu by JAM(エルルバイジャム)に加え、Elulu by JAMの姉妹ブランドであるADEL VINTAGE by JAMとデザイナーズ古着を取り扱うFAY by JAMの計4ブランドを展開します。

ADEL VINTAGE by JAM原宿店2ADEL VINTAGE by JAM イメージビジュアル1ADEL VINTAGE by JAM イメージビジュアル2

デザイナーズ古着がより多くラインナップ

FAY by JAM原宿店2FAY by JAM イメージビジュアル

デザイナーズ古着を取り扱うADEL VINTAGE by JAMとFAY by JAMが展開される当店では、今後より商品ラインナップの幅が広がることとなります。

これまでご愛顧いただいてきたお客様にも変わらず満足のいく商品を提供しながら、これまでとは違う価値を、JAMらしく提供してまいります。

古着屋の象徴的存在を目指す

当店では今後、各ブランドのお客様の層が異なる事から幅広いお客様の層を網羅する店舗になると予想しております。流行の発信地である原宿という街で、古着を愛する全てのお客様にとって「日本古着を象徴する古着屋」となることを目指してこれからも高品質の古着を提供し続けてまいります。また、これまで以上に多くの方々に古着の魅力を伝え「今日をもっとワクワクする」という当社の経営理念のもと「日本一ファンの多い古着屋さん」というビジョンを目指してまいります。

・ADEL VINTAGE by JAM原宿店 / FAY by JAM原宿店の概要

【2025年6月13(金) OPEN!!】

※古着屋JAM原宿店内

■住所

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6丁目28-5 宮崎ビル 地下1階

■営業時間

11:00~20:00

■アクセス

JR原宿駅から500m、徒歩7分

東京メトロ明治神宮前駅から240m、徒歩3分

■Instagram

ADEL VINTAGE by JAM

https://www.instagram.com/adel_vintagebyjam_official/

FAY by JAM

https://www.instagram.com/fay_by_jam_official/

・ADEL VINTAGE by JAM(アデルヴィンテージバイジャム)について

日常生活において古着をファッションピースとして気兼ねなく取り入れる事で新しい価値を見出せる提案を行います。

healthy(健康的)、elegance(気品)を軸としたシンプルながら華やかに魅せるアイテムをセレクト。ヴィンテージやブランド古着も豊富に取り揃えています。

・FAY by JAM(ファイバイジャム)について

「憧れをより身近に、より日常に」をコンセプトに、選りすぐったデザイナーズ古着を中心に、大人の余裕と個性を感じさせるリアルクローズを提案します。

「黄金比」を象徴するマークとして「本質」と「調和」を意味するギリシャ文字のΦ(ファイ)からインスピレーションを得ており、憧れの対象である普遍的に優れた本質的なデザインを、日常に落とし込み調和させていくことを目指します。

・株式会社JAM TRADING(ジェイエイエムトレーディング)について

2007年12月設立。

海外買い付けの古着を取り扱う「古着屋JAM(ジャム)」をはじめ、レディースヴィンテージを主に取り扱う「Elulu by JAM(エルルバイジャム)」、ロープライスでエコロジーを推奨する「LOWECO by JAM(ロエコバイジャム)」、Elulu by JAMの姉妹ブランドとして誕生した「ADEL VINTAGE by JAM(アデル ヴィンテージ バイ ジャム)」、24時間営業の無人古着屋「STOPY(ストッピー)」、そしてデザイナーズ古着を取り扱う「FAY by JAM(ファイ バイ ジャム)」を運営、関西を中心に全国へ展開。

国内最大級の自社オンラインショップを運営、そして各ECモールへも出店。

高品質な商品を提供するために世界中から買い付けた古着の1点1点に、すべてクリーニング、ケアを施している。

また、テレビ番組やドラマ、映画や雑誌などメディアへの衣装提供や雑誌の連載企画、SNSなどの多方面で古着の可能性・魅力をさらに広める取り組みも行い、その他にも、通販サイトを含む全ブランド共通ポイントシステムの導入やデジタル会員証の共通化などファッションテックも強化している。

株式会社JAM TRADING(ジェイエイエムトレーディング)

https://jamtrading.jp/f/company