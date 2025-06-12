¿¢Êª¤Î»Þ¤Î¤«¤¿¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î°ìÃ¼¤ò²òÌÀ

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ÏÀÊ¸Ì¾¡§Four-dimensional phenotyping reveals MYOSIN XI-dependent establishment of branch morphology through upward- and stably-directed growth in Arabidopsis
Ãø¼Ô¡§Daichi Yoshida, Itsuki Kunita, Masashi Toda, Haruko Ueda, and Takumi Higaki*¡ÊÀÕÇ¤Ãø¼Ô¡Ë
·ÇºÜ»ï¡§Quantitative Plant Biology
DOI¡§10.1017/qpb.2025.10007
URL¡§https://doi.org/10.1017/qpb.2025.10007
¾ÜºÙ¡§¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kouhou/pressrelease/2025_file/release250612.pdf)