話題のGLP-1マンジャロに特化したオンライン診療サービス「マンクリ」開始！

ダイエット×医療のDXを推進するイークリニック(本社:千葉県千葉市)は、GLP-1受容体作動薬であるマンジャロ(R)に特化したオンライン診療サービス『マンクリ』を2025年6月12日(木)よりサービスを開始いたします。また〈マンクリちゃん〉が利用者一人ひとりに寄り添い、服薬継続をサポートします。本サービスの概要は以下のとおりです。

1.リリースの概要

サービス名:マンジャロ専門オンライン診療クリニック「マンクリ」

公開日:2025 年 6 月12日(木)

特 長:

1.オンライン完結―初診から処方・発送まで最短48時間

2.医師+キャラクター伴走―〈マンクリちゃん〉が 継続をサポート

3.続けやすい価格設計― マンジャロ2.5mg月額12,920円~15,950円

●30日分(2.5mg×4本)の場合:15,950円/月

●180日分(2.5mg×24本)の場合:12,920円/月

※すべての価格に診察料・薬剤・送料込み

※標準的な治療期間は6ヶ月~1年程度、臨床試験に応じて異なります。

※その他の価格は公式サイトをご確認ください。

https://mankuri.com

2.サービス開始の背景

近年、日本国内でBMI25以上の成人は約2,000万人※1にのぼり、肥満関連の医療費は年間1.9兆円に達すると推計されています。一方で「食事療法・運動療法だけでは成果が出にくい」「保険適用外でも科学的に効果が裏付けられた治療に投資したい」という“予防拡張消費”の機運が高まっています。

こうした潮流の中で、注射タイプのGLP‑1受容体作動薬は過去3年で処方件数が前年比+250%※2と急伸。しかし導入を検討する人々からは、次のようなハードルが依然残っています。

▶立地の課題―地方・郊外在住者の約41%が「専門クリニックが近隣にない」と回答※3

▶コストの課題―対面治療の平均月額は22,000~30,000円と継続の心理的ハードルに

▶継続サポートの不足―初期副反応(悪心・下痢など)や自己注射への不安から、海外臨床試験でも治療中止率は約10%※4。

さらに、コロナ禍を経てオンライン診療利用率は2020年比で7倍に拡大し、「受診のしやすさ」と「プライバシー保護」を両立するデジタルヘルスへの期待が急速に高まっています。

イークリニックはこれらの市場ニーズを受け、「信頼できるオンライン完結型の医療×エンタメの継続力」を掲げ、オンライン診療の利便性にキャラクター〈マンクリちゃん〉による継続支援を組み合わせたサービスを開発しました。

※1厚生労働省「国民健康・栄養調査2023」

※2IQVIA法人パネル「国内GLP‑1製剤市場動向2024Q4」

※3MMD研究所遠隔医療・オンライン診療ニーズ調査2023年(n1000≧)

※4 Wilding JPH et al. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. N Engl J Med. 2021;384(11):989-1002.Frias JP et al. Efficacy and safety of a novel dual GIP/GLP-1 receptor agonist tirzepatide in patients with type 2 diabetes (SURPASS-1). Lancet. 2021;398(10295):143-155.

3.マンクリ3つのポイント

1.すべてオンライン完結:医療機関としての安全性を保ちながらオンライン化

2.マンクリちゃん:可愛さあふれるキャラクターで一緒に続けることを応援するクリ!

3.安心の料金設計:診察代+お薬代+配送代のシンプルな価格設定で業界最安級を実現

4.キャラクター〈マンクリちゃん〉紹介

プロフィール

マンクリで働く、賢くてかわいい新人ドクター

好きなもの:プロテインパンケーキ、リングフィット

口ぐせ:「〇〇〇〇クリ!」

マンクリちゃんからのコメント

美しくなりたいみんなの心に寄り添ってサポートするクリ!

5.利用フロー

STEP1 公式LINEより診察のご予約

STEP2 医師オンライン診察

STEP3 オンラインにて決済

STEP4 配送(クール便/全国発送)

STEP5 マンクリちゃんによるサポート

6.公式SNS

公式LINE:

公式IG:

公式X:

7.マンクリ 医療監督責任者より

「医療をもっと“楽しく続く”ものにしたい――それがマンクリ誕生の原点です。マンジャロ(GLP-1)の可能性を最大化する鍵は“継続”。私たちはオンライン診療の敷居を下げつつ、キャラクター体験でユーザーのモチベーションを維持します。医師も患者さんも笑顔になれる、新しい医療体験を目指します。」

8.安全性とコンプライアンス

- 厚生労働省『オンライン診療の適切な実施に関する指針』に準拠- すべての患者様に対して診療前に本人確認・既往歴を確認- 副作用(悪心・低血糖 等)発生時は提携医療機関と連携

※「マンジャロ」は、2型糖尿病の治療薬として厚生労働省に承認されています。

※肥満治療目的での処方は国内で承認されていません。

※本サービスで使用しているマンジャロは国内の医薬品卸業者より国内承認薬を仕入れています。

※「マンジャロ)」と同成分(チルゼパチド)の「ゼップバウンド」が、肥満症の治療薬として国内で承認されています。

※同一成分の注射製剤がアメリカ食品医薬品局(FDA)で肥満症治療薬として承認されていますが、諸外国でも美容・痩身・ダイエット等を目的とした使用は承認されていないため重大なリスクが明らかになっていない可能性があります。

※副作用として吐き気、嘔吐、下痢などの胃腸症状があらわれることがあります。

※万が一重篤な副作用が出た場合は、国の医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

9.本件に関するお問合せ先

https://mankuri.com/contact

