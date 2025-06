[MAJESTIC LEGON]超ときめき(ハート)宣伝部 坂井仁香を起用したサマールックを公開！

株式会社シティーヒル

株式会社シティーヒル(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山下豊浩)が展開するレディースブランド「MAJESTIC LEGON(マジェスティックレゴン)」は、超ときめき(ハート)宣伝部で活躍中の坂井仁香を起用したワンピースルックを公開いたしました。

one-piece\8,910 / sandals\6,930 / bag\7,150LOOK 01

肩に施した大胆なフリルが印象的なワンピース。

ウエストはバックレースアップ仕様でご自身のお好みに応じてサイズ感を調整可能です。肩開きディティールでどこから見ても映え度抜群☆

LOOK 02

王道かわいい爽やかシャツワンピース。

ストライプ柄が夏らしく爽やかな印象に。

ウエストに施したレースアップによりお好みのサイズ感に調整ができ、スタイルアップ効果抜群☆

one-piece\8,910 / sandals\9,350

one-piece\6,930LOOK 03

肩から揺れるように施されたフリルが印象的な

ミニワンピース。

やわらかなシフォン素材ながらも立体感があり華やかな印象に。

ヴィンテージチックな小花柄でトレンド感抜群☆

LOOK 04

アクセなしでも華やかになるワンピース。

ウエストリブでスタイルアップはもちろん胸元のフリルが印象的。

お袖が外れる2way仕様で着回し力も抜群☆

one-piece\12,100 / sandals\6,600 / bag\6,930

one-piece\11,550 / sandals\7,480 / bag\6,600LOOK 05

ショート丈のトップスとキャミワンピースの

セットアイテム。

キャミワンピースはフロントにバイカラーのリボンをつけて、華やかな印象に。

トップスはコンパクトながらも伸縮性があり着心地も抜群です。

ほどよくデコルテが開き、あざとさ抜群☆

※記載のないものは、参考商品またはスタイリスト私物です。

※価格はすべて税込みです。

■MAJESTIC LEGONについて

Lady in the next stage

GirlからLadyへ、

次のステージへ踏み出す女性に向けて、

憧れスタイルを実現できるリアルクローズ。

トレンドを取り入れたフェミニンなワードローブを提案します。

