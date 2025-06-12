日本DX大賞2025、ファイナリストによるパネル登壇者を発表！
日本DX大賞実行委員会が主催する「日本DX大賞2025 サミット＆アワード」において、全国から選ばれたファイナリストによるパネルディスカッションの登壇者を発表しました。イベントは2025年7月16日（水）・17日（木）に渋谷ストリームホールにて開催されます。
今回のパネルディスカッションでは、選ばれたファイナリストたちがモデレーター陣とともに、自らの試行錯誤や実践の知恵を率直に共有します。成功の裏側にある過程も含めて語ることで、現場で使えるリアルな示唆をお届けします。DX推進の現場を担うすべての方々にとって、行動のヒントとなるセッションです。
▼開催概要・お申し込み
イベント名：日本DX大賞2025 サミット＆アワード
日時：2025年7月16日（水）13:00～19:00 / 7月17日（木）11:00～19:00
会場：渋谷ストリームホール（東京都渋谷区渋谷3-21-3）
参加費：無料（事前登録制）
詳細・参加登録：https://dxawards-summit.jp/
■パネルディスカッション詳細（全登壇者情報含む）
【Day 1：7月16日（水）】 【Day 2：7月17日（木）】
1. 地域DXの進め方 ── つながり、仕組み、テクノロジーで解く地域課題
対象：多様な関係者の巻き込み方、地域医療や住民サービスのアップデートに関心のある方
時間：14:05～14:55
モデレーター：古長 由里子（日本IBMデジタルサービス株式会社 執行役員 九州DXセンター長兼 ブランド推進担当 / 一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 アドバイザー）
登壇ファイナリスト（順不同・敬称略）：
・松林 静輝（函館市 企画部地域デジタル課 主任主事）
・園生 智弘（山形市・TXP Medical株式会社 代表取締役医師）
・吉成 勇一朗（福島市 健康福祉部保健所医長 兼 保健総務課地域医療政策室長）
・南方 尚喜（LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社 スマートシティ本部 本部長）
・矢口 健作（福岡市 経済観光文化局 屋台課 課長）
2. 庁内DXのリアル ── 成功と失敗から学ぶ現場の挑戦
対象：職員の意識変革、生成AIや内製化の導入に関心のある方
時間：15:45～16:35
モデレーター：森本 登志男（キャリアシフト株式会社 代表取締役 / 北海道旭川市 最高デジタル責任者（CDO） / 一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 アドバイザー）
登壇ファイナリスト（順不同・敬称略）：
・佐藤 泰格（都城市 デジタル統括課 副課長）
・前田 伯（鹿児島県指宿市 デジタル戦略課 主査）
・蛭田 順一（福島市 政策調整部 デジタル改革室 室長 兼 デジタル推進課長）
・明田 舞子（別府市 こども部 子育て支援課 主査）
3. 「支援」の形は進化する ── 地域・中小企業とともに育つDXのこれから
対象：支援の自走化、文化・リソース不足への対応に課題を持つ支援機関の方
時間：15:45～16:35（4Fイベントスペース）
モデレーター：酒井 真弓（ノンフィクションライター）
登壇ファイナリスト（順不同・敬称略）：
・藤本 一之（国立大学法人東北大学 経営戦略本部企画室 主任経営企画スタッフ）
・坂本 拓也（堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業課）
・澁谷 匠（株式会社ASAHI Accounting Robot研究所 マネージャー / テクニカルエバンジェリスト）
・阿部 慎太郎（プロフェクト株式会社 執行役員 ）
4. 価値創出に挑む ── 業界の制約を超えるDXの取り組み
対象：業界固有の壁を超えたい、新しい価値を作りたい企業担当者
時間：12:05～12:55
モデレーター：小島 英揮（一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 代表理事 / Still Day One合同会社 代表社員 / 株式会社ヌーラボ 取締役CRO）
登壇ファイナリスト（順不同・敬称略）：
・池上 晃司（大成建設株式会社 デジタルプロダクトセンター デジタルコンダクト室 デジタルマネージャー）
・西藤 健司（株式会社Shippio ブランドコミュニケーション室 室長）
・五味 政和（株式会社ミスミグループ本社 DJシステム推進本部 ジェネラルマネジャー）
・西嶋 春香（アート引越センター株式会社 不動産法人営業部 法人営業1課 係長）
5. 『ムダ』をなくし『価値』を生む ── 働きがいと生産性の両立へ
対象：変革の担い手を育てたい、DXで人と組織を前進させたい方
時間：14:00～14:55
モデレーター：中山 五輪男（一般社団法人ノーコード推進協会 代表理事 / アステリア株式会社 CXO（最高変革責任者） 首席エバンジェリスト）
登壇ファイナリスト（順不同・敬称略）：
・鎗水 徹（国立大学法人大阪大学 OUDX推進室 副室長・教授）
・内海 梨恵子（株式会社ヒューマングループ 代表取締役）
・丸岡 豊（旭化成株式会社 デジタル共創本部／DX人財開発センター／人財開発企画部／制度設計グループ グループ長 エキスパート（デジタルイノベーション））
・北島 靖隆（悠悠ホールディングス株式会社 執行役員 経営戦略室長 兼 DX部長）
6. 『責任』と『成長』の両立は可能か？ ── SX実践のリアル
対象：SX・ESGに取り組む企業、社会課題と事業の接点を模索している方
時間：14:05～14:55（4Fイベントスペース）
モデレーター：市川 祐子（マーケットリバー株式会社 代表取締役 / 一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 アドバイザー）
登壇ファイナリスト（順不同・敬称略）：
・赤野間 信行（NTTテクノクロス株式会社 IOWNデジタルツインプラットフォーム事業部 マネージャー）
・垣内 俊哉（株式会社ミライロ 代表取締役社長）
・大内 郁浩（株式会社ミスミグループ本社 Factory-MRO企業体 企業体執行役員）
・立川 敬史（株式会社トクヤマ 生産技術センター 兼 DX推進グループ 主幹）
【一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会】
事務局所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア
代表者：代表理事 森戸裕一
発足：2010年6月（法人化：2010年10月）
URL： https://jdxa.org
事業内容：
DX人材の育成および組織変革支援
DXに関するイベント・勉強会の開催
地域・中小企業のDX推進プロジェクト
政策提言・情報発信・啓発活動 ほか
■JDXが運営するメディア：
経革広場：https://www.keikakuhiroba.net/
Digital Workstyle College：https://digitalworkstylecollege.jp
TechTrends：https://techtrends.jp