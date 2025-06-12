【埼玉県】「サーキュラーエコノミー普及セミナー」の参加者募集！
埼玉県
（2）場所
（3）主催
（4）内容
- 金属部品製造時の端材を活用したアップサイクルビジネス
株式会社日伸精工 執行役員 内田 潔 氏
- エゴマ＆漬物の端材を活用した事業化支援事例（食のCE）
産業技術総合センター北部研究所 小島 登貴子 専門員
- サーキュラーエコノミー推進センター埼玉の事業紹介
https://forms.office.com/r/5gHtSwbWyK
- 参加費は無料です
- 定員 40名
- 申込期限 令和7年 7月7日（月曜日）
電話 ：048-711-9906
E-mail：junkan@saitama-j.or.jp
- 埼玉県産業技術総合センター北部研究所（食の再資源化トライアル拠点） 家田・和田
電話 ：048-521-0614
E-mail：k2106141@pref.saitama.lg.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-680-9f0397db9b92e3d16577c2ef877fa024.pdf
埼玉県では、県内産業の成長と資源の循環利用を両立するため、企業への支援や県民の皆様への啓発事業等を通して、サーキュラーエコノミー*（CE）を推進しています。
このたび、ビジネスとしてのサーキュラーエコノミーの取組を学ぶ普及セミナーを開催します。サーキュラーエコノミーに興味がある企業の皆様、ぜひ、御参加ください。
* サーキュラーエコノミー：生産活動から消費活動のあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図る経済活動のこと
1 セミナーの概要（1）日時
令和7年7月9日（水曜日） 14時00分～15時50分
（2）場所
新都心ビジネス交流プラザ［4階会議室］JR北与野駅前
（3）主催
公益財団法人埼玉県産業振興公社(サーキュラーエコノミー推進センター埼玉)
産業技術総合センター北部研究所(食の再資源化トライアル拠点)
（4）内容
ア 第1部 ＜基調講演＞
「サーキュラーエコノミーの現在地とその行き先」
～ 具体例から考えるサーキュラーエコノミーのとりくみ“処方箋” ～
講師 木見田 康治 氏（東京大学大学院 工学系研究科 特任准教授）
イ 第2部 ＜取組事例発表＞
- 金属部品製造時の端材を活用したアップサイクルビジネス
株式会社日伸精工 執行役員 内田 潔 氏
- エゴマ＆漬物の端材を活用した事業化支援事例（食のCE）
産業技術総合センター北部研究所 小島 登貴子 専門員
- サーキュラーエコノミー推進センター埼玉の事業紹介
※ 食のCEから生まれた＜試食品＞があります。お試しいただき、アンケートに御協力ください。
２ お申し込み- URLからお申し込みください
https://forms.office.com/r/5gHtSwbWyK
- 参加費は無料です
- 定員 40名
- 申込期限 令和7年 7月7日（月曜日）
３ オンデマンド配信
セミナー終了後、オンデマンド配信（期間限定）を行う予定です。
詳細は7月24日（木曜日）、埼玉県産業技術総合センターHP内でお知らせします。
https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/
４ お問合わせ先- （公財）埼玉県産業振興公社（サーキュラーエコノミー推進センター埼玉） 村上・川口
電話 ：048-711-9906
E-mail：junkan@saitama-j.or.jp
- 埼玉県産業技術総合センター北部研究所（食の再資源化トライアル拠点） 家田・和田
電話 ：048-521-0614
E-mail：k2106141@pref.saitama.lg.jp
※ 詳細はチラシを御覧ください
https://prtimes.jp/a/?f=d104306-680-9f0397db9b92e3d16577c2ef877fa024.pdf