【埼玉県】「サーキュラーエコノミー普及セミナー」の参加者募集！

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埼玉県

　埼玉県では、県内産業の成長と資源の循環利用を両立するため、企業への支援や県民の皆様への啓発事業等を通して、サーキュラーエコノミー*（CE）を推進しています。


　このたび、ビジネスとしてのサーキュラーエコノミーの取組を学ぶ普及セミナーを開催します。サーキュラーエコノミーに興味がある企業の皆様、ぜひ、御参加ください。


　* サーキュラーエコノミー：生産活動から消費活動のあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図る経済活動のこと





1 セミナーの概要

（1）日時

令和7年7月9日（水曜日） 14時00分～15時50分


（2）場所

新都心ビジネス交流プラザ［4階会議室］JR北与野駅前


（3）主催

公益財団法人埼玉県産業振興公社(サーキュラーエコノミー推進センター埼玉)


産業技術総合センター北部研究所(食の再資源化トライアル拠点)


（4）内容

ア 第1部 ＜基調講演＞


　「サーキュラーエコノミーの現在地とその行き先」


　～ 具体例から考えるサーキュラーエコノミーのとりくみ“処方箋” ～


　講師　木見田 康治　氏（東京大学大学院 工学系研究科 特任准教授）



イ 第2部 ＜取組事例発表＞


- 金属部品製造時の端材を活用したアップサイクルビジネス
株式会社日伸精工 執行役員　内田 潔　氏
- エゴマ＆漬物の端材を活用した事業化支援事例（食のCE）
産業技術総合センター北部研究所　小島 登貴子　専門員
- サーキュラーエコノミー推進センター埼玉の事業紹介

※ 食のCEから生まれた＜試食品＞があります。お試しいただき、アンケートに御協力ください。


２ お申し込み

- URLからお申し込みください
https://forms.office.com/r/5gHtSwbWyK
- 参加費は無料です
- 定員　40名
- 申込期限　令和7年 7月7日（月曜日）

３ オンデマンド配信

　セミナー終了後、オンデマンド配信（期間限定）を行う予定です。


　詳細は7月24日（木曜日）、埼玉県産業技術総合センターHP内でお知らせします。


　https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/


４ お問合わせ先

- （公財）埼玉県産業振興公社（サーキュラーエコノミー推進センター埼玉） 村上・川口
電話　：048-711-9906
E-mail：junkan@saitama-j.or.jp
- 埼玉県産業技術総合センター北部研究所（食の再資源化トライアル拠点） 家田・和田
電話　：048-521-0614
E-mail：k2106141@pref.saitama.lg.jp

※ 詳細はチラシを御覧ください


https://prtimes.jp/a/?f=d104306-680-9f0397db9b92e3d16577c2ef877fa024.pdf