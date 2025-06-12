「おとりなし賃貸」のエアドア、千葉・埼玉エリアにサービス提供開始！
管理会社直接掲載の賃貸プラットフォームairdoor（エアドア）を運営する株式会社エアドア（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鬼頭史到）は、2025年6月より千葉県・埼玉県でのサービス提供を開始いたしました。東京・神奈川に続き、首都圏4都県への展開となります。
■「airdoor」サイトはこちら
https://airdoor.jp/
■「airdoor」アプリダウンロードはこちら
iOS
https://apps.apple.com/jp/app/id6557061398
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.airdoor&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.airdoor&hl=ja)
エアドアについて
エアドアは、管理会社の物件データベースを直接連携することで、賃貸を探すカスタマーに空室情報をタイムリーにお届けできる賃貸プラットフォームです。
仲介手数料がお得な物件も多数掲載。内見予約から契約までオンライン中心のプロセスで、スムーズなお部屋探しが可能です。
サービス開始から2年半で、提携する管理会社は140社以上、管理戸数は230万戸を突破しました。
拡大エリアについて
【千葉県】
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市
【埼玉県】
さいたま市、川越市、川口市、所沢市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、
新座市、富士見市、ふじみ野市、入間郡三芳町
直近で掲載を開始した管理会社
※一部をご紹介
今後の展望
今後も首都圏を中心に掲載エリアを拡大し、将来的には全国主要都市への対応を予定しています。
また、AIを活用した機能拡充を通じて、よりスムーズでストレスの少ない賃貸体験を提供してまいります。
株式会社エアドア
エアドアは、「不動産事業者とカスタマーにフラットな取引の場をつくる」をビジョンに掲げ、賃貸不動産業界が抱える情報の非対称性や流通課題を新たな仕組みで解決し、カスタマーと不動産業者双方にとって公平で利便性の高い環境を提供しています。
会社名：株式会社エアドア
所在地：東京都千代田区飯田橋3-7-14 Be Good Japan Buillding 203号
代表取締役：鬼頭 史到
設立： 2020年9月28日
事業内容：ダイレクト賃貸検索サービス「airdoor(エアドア)」の企画・開発・運営等
URL ：https://airdoor.jp/
お問合せ先：info@airdoor.co.jp