【ホワイトペーパー公開】人事労務担当者必見！システムと習慣化で打刻漏れをなくす「チャット連携」のメリットを解説

株式会社ヒューマンテクノロジーズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:家崎 晃一)は、多くの企業が課題とする「打刻漏れ」の解決策を提案するホワイトペーパー「システムと習慣化で打刻漏れをなくす!人事労務担当者が知らないチャット連携のメリットとは」を公開いたしました。本資料では、打刻漏れが発生する原因の分析から、多様な働き方に対応した具体的な防止策まで、人事労務担当者が知っておくべき情報を解説しています。また、チャットツールの利便性に関する独自の意識・実態調査結果も併せて公開し、現代の働き方に合わせた勤怠管理のあり方を提案しています。

■ 多くの企業が抱える打刻漏れの悩み

リモートワークの浸透や働き方の多様化により、企業の勤務形態は大きく変化しています。オフィス勤務に加え、テレワークや現場作業など、従業員が様々な場所で働く環境が一般的となる中、多くの人事労務担当者が頭を悩ませているのが「打刻漏れ」の問題です。

打刻漏れは、労働時間の正確な把握を困難にし、適切な労務管理や給与計算に支障をきたすだけでなく、従業員とのトラブルや労基署対応のリスクも高めます。しかし、従来の注意喚起や手動でのチェック体制では、根本的な解決には至らないのが現状です。

■ ホワイトペーパーの特徴

今回公開したホワイトペーパーでは、以下の内容を詳しく解説しています。

1. 打刻漏れの根本原因分析

なぜ打刻漏れが発生してしまうのか、心理的要因と環境的要因の両面から分析し、効果的な対策の方向性を明確化しています。

2. システム×習慣化による解決アプローチ

技術的なシステム改善だけでなく、従業員の行動習慣に着目した打刻漏れ防止策を実現します。

3. チャット連携による打刻の効果

多くの企業で日常的に使用されているチャットツールを活用した打刻システムの優位性を、具体的なメリットとともに解説します。

4. 働き方別の最適な打刻方法

自社拠点内(オフィスや店舗)での打刻、テレワーク環境での打刻、現場作業など打刻場所が一定でない場合など、それぞれの働き方の特性に合わせた最適な打刻方法とポイントを詳しく紹介しています。

5. チャットツールの利便性に関する意識・実態調査

独自に実施した実態調査の結果を公開し、現代の働き方におけるコミュニケーションツールの重要性を数値で示しています。

■ ホワイトペーパーのダウンロード

本資料は、以下より無料でダウンロードいただけます。人事労務担当者の皆様をはじめ、働き方改革や業務効率化、チャットツール連携にご関心のある方々にご活用いただければ幸いです。

ダウンロードする :https://www.kingoftime.jp/whitepaper_chat_form/

■【KING OF TIME(キングオブタイム)】について

「KING OF TIME」は導入企業数62,000社以上、利用ID数3,900,000人以上(2025年4月時点)の実績を持つ市場シェアNo.1(※)のクラウド勤怠管理・人事給与システムです。

「KING OF TIME」では出退勤の打刻をPC・スマートフォン(ブラウザ・アプリ)、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェック連携など様々な手段から選択でき、休暇の取得、残業の申請承認など、従業員と管理者間でのやりとりもオンラインで行うことができます。変形労働時間制など複雑な勤務集計や最新の法改正にも対応し、企業ごとに異なる就業ルールにも柔軟な設定で対応可能です。

また、同料金内で人事管理システム「KING OF TIME 人事労務」、給与計算システム「KING OF TIME 給与」、勤怠・生産性分析システム「KING OF TIME データ分析」をご利用いただけます。これにより、バックオフィスの一元管理が実現できます。

▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/

※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2024年版」 勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2023年度実績

