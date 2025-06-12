アラブ首長国連邦アブダビ首長国Onshore Block 4探鉱事業の開発移行について
JOGMEC
参考
https://prtimes.jp/a/?f=d12624-844-4212bffbfb1ec2fd712fd41f5d70459b.pdf
リリース本文 :
https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_08_00101.html?mid=pr250612
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JOGMEC（本部：東京都港区、理事長：高原 一郎）が株式会社INPEX（以下、「INPEX」）とともに出資するJODCO Exploration Limited（以下、「JODCO Exploration」）が、アラブ首長国連邦アブダビ首長国で実施するOnshore Block 4探鉱事業（以下、「本事業」）は、開発段階に移行いたしました。
JODCO Explorationは、2025年6月にアブダビ最高財務経済評議会及びアブダビ国営石油会社（以下、「ADNOC」）との間で生産利権協定を締結しました。Onshore Block 4は、2018年にアブダビ首長国で初めて行われた探鉱鉱区公開ラウンドにおいて落札されたものです。
JOGMECは2021年に本事業を出資対象として採択し、JODCO Explorationが行う探鉱事業を支援してきました。JOGMECは、旧石油公団時代より、1973年からADNOCとの関係構築を進め、2015年のJODCO Onshore Limitedのアブダビ陸上油田権益取得における資金支援に加え、技術協力・人材育成を実施し、現在に至るまで様々な分野での協力関係を構築しています。
本プロジェクトは日本の原油の安定供給に貢献することが期待されるとともに、アラブ首長国連邦と日本の二国間関係の強化にも寄与するものです。
権益保有比率[表: https://prtimes.jp/data/corp/12624/table/844_1_f896fa8774612815e00e6134b0abdfdc.jpg?v=202506140424 ]
参考
株式会社INPEXのアラブ首長国連邦アブダビ首長国における石油等の探鉱事業の出資採択について（2022年6月17日）(https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_10_00030.html)
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https://prtimes.jp/a/?f=d12624-844-4212bffbfb1ec2fd712fd41f5d70459b.pdf
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https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_08_00101.html?mid=pr250612
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