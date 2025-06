PRMツール「CoPASS」、ITreview Best Software in Japan 2025でTOP100入り（47位）およびRookie部門第2位を受賞

deex株式会社

「企業が本来持っている可能性を最大化する。そのために、パートナービジネスを再定義する。」をミッションに掲げ、パートナービジネス(代理店チャネル)関連の各種サービスを提供するdeex株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:牛丸 順登)は、当社の提供する「PRMツール CoPASS(コーパス)」が、IT製品レビューサイト「ITreview(アイティレビュー)」が発表した年間ランキング「ITreview Best Software in Japan 2025」において、全約1万3000以上の製品より、顧客満足度と市場での認知度が特に優れたTOP100製品の一つに選出されました(総合47位)。さらに、本ランキングで新設された「Rookie of the Year」部門において第2位を受賞いたしました。

また、CoPASSは四半期ごとに行われる「ITreview Grid Award」において、2024年Fall「LEADER」、2025年Winter「LEADER」、2025年Spring「HIGH PERFORMER」を3期連続で獲得しています。

ITreview Best Software in Japan 2025とは

「ITreview Best Software in Japan」は、ITreviewに投稿された1年間分のユーザーレビューをもとに、特に顧客満足度と認知度に優れたSaaS・ソフトウェア、ITサービスを選出する、業界でも権威あるアワードです。日本のビジネス現場で注目を集め、多くのユーザーから高く評価された製品が表彰されます。

2025年版では、評価対象期間を2024年4月~2025年3月とし、これまでのTOP50から選出範囲をTOP100に拡大するとともに、新進気鋭の製品を対象とした「Rookie of the Year」部門が新設されました。「Rookie of the Year」部門は2023年4月以降にリリースされた新製品のうち、ITreview上で一定数以上のユーザーレビューを獲得し高評価を得た製品が選ばれるカテゴリであり、CoPASSはその初回表彰において堂々の第2位に輝きました。

ITreviewに掲載されている製品数が1万3000件を超える中で、CoPASSのTOP100選出(総合47位入賞)およびRookie部門第2位受賞は、パートナー連携領域の新製品として顕著な評価を得たものです。

■「ITreview Best Software in Japan 2025」公式HP

https://www.itreview.jp/best-software/2025

ITreview Grid Award とは

ITreview Grid Awardは、ITreviewユーザーの声を満足度と認知度の四象限上で可視化し、四半期ごとに“Leader”(両軸で卓越した製品)と“High Performer”(顧客満足度に特化)の評価を与える制度です。該当製品はバッジが発行され、製品選定の指標としても使用されています。

CoPASSは、2024年Fall「LEADER」、2025年Winter「LEADER」、2025年Spring「HIGH PERFORMER」を3期連続で受賞しました。

代理店管理システム(PRM)とは

PRM(Partner Relationship Management)とは、ベンダー(メーカー)と代理店(パートナー)との管理・協働を最適化するための概念を指します。具体的には、「管理業務の効率化」や「コミュニケーションの最適化」によってパートナー企業の活性化や営業成績の向上を実現する考え方です。これにより、ベンダー企業はパートナーのアクティブ率(積極的な活動率)向上やパートナー経由の売上増加などを図ることができます。

近年、DXの浸透に伴い間接販売モデルの重要性が増す中で、代理店チャネルを効率的かつ効果的に管理し、パートナーとの関係を強化するPRMソリューションの需要が高まっています。従来は個別に管理されていた代理店情報や案件情報を一元化し、リアルタイムな情報共有や分析を可能にすることで、ベンダーとパートナー双方のビジネス成長に寄与することが期待されています。

CoPASSについて

CoPASS(コーパス)は、パートナービジネスにおけるあらゆる情報を一元管理できるPRMツールです。代理店(パートナー)との連携業務に必要な基本情報から、パートナー経由で進行する案件の詳細情報まで、すべてを一つのプラットフォーム上で管理することが可能です。これにより、契約情報や案件進捗の管理・可視化、パートナーへの手数料(インセンティブ)計算、請求書・支払い通知書の発行・送付など煩雑になりがちな管理業務を効率化し、本来注力すべきコア業務に集中できるよう支援します。また、Salesforce、Hubspot、kintoneなど各種CRMツールとの自動連携も実現し、情報の重複入力や伝達ミスを防ぐことができます。

1. リアルタイムな情報共有とコミュニケーションによりパートナーとの信頼関係を強化。

CoPASS上で各パートナーに対し最新のコンテンツ共有(フォルダによる階層管理が可能)やチャット連絡が可能なため、タイムリーで円滑な情報提供を実現します。これにより、パートナーとのコミュニケーションロスを減らし、日々の協業体制を強固なものにします。迅速な情報共有はパートナー企業からの信頼獲得やロイヤリティ向上にもつながり、長期的なパートナーシップの構築を後押しします。

2. データの可視化と分析により、パートナー経由の売上拡大を促進。

各パートナーの販売実績や案件進捗などのデータを蓄積し、ダッシュボード上で分析できます。蓄積データに基づき「売上貢献の高いパートナー」の傾向や特徴を可視化することで、有望なパートナーの発掘や育成に役立てることが可能です。データドリブンな分析によりパートナー戦略を最適化し、間接販売チャネルからの売上拡大を図ります。

3. 5,600社超のデータベースと非公開情報を活用し、“成果に直結する”パートナー開拓を実現。

CoPASS+は、5,600社以上の事前登録済み代理店ネットワークを活用し、自社商材との親和性や協業意欲といった非公開情報に基づいた精緻なアプローチを可能にする"国内初"のパートナー開拓機能です。オファー送信から進捗管理、契約締結までを一気通貫で支援し、少ないリソースでも高成果なパートナー戦略の実行を実現します。

■ CoPASS サービスサイト

https://www.deex.co.jp/copass

■ 製品資料

https://www.deex.co.jp/copass/serviceguide

deex株式会社について

deex株式会社は、「企業が本来持っている可能性を最大化する。そのために、パートナービジネスを再定義する。」をミッションに掲げ、株式会社リクルート/株式会社ワークスアプリケーションズ出身でパートナービジネスに精通したメンバーにより設立されました。代理店チャネルに関する幅広いビジネスを展開し、PRMという概念のもと、メーカー(ベンダー)企業と販売パートナーとの連携を強化・高度化するプラットフォーム「CoPASS(コーパス)」の提供や、代理店戦略/実務までを支援するコンサルティングサービス(Partner Boost)などを行っています。

代表者: 代表取締役 牛丸 順登

所在地: 東京都港区

コーポレートサイト: https://www.deex.co.jp/

CoPASS サイト: https://www.deex.co.jp/copass

Partner Boost サイト: https://consulting.deex.co.jp/