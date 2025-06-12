7月4日(金)公開だョ! 全員必見!! 別チャン7月号は映画『ババンババンバンバンパイア』公開記念♨全力特集号!! 豪華企画が目白押し!! 吉沢亮＆板垣李光人 特別フォトブックが付録で登場!!
株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している漫画誌『別冊少年チャンピオン』(編集長：信田敬介)6月12日(木)発売の7月号にて表紙に映画『ババンババンバンバンパイア』(主演:吉沢亮)、巻頭カラー『ババンババンバンバンパイア』(著:奥嶋ひろまさ)を掲載。付録では映画『ババンババンバンバンパイア』吉沢亮＆板垣李光人 特別フォトブックが登場することをお知らせいたします。
『今年の夏はバババで決まり♨』
6月12日(木)発売「別冊少年チャンピオン」7月号の表紙は7月4日(金)公開の映画『ババンババンバンバンパイア』(主演:吉沢亮)が登場！今月号は映画『バババ』公開を記念して、豪華三大企画をバババと実施!!!
豪華三大企画１.は付録、映画『ババンババンバンバンパイア』吉沢亮＆板垣李光人 特別フォトブック♨が登場!! 劇中カット、メイキング風景満載です!!
豪華三大企画２.は、吉沢亮×浜崎慎治監督×奥嶋ひろまさ 特別鼎談!! ここでしか読めない貴重な話が満載!! (秘)な撮影裏話を皆さまにお届け!!
豪華三大企画３.は、今をときめく音楽界の超新星へ突撃取材!! imase(映画『バババ』主題歌担当) 特別インタビュー!! など、映画を999倍楽しめる企画をご堪能ください(ハート)
付録の映画『ババンババンバンバンパイア』吉沢亮＆板垣李光人 特別フォトブック
巻頭カラーでは奥嶋ひろまさ熱筆の『ババンババンバンバンパイア』蘭ちゃんのムフフなカラーを絶好調でご開帳♨ 大満足、間違いなしです!!
巻頭カラー
そして『今朝ゆら』×『キミ恋』×『僕ヤバ』!! 秋田書店 夏のラブコメフェア開催中(ハート)
最新単行本６.巻が発売される『キミに恋する三姉妹』がチャンピオンクロスから特別出張センターカラー!!
さらに、最新単行本２.巻が発売される『今朝も揺られてます』が青春全開カラーでお送りします!!
増田英二先生が描く『今朝ゆら』×『キミ恋』×『僕ヤバ』の特別イラストも超必見!!
ラブコメフェア詳細は”秋田書店 夏のラブコメフェア”で検索!!
その他、第19回新人まんが賞『NEXT CHAMPION』最終選考結果発表など多数企画が盛りだくさんです!!
【商品概要】
媒体：「別冊少年チャンピオン」7月号
表紙：映画『ババンババンバンバンパイア』(主演:吉沢亮)
巻頭カラー:『ババンババンバンバンパイア』(著:奥嶋ひろまさ)
付録：映画『ババンババンバンバンパイア』吉沢亮＆板垣李光人 特別フォトブック♨
発売：2025年6月12日 (木)
特別定価：750円（10%税込）
発行：株式会社秋田書店
別冊少年チャンピオン公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/b-champion
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス18F
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
https://www.akitashoten.co.jp/