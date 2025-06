アドビ、国内のビジネスパーソンによるPDFファイルと生成AIの活用状況に関する調査結果を発表

アドビ株式会社

【2025年6月12日】

アドビ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:中井 陽子、以下アドビ)は本日、PDFファイルの利用状況と生成AI機能の活用状況に関する調査結果を発表しました。本調査は、2月にAdobe Acrobatに日本語版の生成AI機能「Acrobat AIアシスタント(https://www.adobe.com/jp/acrobat/generative-ai-pdf.html)」が提供開始されたことをふまえて、PDFや生成AIの活用状況などを調べるために、日常の業務でPDFファイルを利用している日本国内のビジネスパーソン700名を対象に実施したものです。

今回の調査で明らかになった主な結果は以下の通りです。

PDFの利用状況について

・全体の6割のビジネスパーソンが10ページ以上の長文PDFを日常的に活用

・全体の7割がビジネス文書から情報を探すのに苦労していると回答。職種別では、法務部門が最多の9割に達し、全体平均を大きく上回る

PDFの生成AI機能の活用について

・PDFの「生成AI機能」利用率は全体の4割、利用ユーザーの8割が業務効率化を実感したと回答。職種別では法務部門の利用率が最多

・生成AI機能の使用にあたっての懸念は、「AIの利用に関する社内ガイドラインの不在(36.1%)」、「情報の正確性(25.9%)」、「情報漏洩(24.6%)」

■ PDFの利用状況について

6割が10ページ以上の長文PDFを日常的に活用、情報検索の効率化に7割が課題

日常の業務におけるPDF文書の活用実態について調査したところ、10ページ以上の長いPDF文書を読む機会が「頻繁にある」と回答した方が24.0%にのぼり、「時々ある」と回答した36.7%と合わせると、全体の60.7%のビジネスパーソンが長文のPDFを業務で活用していることが判明しました。

一方で、ビジネス文書から知りたい内容を見つけるのに苦労することが「頻繁にある(23.6%)」、「時々ある(43.9%)」と回答があり、全体の67.5%が文書検索に課題を感じていることがわかりました。職種別でみると、法務部門では87.0%(「頻繁にある」32.0%、「時々ある」55.0%)、広報・マーケティング部門では80.0%(「頻繁にある」36.0%、「時々ある」44.0%)と、全体平均と比べ特に高い傾向が見られました。

■ PDFの生成AI機能の活用について

PDFの生成AI機能活用者の8割が業務効率化を実感、法務部門などで活用が進む

PDFの生成AI機能を活用したことがあるか聞いたところ、全体の40.6%が活用したことがあることがわかりました。

職種別の内訳をみると、法務部門が利用率70.0%と最も高く、全体平均(40.6%)を大きく上回る結果となりました。契約書の条項チェックや法的リスクの分析など、高度な専門知識を要する作業においても、AIによる要点整理が業務効率化に貢献していることが推測されます。続いて高い利用率を示したのは広報・マーケティング部門(57.0%)である一方、経理・財務・会計(20.0%)や研究開発(25.0%)では利用率が比較的低く、部門によって利用率に大きな差がみられました。

「PDFで生成AI機能を活用したことがある」と回答したビジネスパーソンに、生成AI機能の活用によって、業務がどのように変化したかを聞いたところ、「大幅に効率化した(22.5%)」、「どちらかというと効率化した(57.0%)」で合わせて、8割(79.5%)が業務効率化を実感していることが明らかになりました。

また、生成AI機能の活用目的としては、「文書から知りたい内容を探すため」が61.3%と最も多く、「文書内容を要約するため」が38.0%と続きました。

生成AI活用の壁は「社内ガイドラインの不在」と「正確性」や「情報漏洩」への懸念

PDFの生成AI機能を使用することに対する懸念点について聞いたところ、全体の75.1%が何らかの懸念を抱えていると回答しました。具体的には「AIの利用に関する社内ガイドラインの不在(36.1%)」が最も多く、次いで「ハルシネーション(AIが事実に基づかない情報を生成する現象)など情報の正確性(25.9%)」、「情報漏洩(24.6%)」と続きました。

アドビ株式会社マーケティング本部デジタルメディア ビジネスマーケティング執行役員 竹嶋 拓也は次のように述べています。

「今回の調査により、PDFの生成AI機能を活用したビジネスパーソンの8割が業務効率化を実感していることが明らかになりました。生成AI機能などの活用によって企業はPDFの『情報資産』から新たな価値を創出することが可能になります。Acrobat AIアシスタントは、指定された文書内の情報のみに基づいて回答することで、内容の正確性を担保し、さらにユーザーの文書から学習しない仕組みにより、正確性と情報保護を両立します。アドビは、信頼性の高いデジタルソリューションを通じて、企業の業務効率化や発展を支援してまいります。」

■調査概要

調査方法:インターネット調査

調査対象:700名(仕事でデスクワークを主とし、月に1回以上PDFファイルを扱っていると回答した20~59歳の全国のビジネスパーソン<7職種別に均等割付>)

調査期間:2025年5月1日~2025年5月8日

※構成比(%)は小数点第ニ位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

