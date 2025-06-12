½ÙÂæÍ½È÷³Ø¹»¡ØÄ«³Ø¥¿¥¤¥à¡Ù¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¡Ø¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¡Ù»þ´Ö¤òÃÓÂÞ¹»¤Ç¼Â»ÜÃæ
2025 Ç¯ 6·î 12 Æü
³Ø¹»Ë¡¿Í ½Ù²ÏÂæ³Ø±à ¥³ー¥Ý¥ìー¥È PR Éô
½ÙÂæÍ½È÷³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ËÜÇ¯ÅÙ4·î³«¹Ö¤è¤ê¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤òÌÜ»Ø¤¹¹âÂ´¥¯¥é¥¹¤ÎÁ´¹»¼Ë¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë¡ØÄ«³Ø¥¿¥¤¥à¡Ù¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯2·î26Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¡£
¡ØÄ«³Ø¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ï¡¢¼ø¶È³«»ÏÁ°¤Î»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊICT¶µºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³Ø½¬¿ÊÅÙ¡¦Íý²òÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢³ØÎÏ¤òÍÜÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¹âÂ´¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢½ÙÂæ¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¡¢³Ø½¬¥³ー¥Á¤Ë¤è¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¡¢¸Ä¿Í¤Î³ØÎÏ¤Ë±þ¤¸¤¿¸ÄÊÌºÇÅ¬²½³Ø½¬¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿³Æ¼ï£É£Ã£Ô¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÄ«³Ø¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç´°À®¤µ¤ì¤¿³Ø½¬´Ä¶¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢±Ñ¸ì¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤¤¼õ¸³À¸¤Ë¤ÏÄ«³Ø¤ÎELSA¤Ç¡¢¼ø¶È¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ä´ðËÜÎãÊ¸¤òÈ¯²»¤·¡¢±ÑÊ¸¤ÎÎ®¤ì¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ç±ÑÊ¸Á´ÂÎ¤ÎÇÄ°®ÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Monoxer¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ö³Ð¤¨¤¿¥Ï¥º¡Ä¡×¤Î±ÑÃ±¸ì¤Îµ²±ÄêÃå¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤è¤êÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ê°Ê²¼¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×¡Ë¤Î²ÊÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾ðÊóI¡×¤ËÉÔ°Â¤ò»ý¤Ä¼õ¸³À¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊóAI¥É¥ê¥ë¡×¤ò¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤È¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Âç³ØÊÌÂÐºö¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë½©¸ý¤Ë¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ø½¬·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¸Ä¡¹¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡ØÄ«³Ø¥¿¥¤¥à¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢½ÙÂæÍ½È÷³Ø¹»ÃÓÂÞ¹»¤Ë¤ÆÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¥¨¥ê¥¢¥»ー¥ë¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¹âÂ´¥¯¥é¥¹ºßÀÒÀ¸¤Ë¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÂç³ØÆþ»î¥»¥ó¥¿ー»î¸³¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤ÎÊ¸¾ÏÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤¿°ì°ø¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆÉ²òÎÏ¡×¤È¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¡Ê¾ðÊó¡Ë¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÎÏ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¸½ºß¤Î³ØÀ¸¤ÏSNS¤äWeb¤ÎÈ¯Å¸¤«¤é¡ÖÄ¹¤¤Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤à¡×¡Ö¾ðÊó¤òÈ½ÃÇ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡×¹Ô°Ù¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ·½â²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢ÃÓÂÞ¹»¤Ç¤Ï½µ1²ó7½µ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡ØÄ«³Ø¥¿¥¤¥à¡Ù¤Î»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤Î¼Ò°÷¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¡ÖÆü·ÐÆÉ¤ßÊý¹ÖºÂ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¼õ¹ÖÀ¸Á´°÷¤ËÂßÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤éÀâÌÀ»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï»î¸³»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¸³À¸¤ÏÂ®ÆÉ¤ò¿´³Ý¤±¤ÆÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢ÆÉ¤ßÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò¼«¤éÈ½ÃÇ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áËè²ó¡¢Í×Ìó¤È¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥ïー¥¯¥·ー¥È¤òÇÛÉÛ¡¦²ó¼ý¤·¡¢Æü·Ð¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÌÏµ¼²óÅú¤ò¼õ¹ÖÀ¸¤ËÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¸å¡¢¸ú²ÌÂ¬Äê¤ò¼Â»Ü¡¦¸¡¾Ú¤·¡¢º£¸å¤Ï½ÙÂæÁ´ÂÎ¤Ç¤Î³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¥¨¥ê¥¢¥»ー¥ë¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô
¡¡¡Ö¼õ¹ÖÀ¸¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢ÆÉ¤ß²ò¤¯ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢½Ù²ÏÂæ³Ø±àÍÍ¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤ò¶µºà¤È¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£½µ1²ó¤Îµ»ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âç³Ø¼õ¸³ÂÐºö¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥àÆâÍÆ¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½ÙÂæÍ½È÷³Ø¹»ÃÓÂÞ¹»¹»¼ËÀÕÇ¤¼Ô¡¦¾®´¡·½¸ç¡¡
¡ÖÆÉ²òÎÏ¡¢¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ï²æ¡¹¿¦°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹âÂ´¥¯¥é¥¹ºßÀÒÀ¸¼«¿È¤â¤½¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÍÍ¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¼Â»Ü¤Ø¤È»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆü·Ð¤òÆÉ¤ó¤ÀºßÀÒÀ¸¤«¤é¡Ø¹ñ¸ì¤äÃÏÎò¸øÌ±¤ÎÆÉ²ò¤äÍ×Ìó¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Ç¤ÏÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ÙÅù¤ÈÂ¿¤¯¤Î°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÓÂÞ¹»À¸¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤¬É½¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹âÂ´¥¯¥é¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½ÙÂæÍ½È÷³Ø¹»WEB¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡https://www2.sundai.ac.jp/kousotsu/¡¡
¡¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¼èºà¤â¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³Ø¹»Ë¡¿Í½Ù²ÏÂæ³Ø±à ²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í½Ù²ÏÂæ³Ø±à
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡Íý»öÄ¹¡¡»³ºêÎÉ»Ò
¡¡½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ2-12
¡¡ÁÏÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1918Ç¯
¡¡¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¿Ê³Ø»ØÆ³¶µ°é¡¢¼ÂÌ³ÀìÌç¶µ°é¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¡¢IT¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°é»ö¶È¡Ê´ØÏ¢¥°¥ëー¥×´Þ¤à¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢½Ù²ÏÂæ³Ø±à¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPRÉô¡ÊÃ´Åö¡§ÃæÂ¼¡Ë¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê³Ø¡Ë½Ù²ÏÂæ³Ø±à¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPRÉô
TEL 03-5259-3231
FAX 03-5259-3057
E-mail public-s@sundai.ac.jp