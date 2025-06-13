【NHKカルチャー】「ブライトンの奇跡」から10年記念トークイベントを7/4開催！ラグビー元日本代表選手4名も登壇決定！
NHK文化センター青山教室では、2015年ラグビーワールドカップで日本代表が南アフリカを破った「ブライトンの奇跡」から10年を記念し、特別トークイベントを開催します。当時のチームマネージャーの大村武則氏、代表選手4名（以下お写真の皆さん）とともに、ラグビーコメンテーター 村上晃一氏の進行で、試合の裏側やその後の日本ラグビーの発展、これからの展望について語ります。
1段目左から大村武則氏、村上晃一氏、大野均氏、2段目左から木津武士氏、真壁伸弥氏、山田章仁氏
第１部 会場受講 詳細を見る :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1316730.html
第１部 オンライン受講 詳細を見る :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1316732.html
第２部 会場受講 詳細を見る :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1314903.html
第２部 オンライン受講 詳細を見る :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1316731.html
🏉 イベント概要
「『ブライトンの奇跡』から10年 記念トークイベント」
■開催日時 2025年7月4日（金）
第１部 16:00～17:30
第２部 19:00～20:30
（１部・２部は同内容にて開催いたします）
■会場 NHK文化センター 青山教室（東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館4F）
東京メトロ「青山一丁目駅」南青山改札口直結
■出演者（選手50音順）
大村武則（元ラグビー日本代表チームマネージャー）
村上晃一（ラグビーコメンテーター）
大野均（元日本代表ロック）
木津武士（元日本代表フッカー）
真壁伸弥（元日本代表ロック）
山田章仁（元日本代表ウィング）
参加者特典
・当日限定のオリジナルキーホルダーをプレゼント！
・出演者との集合写真撮影（希望者のみ）
・講座終了後、登壇者がハイタッチでお見送りいたします。
・大村武則：著『ONE TEAM の真実 ラグビー日本代表を世界に押し上げたマネジメント力』（大和書房5/14発売1,870円）を数量限定で販売いたします。当日ご登壇全員のサイン入り。
■料金
第１部（16:00の回）
会場参加 NHK文化センター会員・一般(入会不要) 5,720 円(税込)
オンライン参加 NHK文化センター会員・一般(入会不要) 4,400円(税込)
第２部（19:00の回）
会場参加 NHK文化センター会員・一般(入会不要) 5,720 円(税込)
オンライン参加 NHK文化センター会員・一般(入会不要) 4,400円(税込)
【 参加方法 】
参加には事前申し込みが必要です。
詳細や申し込み方法については、以下のNHK文化センターの講座ページをご確認ください。
・第１部（16:00の回）会場でのご参加
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1316730.html
・第２部（19:00の回）会場でのご参加
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1314903.html
・第１部（16:00の回）オンライン配信でのご参加
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1316732.html
・第２部（19:00の回）オンライン配信でのご参加
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1316731.html
ラグビーファンにとって、あの感動を再び味わえる貴重な機会です。
ぜひご参加ください。