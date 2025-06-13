映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」より、新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが発売決定！

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株式会社ディ・テクノ

株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原 高明）は、2025年6月13日(金)12:00より映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」オリジナルグッズの予約受付を開始いたしました。





＜キャラログ販売ページ＞


https://www.chara-log.com/view/category/ct62



キャラログ他、全国のアニメショップやECサイトにて予約受付中！


どうぞお見逃しなく！



【商品ラインナップ】


◆和紙風トレーディング缶バッジ





◆リアルフィルムフォト






◆アクリルスタンド





◆クリアファイル＆ステッカーセット





◆ポストカードセット





◆2連アクリルキーホルダー





◆ハンドタオル





◆アクリルカード





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■お取り扱い店舗


キャラログ：https://www.chara-log.com/


アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/


他、全国のアニメショップ、バラエティショップ、ECサイトなど



■予約受付期間


2025年6月13日(金)12:00～2025年7月13日(日)23:59



■商品発送／発売予定


2025年9月下旬



■注意事項


・予約販売期間ならびに発売日は、予告なく前後する場合がございます。


・予約開始／終了時刻は、取扱店により異なる場合がございます。


・予約販売開始時期、ならびに販売商品の使用は予告なく変更となる場合がございます。


・商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



＜著作権表記＞


(C)映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」製作委員会


※記事内画像をご使用いただく際は、著作権表記の記載をお願いいたします。


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【サービス詳細】


オンラインくじサービス「WEBくじ」を運営する株式会社ディ・テクノによる、EC通販サイト。


アニメ・キャラクターグッズの予約販売を中心に、ポップアップストア企画なども行っております。



・サイトURL


https://www.chara-log.com/



・キャラログ公式X（旧Twitter）


https://twitter.com/charalog_info



◯お支払い方法


各種クレジットカード、Amazon Pay、PayPay（ペイペイ）、楽天Pay



◯送料


一律880円（北海道・沖縄県・離島部は1,100円）（税込）


※1度のお会計につき、商品代金8,800円（税込）以上で送料無料