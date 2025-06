日本の優れた商品・サービスを認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection 2025 第1期」受賞対象を発表！

ENGAWA株式会社

「日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ」を合言葉に活動しているOMOTENASHI NIPPON実行委員会は、日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection(おもてなしセレクション)」の2025年度第1期受賞の233対象を2025年6月12日(木)に発表します。

2022年秋以降、海外からの旅行者が増加傾向にある日本の社会情勢を受け、外国人を意識したマーケティングの一環として受賞を目指す動きが大きくなってきています。今回、2025年第1期では、例年のおよそ1.4倍のエントリーがあり、受賞数は過去最高となる233対象を選定いたしました。おもてなしセレクションの選定基準である“グローバル視点”での評価や、受賞後の国内外への販路開拓支援を求め、自社商品のインバウンド市場での優位性確立や海外展開を目指した“日本のおもてなし”が溢れる商品がラインアップしています。



■おもてなしセレクション今後の展開、受賞対象への支援について

2025年は、受賞者のニーズが高まっている“インバウンド”・“アウトバウンド”両軸での情報発信と販路開拓支援を強化していきます。2024年7月から2025年6月までの期間限定で展開している成田国際空港の店舗「Little Japan by OMOTENASHI Selection」は多くの海外からの旅行者にご利用いただいており、今年はさらに、東京都内の外国人観光客から人気のエリアにて、おもてなしセレクションの受賞商品を販売する店舗の開店を予定しています。常設店舗の運営に加え、京都や東京銀座といった人気エリアの商業施設での催事販売や、海外では、ロンドン・台湾での展示会参加も決定しており、国内・海外ともに情報発信の機会を多数創出します。

おもてなしセレクションとしても10周年という節目の年を迎え、おもてなしセレクション受賞対象はもちろん、“ジャパンブランド”全体の価値向上を目指し、世界へ向けたプロモーションをより一層拡充していく予定です。

OMOTENASHI Selection 2025 第1期 概要

■募集期間: 2025年1月9日(木)~2月21日(金)

■選定プロセス:書類による審査と、選定員による現物審査の2段階での選定

■受賞対象: 全233対象が受賞

金賞74対象(内、最高金賞9対象/連続金賞2対象)、特別賞5部門5対象、

受賞154対象(内、連続受賞9対象)

■「OMOTENASHI Selection 2025 第1期」受賞対象について

おもてなしセレクション2025年第1期の全受賞対象(233対象)は以下のオフィシャルサイトよりご覧いただけます。

■おもてなしセレクションについて

【最高金賞】- みどりのラー油|株式会社わたや - 1- 幸せの文様シリーズ|Fuwa Market(株式会社 風和カンパニー) - 2- 着物トレー・銘仙トレー|霜旦舎 定右衛門商店(株式会社ハチ・ビット) - 3- 餅月せんべい|株式会社メルヘン・プラザ - 4- ハートフード5年常温保存おにぎり|ロート製薬株式会社 - 5- 海知の梅・翼知の梅|株式会社シーウィングス - 6- 青鬼の涙(Yuzu Craft Hot Sauce)|フミ子印 - 7- 長崎ひのきでつくったアロマサシェ&アロマ入浴剤|KAZUOモクザイ(有限会社古場一男材木店) - 8- 対馬海洋包丁|MUSASHI JAPAN(TAIMATSU株式会社) - 9みどりのラー油|株式会社わたや幸せの文様シリーズ|Fuwa Market(株式会社 風和カンパニー)着物トレー・銘仙トレー|霜旦舎 定右衛門商店(株式会社ハチ・ビット)餅月せんべい|株式会社メルヘン・プラザハートフード5年常温保存おにぎり|ロート製薬株式会社海知の梅・翼知の梅|株式会社シーウィングス青鬼の涙(Yuzu Craft Hot Sauce)|フミ子印長崎ひのきでつくったアロマサシェ&アロマ入浴剤|KAZUOモクザイ(有限会社古場一男材木店)対馬海洋包丁|MUSASHI JAPAN(TAIMATSU株式会社)【金賞】- 京町家お掃除の知恵 汚れ落とし手袋|株式会社サンコー - 10- どんなときもウメとごはん(R)︎ ウメ缶|永岡食品株式会社 - 11- 焙煎温度別ティージェラート|WithFunフード株式会社 - 12- ジンジャーワイン|株式会社永豊フーズ - 13- 二本松十万石米~特選~|株式会社エフォート - 14- Seasonal FURIKAKE of Japan|三共食品株式会社 FOODBASE - 15- ねぎみそ煎餅|京鹿六せんべい本舗(池本車体工業株式会社) - 16- aikata ステンレスコンテナ|株式会社ヨシカワ - 17- 純黒にんにく|株式会社岡崎屋 - 18- 采茶~SAICHA CHフェイシャルオイル|株式会社ピー・エス・インターナショナル - 19- パーフェクトフィットブラシ|株式会社ウエダ美粧堂 - 20- 【宝石ピクルス】和のおもてなし5本セット|株式会社トレーダー愛 - 21- ハツシモ|農業生産法人 株式会社森ライス - 22- 雪乃醸 焼売|株式会社リンネファーム - 23- はすや粉なっとう|四国阿波はすや - 24- サンサンウォッシュ|株式会社ダイニチ・コーポレーション - 25- 海鮮シリーズ(イカ・サーモン・真鯛)|株式会社鮮魚丸松 - 26- 黒毛和牛ローストビーフ2種ギフト|NIKUO中谷精肉店(有限会社中谷肉店) - 27- COVEROSS(R) ULTRA FREEZER シリーズ|hap株式会社 - 28- 原農場のオーガニックあまざけ|原農場 - 29- マヨおかき|有限会社フェイスウィン - 30- 丸ほしいも|株式会社鹿吉 - 31- 宇宙仕様の可変QRコードキーホルダー|NPO法人光探索協会 - 32- 持ち運び安心ワインバッグ|株式会社コバヤシ - 33- HAKKOGINGER|株式会社デリシャスフロム北海道 - 34- おやつTIMES|株式会社JR東日本商事 - 35- レチルド|有限会社ojim - 36- ワンピース浴衣|丹羽幸株式会社 - 37- ガトーフロマージュ|patisserie maison Fujiya(一位物産株式会社) - 38- 形状記憶ネイルチップフレキシー Wa nail|Wa Nail (株式会社レモテ) - 39- smachi|株式会社三愛 - 40- 青唐辛子味噌|宮崎ひだか(丸一株式会社) - 41- 海鮮 越前セイコカニ|株式会社鮮魚丸松 - 42- おちゃごはんのもと|うちの茶舗(有限会社内野) - 43- チョイあげシリーズ|株式会社わんわん - 44- ナチュラルスキンケアオイルR|株式会社KDC - 45- 微笑み|株式会社アベジュエリー - 46- 平坂のきくらげ青汁|平坂製薬株式会社 - 47- TSUKE MOZUKU|山忠食品工業株式会社 - 48- うたた寝 おぎん|株式会社勝手 - 49- 煎り黒豆|株式会社森内穀粉 - 50- エアコンパートナー|HAWSTONE株式会社 - 51- Veggie Quiche Assort|ミモザキッチン(ミモザキッチン合同会社) - 52- Dr.TOUHI コンプリートシリーズ|Dr.TOUHI(一般社団法人Next Beauty Labo) - 53- 沖縄の海と縁起の良い珊瑚プレートシリーズ|datta.沖縄南の島陶芸工房(有限会社オキナワロイヤルクラフト) - 54- ヨカレカシ非常用トイレ|ヨカレカシ(株式会社Flight) - 55- リサイクルドプラスチック トライレッグスツール ヘクスシート|株式会社バードオフィス - 56- さっぽろ大通公園とうきびモナカ|株式会社長沼あいす - 57- 名古屋象嵌細工手鏡シリーズ(桜白矢羽根・桜黒矢羽根・夜桜黒矢羽根)|大和マーク株式会社 - 58- Tenuis TL|INTERSTATE DESIGN - 59- ひらがな積み木|有限会社創修 - 60- カヌレーヌ クラッシック|メゾン ランドゥメンヌ ジャポン - 61- ちゃPod2|株式会社AO Labo. - 62- まるごとシークヮーサー100|喜島商店(株式会社喜島屋) - 63- 和風手作りカード|有限会社ナッティゾーン - 64- ヴィスコフロート・ウイルスガード|株式会社マルゼン - 65- Bicerin OKINAWA COFFEE|ビチェリン・ファミリアーレ株式会社 - 66- 日乃屋カレー オリジナルレトルトシリーズ|日乃屋カレー(有限会社ノアランド) - 67- mu-no|浮田産業株式会社 - 68- 超鰹力|有限会社吉永鰹節店 - 69- 花舞かつお|株式会社匠創海 - 70- 財宝プレミアムプリン|株式会社財宝 - 71- とろけるふとん(R) enifeaII|株式会社ディーブレス - 72- fit it ・balance support sole|株式会社ホンシュ - 73- 金星食品 特撰生餃子シリーズ|金星食品有限会社 - 74【特別賞】- グローバル賞:CHAシリーズ|うちの茶舗(有限会社内野) - 75- サステナブル賞:ヒノヒカリ(白米)|久保さんちのお米株式会社 - 76- オリジナリティ賞:大人になってしまわない雛人形|株式会社Wineeds Holdings - 77- ANA賞:MUDITA HILL|岡喜近江牛レザーと高島帆布のバックシリーズ|八幡帆布鞄 Cogocoro - 78- 郵便局のネットショップ賞:御用邸チーズケーキ|株式会社庫や - 79【受賞】- 衛生補助光(R)搭載LEDランプ e prism / HSRシリーズ|極光電気株式会社- 無添加ソーセージ シリーズ|株式会社ビーツー- 呼吸を守るベビー枕 suyabee|株式会社いつくし- HOZO|大分製紙株式会社- トマト餃子|株式会社玲玲- Vカットボックス|株式会社ジェイ・テック- CHARMANT|a・CopineJapan株式会社- 生見オーガニックトマト|生見オーガニックトマトファーム- アウレオβグルカン|株式会社アウレオ- デザイナーズジャパン 刺繍トートバッグ|株式会社プレーリードッグ- 鹿児島県産 さつま生米糀|さつま糀商店- FUKUGI バングル|BLESSRING(ブレスリング)- EMINERS|ジェイオール株式会社- 山陰鳥取かにめし(冷凍食品)|株式会社アベ鳥取堂- aioripet 久留米絣ペット用バンダナ|株式会社ハナビ- 純日本製羽毛布団「和雲」|株式会社和雲- 睡眠中の赤ちゃんを見守る 体動センサ|株式会社いつくし- SHUUI修意 気血の鉄Fe|明澤健康研究所株式会社- 幻の生ハム(馬肉生ハム)|有限会社肉乃橋本- 鯛茶漬けの胡麻たれ|みやかみ(株式会社K’sFactory)- うなぎ蒲焼|粋匠鰻(フジ物産株式会社)- ホイッスルペンダント|株式会社宮本商行- 38灯|株式会社38研究所- ピアレスガード・トラッド|株式会社マルゼン- ECLEAD|ジェイオール株式会社- 玄米麹スムージー|くらしいきいき株式会社- モフモフ プレーン|米粉専門店 Kome Co.- 博多水炊きセット|とりまぶし(株式会社豊卓)- happinessシリーズ|株式会社野田工業- 爪カンナ(ピアニッシモ)|ツボサン株式会社- 富士山溶岩浴ベッド|梅研本舗ジャパン株式会社- 国産樫木柄ショートハンマーシリーズ|マルキン印(金井産業株式会社)- IKKA WINES|株式会社いにしえ- 蘇生笏谷石 福井の輝き ふくいブルー|株式会社ふくいブルー- 葛湯(6個入り)‐3種詰め合わせ‐|田谷商店- しろいねこ|しろいねこ- マテリアプリマ R10 アゼライン酸|株式会社チェントトレンタ- ORIGAMI LAMP ポータブル|gram eight(株式会社TIC)- aroma stone|stone+(国広産業株式会社)- みるふ燻|みるふちゃん工房- POMULU 2WAYヒップシート|REALIZE合同会社- COFO LIFEバランスボード|株式会社COFO- やわらか京料理|株式会社辰馬コーポレーション- MEMORY|株式会社らマルキ- PAORA|サラウンディング株式会社- TABATA|patisserie maison Fujiya(一位物産株式会社)- Bitatto|株式会社ビタットジャパン- きれナイフ|小林保温工業株式会社- フォルムマックス FMF9009|有限会社梅田- らくねるアーチヨガブロック|有限会社ヨガワークス- Goodチェスト☆マグネット|株式会社 寿々照- 松風|株式会社正観寺丸宝- ウェルビーイングカレー|SPICE KINGDOM( 株式会社ケー・アイ・エス )- あたたかフリースソックス|今西靴下- アーチドクターAQ|有限会社内田販売システム- ベーシックベッド|株式会社フルハウス- クマオカキ|合同会社こぐま商店- FRAGRANCE HAND WASH シリーズ|株式会社TwentyCompany- AOHAL SKIN CARE|ロート製薬株式会社- 肌が深呼吸する入浴料|株式会社イー・エス・エス- 米コロン・シューヌガー|株式会社展真ダイニング- うなぎの兜煮|粋匠鰻(フジ物産株式会社)- AIRISH|ツバメタオル株式会社- スィングで文字が出て&多彩な発光パターンの次世代ペンライト「GOD BLADE」|株式会社ワッゼド- 高尾ポテトシリーズ|MAMMA ROMAN株式会社- 山盛りChocolateBrothers 本格割れチョコレート|株式会社本気モード- Bamiru eyelid serum|株式会社FORVES.- シグサ. スタイリングシリーズ|株式会社シグサ.- HARENOHIキッチンスポンジOYAKO|富士ゴム産業株式会社- 本鰹だし餃子|和味餃子- ほんのり焼たらこ|株式会社丸鮮道場水産- リラックスヘッドスパ「至福づつみ」|有限会社ダヴィンチクリエイト- 安心安全の【ピカ薪】|九州薪販売センター(株式会社折園)- mky-Free Focus|メガネ工房ヨシモト- うむくじまーさん|農業生産法人 株式会社マルシェ沖縄- 温泉ウォーカープレミアム 肌極(R)|株式会社HEALTHYA- Taoyaka今治タオル|株式会社プレーリードッグ- 日田天領水|株式会社日田天領水- BASICS DermCare ダーマモイストバス|株式会社QIX- INGENIO SOCKS Invisi Beauty|株式会社ミツボシコーポレーション- ウメダチーズラボ クッキー|株式会社ヤマタカ- トライピークス|株式会社トライピークス- 萬吉酵素|中瀛国際貿易株式会社- バロンスクリーンホワイト涼風|小泉製麻株式会社- 私の美髪シリーズ。|株式会社アバイン- コーヒービーンズバッグ|オアシス珈琲有限会社- i-mesh(R)エプロン|株式会社ワコウ- 焚き火台 cacomi black fire|新星金属製作所- 虫よけ芳香ポプリ|株式会社地美人- 和乃果フィナンシェ|和乃果(HACKJAPANホールディングス株式会社)- Luxphoria オフィスレディーススリッパ|株式会社Spesia- 日本産血赤珊瑚ジュエリー|株式会社望月宝飾- B.stuff バッテンリュック|有限会社ビースタッフ- ジュランツ ステムナリッシュシリーズ|株式会社Dr.高須英津子コスメ- リベルズ導入保湿美容液R|株式会社N.B.L- くろがね堅パン|株式会社スピナ- 未来の石鹸|株式会社ビーアンドオー研究所- B-MAKE PROTEIN|habits(株式会社バレット)- オリゴプラスはちみつ|株式会社花蜂園- 温泉どぜうの丸干し|株式会社さえ喜- クロマツペレット|株式会社渡会電気土木- 六花堂アウタービューティーサプリメント|株式会社ENC JAPAN- あたまのいす|株式会社スキーマ- Versailles Premium Essence|ヴェルサイユファーム株式会社- 亜麻仁一番搾り|紅花食品株式会社- シルク100%ニットストール|株式会社REASON- のどぐろ(アカムツ)塩締め炙りフィーレ|株式会社ドリームフーズ- イコルEAシリーズ|株式会社イコル- FROM EARTH|Wackプランニング株式会社- さとり 松阪牛革財布|株式会社バンビ- 花かつお|株式会社太田花かつお- GCスキンケアシリーズ|ジェネリック化粧品株式会社- AP酵母|栄新薬株式会社- 「神の島」お浄めコスメシリーズ|株式会社ベネフィシア- お肌のごちそう下着|Braria(株式会社Beautiful People)- 家具職人×パティシエが贈る「究極のプリン」セット|幸光家具- 清美堂N⁺18000|日本医薬品製造株式会社- カンパネラ25 織 -ORI-|株式会社Philosophii- プレミアムアーモンドバターセット|マテンロウ- 905散策リュック|有限会社シライデザイン- 北の極 蝦夷あわび姿煮|株式会社ホクセイレン- ならまき めっちゃ薄い腹巻き|有限会社巽繊維工業所- Nanako styleレディース カシミヤフード付きロングワンピース|ジャパンスペシャリティアパレル株式会社- BIOND|株式会社バイオアース- HEAD PET JAPAN|株式会社コバヤシ- kicoのかくれんぼ|BLUE BUTTERFLY- ジューシーぽん酢|ミツワ醤油- まめ吉W|オリカ株式会社- 新子焼き真空冷凍パック|株式会社焼鳥専門ぎんねこ- キチジ塩締め炙りフィーレ|株式会社ドリームフーズ- 華麗°|石川技研工業株式会社- GUTS-MAN|有限会社巽繊維工業所- ブライテストウォーター|株式会社ブライテスト- エタノール製剤 クリアミストプラス|株式会社ハセガワ- HAKUBA COFFEE STANDの湯|株式会社元気移人研究所- Aetās Skincare Routine|株式会社aretisme- Pocoアシッドシェービングクリーム|株式会社大洋商会- シンデレラエッセンス~かしこい乳酸菌~|株式会社SKK- 宝石をまとった銀のカチューシャ|ミューリー有限会社- 空へ In to the sky|まえだ彫工処- GINZA STYLE 3Dマスク|三木商事株式会社- 金属3Dプリンター製純チタンアクセサリー|株式会社J・3D- 秘づくり鯨ウネスベーコン|有限会社エービーシーつかもと- サスマタ タックルPLus|スティーラーズ株式会社- 天然アルカリ温泉水 財寶温泉|株式会社財宝- ここち和座|大建工業株式会社- はすや「甘酒プロテイン」|四国阿波はすや- つきみちるシリーズ|株式会社グリーンハート- 名物ジャンボ茶わんむし|とんでん株式会社- 瞬芽ブドウ種子iGS|株式会社メリーマート- 4種のチーズのプレミアム明太子もちもんじゃ|月島名物もんじゃだるま(株式会社だるま)- 落ちますポンジ|株式会社丸善化工- アレルゲンフリースイーツ工房 omoや545 ドーナツセット|株式会社FLC design- 富山湾産ホタルイカ|第一フーズ株式会社

おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015 年に創設されたアワードです。有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。

<OMOTENASHI Selection 2025 オフィシャルパートナー>

- ゴールドパートナー企業:全日本空輸株式会社、日本郵便株式会社

おもてなしセレクションの詳細はオフィシャルサイトよりご確認ください。

