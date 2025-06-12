株式会社ビズヒッツと株式会社エムフロ運営サービスのCraudiaがタイアップ、導入事例制作代行サービスの提供開始

株式会社ビズヒッツ

株式会社ビズヒッツ（三重県鈴鹿市、代表取締役：伊藤 陽介）は、株式会社エムフロ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：北脇 陽典）運営のクラウドソーシング「Craudia」とタイアップし、6月から導入事例制作代行サービスの提供を開始します。

Biz Hits×Craudiaタイアップによる導入事例制作代行サービスを開始した背景

求人サイトなどの人材支援サービスを展開し、10年以上にわたってメディア制作を手がけてきた株式会社ビズヒッツと、20年以上にわたりメディアおよびクラウドソーシング事業を展開してきた株式会社エムフロが、両社の豊富なノウハウを融合。企業ホームページや営業資料などに活用できる導入事例制作における課題解決を目的とした、タイアップ型サービスの提供を開始いたしました。

導入事例制作代行サービスのポイント

年間約300件の制作実績。事例活用の最適解をご提案

年間約300件にのぼる導入事例制作を通じて培った豊富なノウハウをもとに、業界特性や目的に応じた最適な構成・表現をご提案します。専門性の高い分野にも対応でき、コンテンツ制作から活用提案まで一貫してサポート。撮影のみ、文章化のみなど部分的なご依頼にも柔軟に対応可能です。

全国対応のネットワークで、どこでも取材に伺います

「地方だから取材が難しい」とあきらめていませんか？全国47都道府県に対応可能なライター・カメラマンのネットワークを構築しており、遠方のお客様にもスムーズに取材・撮影を行えます。エリアによっては交通費や出張費を抑えたご提案が可能です。

専門分野に強い取材ライターが“伝わる事例”を形にします

医療・金融・不動産など、高い専門性が求められる業界でもご安心ください。業界知識を持つ取材ライターが対応を行うので、専門用語や業界背景を理解したうえでインタビュー・執筆を担当します。

“つくって終わり”にしない、用途別の展開までサポート

導入事例は作るだけでなく、どこでどう活用するかが成果を左右します。本サービスではホワイトペーパーや営業資料、メルマガ、動画シナリオなどへの転用も対応可能。さらに、図解やインフォグラフィックによる再編集にも対応し、見込み顧客の理解促進や商談フェーズごとの資料活用など、用途に応じて展開できる事例コンテンツを提供します。

※サービスサイトのURLはこちら

https://bizhits-interview.com/jireiseisaku/

クラウディアについて

株式会社エムフロが運営する総合型クラウドソーシングサービスです。働き方改革が謳われる昨今、個の働き方やライフスタイルが多様化する中で、フリーランス、副業、複業などそれぞれの生活に寄り添うサービスの一つとして展開しています。

クライアントの手数料は0円。キャンセル料やお仕事への参加依頼を促す一括招待、特定のワーカーへのお仕事依頼を行う非公開設定なども無料でご利用いただけます。

また、ワーカーの手数料は3％～と業界最低水準。依頼する方、お仕事をする方双方にとって優しいプラットフォームを提供しています。

公式URL

https://www.craudia.com/

株式会社エムフロについて

株式会社エムフロは、ユーザーにとって魅力的な情報を発信し、価値あるサービスを提供するメディア事業を中核とする企業です。主力のメディア事業を通じて蓄積されたデータやノウハウ、開発成果をフル活用し、効果の高い集客方法をご提案するマーケティングコンサルティングを展開しています。

公式URL

https://www.mfro.net/

株式会社ビズヒッツについて

当社では、求人サイトをはじめ、複数のサービスやWebメディアを運営。

また、上記メディア運営の中で得た知識と経験を元に、業務効率化サポート・リモートワークとクラウドソーシング導入コンサルティングも行っております。

▼関連サービス紹介

・Biz Hits Work（ https://bizhits-work.com/ ）

・Biz Hits（ https://bizhits.co.jp/media/ ）

・Biz Hitsオンラインアシスタント（ https://bizhits-assistant.com/ ）

・Biz Hits取材代行サービス（ https://bizhits-interview.com/ ）

・Biz Hits導入事例制作代行サービス（ https://bizhits-interview.com/jireiseisaku/ ）

・Biz Hits記事監修サービス（ https://bizhits-supervision.com/ ）

・Biz Hitsインフォグラフィック制作（ https://bizhits-infographic.com/ ）

・Biz Hits Career blog（ https://bizhits.sixcore.jp/ ）

・Biz Hits副業マッチングサービス（ https://bizhits-fukugyou.com/ ）

・Biz Hits人材紹介・人材派遣業専門HP制作代行サービス（ https://bizhits-jinzaihp.com/ ）

・Biz Hits採用サイト制作代行サービス（ https://bizhits-saiyo-site.com/ ）

■会社概要

社名 ： 株式会社ビズヒッツ

所在地 ： 〒510-0208 三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ22-21

代表者 ： 代表取締役 伊藤 陽介

設立 ： 2009年1月19日

資本金 ： 300万円

事業内容 ： WEBメディアの運営・コンサルティング

URL ： https://bizhits.co.jp/company/