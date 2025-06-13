「Prism Heart June Bride」グッズを2025年6月16日(月)18時より販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Prism Heart June Bride」グッズを2025年6月16日(月)18時から販売を開始いたします。

2025年6月16日(月)18時から「Prism Heart June Bride」グッズ販売を開始！

「ジューンブライド」＆「コンセプトウェディング」がテーマの撮りおろしビジュアルを中心とした新グッズが登場！

参加ライバーは、アルス・アルマル、石神のぞみ、葛葉、小柳ロウ、三枝明那、榊ネス、ジョー・力一、白雪巴、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタの10名。

グッズラインナップは、オーロラアクリルスタンド、ランダムフォト風カード、ランダムハート型缶バッジ、二層アクリルパネル、ファーチャーム、マグカップ、ハート型ポーチ、ロケットペンダント、【にじぱぺっとカスタマイズシリーズ】からコスチューム リボンケーキの9種類となっております。



「Prism Heart June Bride」グッズは、にじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp/）にて2025年6月16日(月)18時から販売を開始いたします。

▼A Ver.告知PVはこちら

https://youtu.be/9oG9ZIin3a0

▼B Ver.告知PVはこちら

https://youtu.be/dYM2qO9thig

「Prism Heart June Bride」グッズ紹介

■オーロラアクリルスタンド

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全10種

・サイズ(約)

本体：W110mm×H150mm内

※ライバーによりサイズが異なります。

台座：40mm×40mm角内

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムフォト風カード Aグループ / Bグループ

・価格：各350円(税込)

・種類

Aグループ：全15種ランダム(ノーマル10種/レア5種)

Bグループ：全15種ランダム(ノーマル10種/レア5種)

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムハート型缶バッジ Aグループ / Bグループ

・価格：各650円(税込)

・種類

Aグループ：全10種ランダム

Bグループ：全10種ランダム

・サイズ(約)：W57mm×H54mm

・素材：ブリキ、PET、紙

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。

■二層アクリルパネル

・価格：各3,200円(税込)

・種類：全10種

・サイズ(約)：W182mm×H128mm

・素材：アクリル、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。



■ファーチャーム

・価格：各2,300円(税込)

・種類：全10種

・サイズ(約)

ファーチャーム：W80mm×H80mm

アクリルチャーム：W36mm×H30mm

リボン：W105mm×H100mm

金具：全長160mm

・素材：ポリエステル、アクリル、鉄、真鍮

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■マグカップ

・価格：各3,000円(税込)

・種類：全10種

・サイズ(約)

口径：88mm

高さ：92mm

・素材：陶器

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。



■ハート型ポーチ

・価格：各4,500円(税込)

・種類：全10種

・サイズ(約)

本体：W165mm×H150mm×D65mm

ショルダーチェーン：1200mm

・素材：PU合皮、PVC、ポリエステル、合金

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ロケットペンダント

・価格：各6,600円(税込)

・種類：全10種

・サイズ(約)

本体：W45mm×H51mm

チェーン全長：300mm

・素材：亜鉛合金、アクリル、紙、鉄

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■【にじぱぺっとカスタマイズシリーズ】コスチューム リボンケーキ

・価格：各2,500円(税込)

・種類：全3種

・サイズ(約)

帽子：W85mm×H45mm

服：W100mm×H60mm

・素材 ：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

※本商品は【Prism Heart June Bride】グッズ購入特典には含まれません。

にじさんじオフィシャルストア特典

【Prism Heart June Bride 特典CP対象】のタグがついている商品を税込3,000円以上ご購入いただいたお客様に「特典セレブレーションカード(全10種ランダム)」を1点プレゼント！

・サイズ(約)

カード：W89mm×H127mm

封筒：W100mm×H140mm

・素材：紙



※特典の絵柄はお選びいただけません。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20点までとなります。

※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。

※【にじぱぺっとカスタマイズシリーズ】コスチューム リボンケーキ は特典対象外となります。予めご了承下さい。

雨のちにじさんじキャンペーンも開催中！

2025年6月11日(水)18時よりにじさんじオフィシャルストアが送料を負担する #雨のちにじさんじ キャンペーンを実施しています！

「Prism Heart June Bride」グッズも対象となりますので、ぜひこの機会ににじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp/）をご利用ください。

イラストレーター

■葛葉

小路さこ 様（https://x.com/sssA_km）

■小柳ロウ

en 様（https://x.com/en_eeen）

■三枝明那

木野 様（https://x.com/kino_cono）

■榊ネス

八橋はち 様（https://x.com/inaotteko_ze）

■ジョー・力一

スドウミノル 様（https://x.com/minoru_sudou）

■アルス・アルマル

麻先みち 様（https://x.com/michi_ia）

■石神のぞみ

ドルストイ 様（https://x.com/dolustoy）

■白雪巴

鳴鹿 様（https://x.com/YNarukaY）



■ラトナ・プティ

えすけー 様（https://x.com/sk_kun）

■リゼ・ヘルエスタ

しのたろう 様（https://x.com/shinotaro0502）

販売概要

・販売開始日時：2025年6月16日(月)18時～

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_647

(https://shop.nijisanji.jp/TAG_647)

・発送予定：2025年6月下旬以降

※発送予定の変更を行う場合がございます

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#にじさんじジューンブライド2025

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

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にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸