¡ÚµÜ¾ë¸©¤ÎÁí¹ç¿Ê³Ø½Î¤¢¤¹¤Ê¤í³Ø±¡¡Û¹â1¡¦¹â2ÂÐ¾Ý¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Î¡ÖÅìËÌÂç¹¶Î¬½àÈ÷¡×¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥¨¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µµÃ«âÃ¹¨¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÁí¹ç¿Ê³Ø½Î ¤¢¤¹¤Ê¤í³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Î¡ÖÅìËÌÂç¹¶Î¬½àÈ÷¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìËÌÂç³Ø¤ÎÆþ»î¤ËÉ¬Í×¤Ê½àÈ÷¤È¤Ï¡©¡¡¡Û
µÜ¾ë¤Ë½»¤à³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ÖÅìËÌÂç³Ø¡×¤ÎÊ¸»ú¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼õ¸³¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¿Ìä¤äÇº¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌÂç³Ø¤Î°ìÈÌÁªÈ´ÂÐºö¤Ç ²¿¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡©
¤É¤³¤ËÎÏÅÀ¤òÃÖ¤¯¤Ù¤¤«¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ÆÎ×¤à¤Ù¤¤«¡Ä¡©
¤¢¤¹¤Ê¤í³Ø±¡¤ÎÀèÀ¸¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æþ»îËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î³Ø½¬·×²è¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü¤ÎÎ®¤ì¡Û
Step1¡¥¼ÂÎÏ¥Æ¥¹¥È
ÅìËÌÂç³Ø¤Î°ìÈÌÁªÈ´¤òÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë´ðËÜ»ö¹à¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢
ÀìÍÑ¤Î¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤¹¡£
Step2¡¥³Ø½¬¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°
¤¢¤¹¤Ê¤í³Ø±¡¤Î¼Ò°÷¹Ö»Õ¤ÎÀèÀ¸¤È¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î³ØÎÏ¾õ¶·¤ÈÅìËÌÂç¹ç³Ê¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê³Ø½¬¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¡¢
ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë～7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¤´´õË¾¤Î90Ê¬
¾ì½ê¡§¤¢¤¹¤Ê¤í³Ø±¡³Æ¶µ¼¼
ÂÐ¾Ý¡§¹â1¡¦¹â2¤ÎÅìËÌÂç»Ö´ê¼Ô
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.asunarogakuin.jp/54584
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥¨¡ÊGakken Study et Co., Ltd.¡Ë
³Ø¸¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥¨¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿´¤æ¤¿¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢º£Æü¤Î´¶Æ°¡¦ËþÂ¡¦°Â¿´¤È¡¢ÌÀÆü¤Ø¤ÎÌ´¡¦´õË¾¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤Î¥°¥ëー¥×ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ³°³Ø½¬½Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µµÃ« âÃ¹¨
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©337-0051¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶èÅìÂçµÜ5ÃúÌÜ32-10
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.gakken-studyet.com/company/?msclkid=3be6e783ab1b11ec9170e032766be0dd
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,855²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò79¼Ò¡Ê2024Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«