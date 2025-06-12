『ルメッカ』医療機器製造販売認証取得のお知らせ

インモード・ジャパン株式会社

世界101カ国へ医療機器を販売するInMode Ltd.の日本法人であるインモード・ジャパン株式会社（取締役：岩下 和彦）は、この度、2025 年4月18日付で、キセノン光線治療器「販売名：オプティマス ルメッカ」の医療機器製造販売認証（認証番号：307AGBZX00023000）を取得しましたのでご案内申し上げます。

＜主な特徴＞

1．カスタマイズされたキセノンフラッシュランプ

2．高性能な表皮冷却機能

3．施術時間の短縮

4．省スペース設計・タッチスクリーン

＜使用目的又は効果＞

キセノン放電管を用い紫外線、可視光線又は赤外線の連続したスペクトル光の温熱効果による血流改善、疼痛又は炎症の緩解。

〈オリジナルムービー〉

https://youtu.be/OO6sXVTnOvM

＜製品概要＞

販売名 オプティマス ルメッカ

一般的名称 キセノン光線治療器

医療機器認証番号 307AGBZX00023000

クラス分類 クラスII

医療機器分類 管理医療機器、特定保守管理医療機器

波長 SR 515（515-1200nm）

SR 580（580-1200nm）

出力 5-25 J/cm2

パルス幅 Short / Long

冷却機能 Normal / Strong

スポットサイズ 10mm×30mm

電源 100V, 12A, 50-60Hz

製品サイズ 46cm（横）×46cm（奥行）×100cm（高さ）

本体重量 32kg

会社名：インモード・ジャパン株式会社 (URL: https://inmodejp.com/ )

取締役：岩下 和彦

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋２ー６－１７ VORT京橋III 9F

設立：2023年7月