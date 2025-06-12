SIGNATE、HRオンラインイベント「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO -2025 Summer-」に登壇

株式会社SIGNATE

企業のDXを支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都港区、代表取締役社長：齊藤 秀、読み方：シグネイト、以下 SIGNATE）は、国内最大級のHRオンラインイベント「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO -2025 Summer-」に登壇することをお知らせいたします。

本イベントは、日本を代表する人事・採用分野の企業やオピニオンリーダーが集まり、最新の知見や事例を共有します。SIGNATEは、生成AIが加速する人的資本経営について講演します。

■開催概要

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■SIGNATE講演概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/38674/table/245_2_c4170e408c6cfcdaf7ff5687d0c006de.jpg?v=202506140125 ]

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

SIGNATEは、国内最大10万人超のAI・データ人材会員ネットワークを通じて、様々な産業領域におけるDX推進や生成AIプロジェクトを支援する会社です。テクノロジーによる事業変革（BX）と人材育成・採用による人材変革（HRX）を通じて企業・行政のDXを支援し、労働生産性の改善に取り組んでいます。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー16階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp