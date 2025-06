株式会社アルペンがレアル・ソシエダとスタッド・ランスのジャパンツアーエクイップメントパートナー契約を締結

スポーツ用品販売の株式会社アルペン(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:水野 敦之)は、株式会社ヤスダグループ(本社:東京都港区、代表取締役CEO:安田 慶祐)とレアル・ソシエダとスタッド・ランスのジャパンツアーエクイップメントパートナーとして契約を締結いたしました。アルペンの「スポーツをもっと身近に」というパーパスに込められた想いとヤスダグループの「子供が夢を持つきっかけを創出する」という想いが合致し、今回のエクイップメントパートナー契約にいたりました。アルペンは、私たちの強みである全国各地の店舗を活用し、サッカーを愛するファン、プレーヤー、地域の皆様へ本ツアーの魅力を届けると共に、観戦チケットが当たるキャンペーンや所属選手のサイン入りグッズが当たるキャンペーンを開催し、ヤスダグループと共に本ツアーを盛り上げていきます。■大会概要レアル・ソシエダジャパンツアー2025スタッド・ランスジャパンツアー2025■対象試合7/21(月・祝) レアル・ソシエダ VS V・ファーレン長崎7/25(金) レアル・ソシエダ VS 横浜FC7/27(日) スタッド・ランス VS モンテディオ山形7/30(水) スタッド・ランス VS 柏レイソル8/2(土) スタッド・ランス VS ガンバ大阪各試合情報、チケットの購入やお問い合わせは各ツアーの公式HPをご確認ください。レアル・ソシエダジャパンツアー2025スタッド・ランスジャパンツアー2025https://sdrjapantour.tickebo.jp/■エクイップメントパートナー締結 特別記念企画!「チケットプレゼントキャンペーン」<キャンペーン概要>・応募期間:6/13(金)~7/6(日)・ご応募対象者:全国のスポーツデポ、アルペン店舗にて店内商品3,000円(税込)以上ご購入いただいた方・ご応募対象試合7/21(月・祝) レアル・ソシエダ VS V・ファーレン長崎7/25(金) レアル・ソシエダ VS 横浜FC7/27(日) スタッド・ランス VS モンテディオ山形8/2(土) スタッド・ランス VS ガンバ大阪・ご応募方法:各ツアーの応募URLよりお申し込みください。レアル・ソシエダ戦のご応募はこちらhttps://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/sportsdepo_realsociedad_campaign2025スタッド・ランス戦のご応募はこちらhttps://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/sportsdepo_stadereims_campaign2025※柏レイソル戦は予定枚数終了に伴い、キャンペーン対象外となります。※ご応募にはご購入いただいたレシートのお問い合わせ番号が必要となります。※ご応募は、1つのレシートにつき、1つの試合が応募可能です。※抽選結果は当選者のみにアルペンよりメールにて通知いたします。【販売店情報】・スポーツデポ、アルペン店舗一覧https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=1,2※ツアー終了後には、選手のサイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催予定!詳しくはキャンペーン概要が決まり次第、アルペン公式HPにてお知らせいたします。株式会社ヤスダグループについて創業:2023年10月資本金:1000万円事業内容:・イベント事業、アカデミー事業株式会社アルペンについて創業:1972年7月資本金:151億円業績:売上高2,529億円、経常利益53億円(2024年6月期)事業内容:・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営本件に関するお問合わせ先ウェブサイト: https://store.alpen-group.jp/corporate/