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大妻女子大学博物館で特別展「大妻女子大学日本文学関係貴重書展示 江戸時代の本づくり―お伽草子から江戸戯作まで」を開催
大妻女子大学博物館（東京・千代田区）で特別展「大妻女子大学日本文学関係貴重書展示 江戸時代の本づくり―お伽草子から江戸戯作まで」を6月16日（月）～7月19日（土）に開催。大妻女子大学では、文学部日本文学科および短期大学部国文科の教員を中心として、日本文学に関する貴重な資料の収集を行っており、今回の特別展では「江戸時代の本づくり」をテーマに、奈良絵本や渋川清右衛門版の御伽草子、近世初期の仮名草子、気鋭の本屋・蔦屋重三郎が刊行した狂歌絵本、更には名所図会や実用書などを幅広く展示。お伽草子から江戸戯作まで、本がつないだ文化の広がりをうかがい知る貴重な展示となっている。入場料無料・事前申込不要。■開催要項【会期】2025年6月16日（月）～7月19日（土）【開館日】月曜日～土曜日【休館日】日曜日・祝祭日※7月13日（日）はオープンキャンパスのため臨時開館【開館時間】10:00～16:30【会場】大妻女子大学博物館（千代田キャンパス図書館棟地下1階）【入場料】無料【詳細】https://www.museum.otsuma.ac.jp/exhibition_list/147【問い合わせ先】https://www.museum.otsuma.ac.jp/contact▼本件に関する問い合わせ先大妻女子大学博物館〒102-8357 東京都千代田区三番町12 図書館棟 地下1階TEL:03-5275-5739URL: https://www.museum.otsuma.ac.jp/【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/