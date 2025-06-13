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6/20・21 立正大学×モンゴル国立大学 学術交流協定覚書締結記念 特別講義・シンポジウム 「モンゴルの歴史・宗教・文化」開催のお知らせ
2024(令和6)年9月に立正大学（本部：東京都品川区、学長：北村行伸）とモンゴル国立大学との間で学術交流協定覚書を締結しました。締結を記念して、立正大学品川キャンパスにて、6/20(金)に特別講義、ならびに6/21(土)にシンポジウムを開催します。両日とも参加費無料、申し込み不要、奮ってご参加ください。■特別講義・日時 2025(令和7)年6月20日(金) 13時25分～17時00分・会場 立正大学品川キャンパス(東京都品川区大崎4-2-16) ロータスホール(13号館地下1階)・プログラム 第１講 「モンゴルにおける宗教の復活と宗教外交に関する考察」 講師：バトトルガ・スヘー氏（モンゴル国立大学人文学類アジア学科教授） 第２講 「モンゴル仏教の過去と現在」 講師：ブンダリ・オチルバト氏（モンゴル国立大学人文学類哲学・宗教学科講師）■シンポジウム・日時 2025(令和7)年6月21日(土) 13時00分～16時30分・会場 立正大学品川キャンパス(東京都品川区大崎4-2-16) ロータスホール(13号館地下1階)・プログラム 総合司会：大島啓慈氏（日蓮宗宗務院伝道部国際課長） 開会の辞 北村行伸（立正大学長・データサイエンス学部教授） 来賓挨拶 駐日モンゴル国特命全権大使 バヤルサイハン・バンズラグチ閣下 バトトルガ・スヘー氏（モンゴル国立大学人文学類アジア学科教授） 趣旨説明 鈴木厚志（立正大学地球環境科学部教授） 話題提供 １．ボルドバートル・トゥムルバト氏（モンゴル国立大学人文学類アジア学科講師） 「モンゴル国におけるアジア研究の方向性」 ２．野沢佳美（立正大学文学部史学科教授） 「高校『世界史』教科書のなかのモンゴル帝国・元朝」 ３．庄司史生（立正大学仏教学部准教授） 「帝師パスパによる『法華経』解釈」 ディスカッション 司会：戸田裕久（立正大学仏教学部教授） バトトルガ教授、ボルドバートル講師、ブンダリ講師、野沢教授、庄司准教授 閉会の辞 白木洋平（立正大学副学長・データサイエンス学部教授） ▼本件に関する問い合わせ先立正大学仏教学部事務室住所：東京都品川区大崎4-2-16メール：bst@ris.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/