2024(令和6)年9月に立正大学（本部：東京都品川区、学長：北村行伸）とモンゴル国立大学との間で学術交流協定覚書を締結しました。締結を記念して、立正大学品川キャンパスにて、6/20(金)に特別講義、ならびに6/21(土)にシンポジウムを開催します。両日とも参加費無料、申し込み不要、奮ってご参加ください。■特別講義・日時　　　　2025(令和7)年6月20日(金)　13時25分～17時00分・会場　　　　立正大学品川キャンパス(東京都品川区大崎4-2-16)　　　　　　　ロータスホール(13号館地下1階)・プログラム　第１講　「モンゴルにおける宗教の復活と宗教外交に関する考察」　　　　　　　　　　　　講師：バトトルガ・スヘー氏（モンゴル国立大学人文学類アジア学科教授）　　　　　　　第２講　「モンゴル仏教の過去と現在」　　　　　　　　　　　　講師：ブンダリ・オチルバト氏（モンゴル国立大学人文学類哲学・宗教学科講師）■シンポジウム・日時　2025(令和7)年6月21日(土)　13時00分～16時30分・会場　立正大学品川キャンパス(東京都品川区大崎4-2-16)　　　　ロータスホール(13号館地下1階)・プログラム　　　　　　総合司会：大島啓慈氏（日蓮宗宗務院伝道部国際課長）　開会の辞　北村行伸（立正大学長・データサイエンス学部教授）　来賓挨拶　駐日モンゴル国特命全権大使　バヤルサイハン・バンズラグチ閣下　　　　　　バトトルガ・スヘー氏（モンゴル国立大学人文学類アジア学科教授）　趣旨説明　鈴木厚志（立正大学地球環境科学部教授）　話題提供　１．ボルドバートル・トゥムルバト氏（モンゴル国立大学人文学類アジア学科講師）　　　　　　　　「モンゴル国におけるアジア研究の方向性」　　　　　　２．野沢佳美（立正大学文学部史学科教授）　　　　　　　　「高校『世界史』教科書のなかのモンゴル帝国・元朝」　　　　　　３．庄司史生（立正大学仏教学部准教授）　　　　　　　　「帝師パスパによる『法華経』解釈」　ディスカッション　　　　　　司会：戸田裕久（立正大学仏教学部教授）　　　　　　　　　バトトルガ教授、ボルドバートル講師、ブンダリ講師、野沢教授、庄司准教授　閉会の辞　白木洋平（立正大学副学長・データサイエンス学部教授）　▼本件に関する問い合わせ先立正大学仏教学部事務室住所：東京都品川区大崎4-2-16メール：bst@ris.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/