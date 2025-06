p+g designからクロミのがまぐちシリコーンポーチが登場！自立する「3D POCHI KUROMI」と、フェイス形の「mimi POCHIBI KUROMI」の2タイプが新登場！

株式会社ピージーデザイン(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660254

株式会社ピージーデザイン(本社:東京都台東区、代表:倉持 裕一)は、立体的な自立するがまぐち「3D POCHI KUROMI」とフェイス形の「mimi POCHIBI KUROMI」のシリコンアイテム2種を発売します。

3D POCHIとは?

どこから見ても可愛い、立体的なシリコンがまぐちのシリーズ名称です。

耳をがまぐちの留め具として作ることで、キャラクターの形状を損なうことなく再現したマスコットのようながまぐちです。

自立するので、デスクなどに置いて飾っておく事も、カバンに入れて持ち歩くポーチとしてもお使いいただけます。

■3D POCHI KUROMI(3D ポチ クロミ)

本体サイズ:W85×H105×D56(mm)

主要素材:シリコーン、SUS

ラインナップ:2色(ブラック・パープル)

PKG:PP BOX +台紙

PKGサイズ:約W85×H108×D56(mm)

価格:\2,090 (税込)

発売日:2025年6月

■mimi POCHIBI KUROMI(ミミ ポチビ クロミ)

本体サイズ:W92×H83×D42(mm)

主要素材:シリコーン、SUS

ラインナップ:2色(ブラック・パープル)

PKG:PP BOX +台紙

PKGサイズ:約W94×H83×D42(mm)

価格:\1,650 (税込)

発売日:2025年6月

通販情報

■ピージーデザイン公式オンラインストア

https://pgdesign.stores.jp/

シリコンがまぐちについて

p+g design(ピージーデザイン)は、株式会社ピージーデザインが企画・開発しているシリコン雑貨ブランドで、2009年に発売した商品「POCHI(ポチ)」は、世界初のシリコン製がまぐちです。

シリコンがまぐちPOCHIは、2024年に15周年を迎えました。

POCHIの15周年を記念し、特設サイトを開設しました。

開発秘話をはじめ、模造品とは違う品質の高さなどを紹介しておりますので、是非ご覧ください。

類似品・コピー品にご注意を!!

現在、当社商品の模造品が出回っております。確認されたもの全てが品質の劣る粗悪品であり、当社品管基準には適合しない物ばかりです。

また、模倣品の販売は当社の所有する知的財産権を侵害する違法行為でもあり、発見次第厳正に対処しておりますので、お客様におかれましても十分にご注意くださますよう願いいたします。

株式会社ピージーデザインについて

【会社概要】

社名:株式会社ピージーデザイン

本社所在地:東京都台東区元浅草3-7-1

住友不動産上野御徒町ビル6階

代表取締役:倉持 裕一

事業内容: デザイン雑貨等の企画・開発・デザイン・生産・輸出入・販売

設立: 2003年8月22日

資本金:3000万円

HP:www.pgdesign.com