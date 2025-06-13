¡Ú¿Ê²½·Ï¥Õ¥é¥ïー¥·¥ç¥Ã¥×karendo¡Û¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤¬ºî¤ë¡¢7¿§¤Îé¬é¯ºé¤¯¡È¥ì¥¤¥ó¥Üー¥°¥ß¡É¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª6·î13Æü(¶â)¤è¤êµ¨Àá¸ÂÄêÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò²ÖÎø¿Í(ËÜ¼Ò¡§ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌîÅÄ ¾¹î)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥é¥ïー¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Èkarendo(¥«¥ì¥ó¥É)¡É¤Ï¡¢¥Ð¥é¤Î·Á¤ò¤·¤¿¿·¿©´¶¥°¥ß¡Ø¥Ó¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥íー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢²Æ¤Îµ¤Ê¬¤òºÌ¤ë¿·¾¦ÉÊ¤òkarendo³ÆÅ¹ÊÞ¡¢MESSAGE de ROSE BY KARENDOÂç´ÝÅìµþÅ¹¡¢karendo¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ2025Ç¯6·î13Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç²ÖÂ«¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¡È¿§¡É¤òÁª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£karendo¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§ https://karendo.com/
¿§¤Çµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£7¿§¤Î¥ì¥¤¥ó¥Üー¥Ð¥é¥°¥ß
¢£¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥°¥ê¥Ã¥¿ー¡¦¥Ó¥¸¥å¡×
¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤¬ºî¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥°¥ê¥Ã¥¿ー¡¦¥Ó¥¸¥å¡×
Æú¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁ´7¿§¤Î¥Ñ¥¦¥Á¤Ë¤Ï¡¢ÊõÀÐ¡Ê¥Ó¥¸¥å¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¥Ð¥é¤Î·Á¤Î¥°¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¥Õ¥ëー¥Ä²Ì½Á¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£¤Ò¤È¸ý¤Ç¹¤¬¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¥¸¥åー¥·ー¤Ê²Ì¼Â¤ÎÉ÷Ì£¤¬¡¢Ì£³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¿§¤¬»ý¤Ä¡È°ÕÌ£¡É¤ä´¶¾ð¤Ø¤ÎºîÍÑ¤ËÃåÌÜ¡£¿§¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢´¶À¤äµ¤»ý¤Á¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë――¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤ò¥°¥ß¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡È¤â¤Á¤Ã¡É¡È¤à¤Ë¤Ã¡É¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÃÆÎÏ¤È¡¢¤«¤à¤¿¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë²Ì½Á¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢Ì£³Ð¡¦¿¨´¶¡¦»ë³Ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£Â£¤ëÁê¼ê¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¿§¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤µ¤¨¤â¡¢¹¬¤»¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡£
¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸ÄÊñÁõ¡õ¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ì£¡§¥°¥êー¥ó¡§¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¥Ö¥ëー¡§¥½ー¥À¡¢¥Ñー¥×¥ë¡§¥Ö¥É¥¦¡¢¥ì¥Ã¥É¡§¥¤¥Á¥´¡¢¥Ô¥ó¥¯¡§¥Ôー¥Á¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡§¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¢¥¤¥¨¥íー¡§¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä
²Á³Ê¡§734±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿§¤¬»ý¤Ä¡È°ÕÌ£¡É¤ä´¶¾ð¤Ø¤ÎºîÍÑ¤ËÃåÌÜ¡£¡Öº£Æü¤Ï¤É¤Î¿§¤Îµ¤Ê¬¡©¡×――¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ã¥É¡§¾ðÇ®¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¡£Á°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¡£
¥Ô¥ó¥¯¡§Í¥¤·¤µ¤È°¦¤é¤·¤µ¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤´¶¼Õ¤äÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¡§ÍÛµ¤¤µ¤ÈÁÏÂ¤À¡£²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¡£
¥¤¥¨¥íー¡§´õË¾¤ÈÌÀ¤ë¤µ¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¥«¥éー¡£
¥°¥êー¥ó¡§Ìþ¤·¤ÈÄ´ÏÂ¡£Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡¢¤´Ë«Èþ¤Î¤Ò¤ÈÎ³¤Ë¡£
¥Ö¥ëー¡§ÀÅ¤±¤µ¤È°Â¿´¡£²º¤ä¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»þ´Ö¤Ë¡£
¥Ñー¥×¥ë¡§¿ÀÈë¤ÈÆÃÊÌ´¶¡£¾¯¤·ìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤½Ö´Ö¤Ë¡£
²Æ¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¥¥é¥¥é¤ÇÎÃ¤·µ¤¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¢£¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Öー¥±¡¦¥ß¥Ë¥è¥ó¡¦¥Ó¥¸¥å¡×
¿·¿©´¶¥°¥ß¡Ö¥Öー¥±¡¦¥ß¥Ë¥è¥ó¡¦¥Ó¥¸¥å¡×
¡ØMESSAGE de ROSE BY KARENDO¡Ù¤Ç¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥Öー¥±¡¦¥ß¥Ë¥è¥ó¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¾å¼Á¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¿©´¶¥°¥ß¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤Ê¥Ð¥é¤Î¤Ä¤Ü¤ß¤ò²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢È¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò±é½Ð¡£¤Þ¤ë¤Ç²Ö²Ð¤¬ÃÆ¤±¤ë½Ö´Ö¤Î¹âÍÈ´¶¤È¡¢²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¤Î¤È¤¤á¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥é¥ïー¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥é¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êºî¤ê¤µ¤ì¡¢Î©ÂÎ´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤ª²Ö¤Î·Á¾õ¤òÈþ¤·¤¯ºÆ¸½¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò¡£È¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê¹á¤ê¡¢¤½¤·¤ÆËÜÊª¤Î¥Õ¥ëー¥Ä²Ì½Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¾åÉÊ¤Ê²Ì¼Â¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤´ÍÑÅÓ¤òÁª¤Ð¤º¡¢¤ªÃæ¸µ¡¦¤ª»ý¤¿¤»¡¦µ¨Àá¤Î¤´°§»¢¡¦ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£Â£¤ë¿Í¤Î¥»¥ó¥¹¤È¿´¸¯¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥®¥Õ¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ì£¡§¥¤¥Á¥´¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥Þ¥ó¥´ー¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ÊËõÃã¡Ë
²Á³Ê¡§3,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¿·¥Õ¥ìー¥ÐーÅÐ¾ì¡Ö¥Ó¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥íー¥º¡×
¡È¤â¤Á¤Ã¡É¡È¤à¤Ë¤Ã¡É¿·¿©´¶¡Ö¥Ó¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥íー¥º¡×
¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ð¥é¤Î·Á¤Î¥°¥ß¥Öー¥±¡£º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢¥Ôー¥Á¡¦¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î3¼ï¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²Ì½Á¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥åー¥·ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1ËÜ¤º¤Ä¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â£¤ëÁê¼ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ä¿§¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥é¥°¥ß¥Öー¥±¤â¤ªºî¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¢¥Úー¥Ñー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²Æ¤é¤·¤¤ÎÃ¤·¤µ¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¡¢Â£¤ë³Ú¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë´î¤Ó¡£¤ª¹¥¤¤Ê¿§¤ÈÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥°¥ß¥Öー¥±¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì£¡¡¡§¥¤¥Á¥´¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥Þ¥ó¥´ー¡¢¥Ö¥É¥¦¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¥½ー¥À¡¢¥Ôー¥Á¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¡¡Ê9¼ïÎà¡Ë
²Á³Ê¡§1ËÜ 410±ß / 2025Ç¯¸ÂÄê´Ú¹ñÉ÷¥¯¥ê¥¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê5¿§Å¸³«¡Ë319±ß¡¡(Á´¤ÆÀÇ¹þ)
2025Ç¯²Æ¸ÂÄê ÎÃ¤·¤²¤Ê´Ú¹ñÉ÷¥¯¥ê¥¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°
karendo¡ß¥Û¥é¥°¥Á¥«¥è ¥³¥é¥Ü¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¡BOX ²Á³Ê¡§440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿·¥Õ¥ìー¥Ð―¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²Ì½Á¤ò»È¤Ã¤¿9¼ïÎà¤Î¥°¥ß
¢£¤½¤ÎÂ¾¿Íµ¤¾¦ÉÊ
¿·¿©´¶¥°¥ß¡Ö¥Ó¥¸¥å¡¦¥Õ¥ë¥ì¥Ã¥È¡×
Ì£¡§¥¤¥Á¥´¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¥½ー¥À¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë
²Á³Ê¡§1,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Ö¥Ó¥¸¥å¡¦¥Õ¥ë¥ì¥Ã¥È¡×
¿·¿©´¶¥°¥ß¡Ö¥×¥Æ¥£¡¦¥³¥Õ¥ì¡¦¥¢¡¦¥Ó¥¸¥å¡×
Ì£¡¡¡§¥¤¥Á¥´¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥Þ¥ó¥´ー¡¢¥Ö¥É¥¦¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¢¥½ー¥À¡¢¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä
²Á³Ê¡§1,296±ß(ÀÇ¹þ)
¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Ö¥×¥Æ¥£¡¦¥³¥Õ¥ì¡¦¥¢¡¦¥Ó¥¸¥å¡×
¢£¡Ø¥Ó¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥íー¥º¡ÙÈÎÇäÅ¹ÊÞ¾ðÊó
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥é¤Î¥°¥ß¤ÎÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡ÔÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Õ
MESSAGE de ROSE BY KARENDO¡¡Âç´ÝÅìµþÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
karendo¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡Êhttps://karendo.com/¡Ë
▶2025Ç¯6·î13Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔkarendoÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Õ
ÅìµþÅÔ¡¡¤é¤é¤Ýー¤ÈÎ©ÀîÎ©ÈôÅ¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤à¤µ¤·Â¼»³Å¹
¿ÀÆàÀî¸©¡¡¥³¥ì¥Ã¥È¥Þー¥ìÅ¹¡¦¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹²£ÉÍÅ¹¡¦¤é¤é¤Ýー¤È²£ÉÍÅ¹¡¦¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾Å¹
ºë¶Ì¸©¡¡ ¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ókazeÅ¹¡¦¥³¥¯ー¥ó¥·¥Æ¥£Å¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë±©À¸Å¹¡¦¤é¤é¤Ýー¤ÈÉÙ»Î¸«Å¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀî¸ýÁ°ÀîÅ¹¡Ê6·î27Æü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡Ë
ÀéÍÕ¸© ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀ®ÅÄÅ¹¡¦ ¥Ë¥Ã¥±¥³¥ë¥È¥ó¥×¥é¥¶Å¹¡¦¤é¤é¤Ýー¤ÈÇð¤ÎÍÕÅ¹
°¦ÃÎ¸©¡¡¤é¤é¤Ýー¤È°Â¾ëÅ¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËÀîÅ¹
ÂçºåÉÜ¡¡¹âÄÐºåµÞ¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡¦¤¢¤Ù¤Î¥¥åー¥º¥âー¥ëÅ¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëºæÅ´ßÜÄ®Å¹¡¦¤é¤é¤Ýー¤ÈºæÅ¹¡¦ekimoÇßÅÄÅ¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë»ÍÛêÆíÅ¹¡¦¥¢¥ê¥ªÈ¬ÈøÅ¹
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºåµÞÀ¾µÜ¥¬ー¥Ç¥ó¥ºÅ¹¡¦¤µ¤ó¤Á¤«Å¹¡¦¥Ô¥ª¥ìÌÀÀÐÅ¹¡¦¿À¸Í¥Ïー¥Ðー¥é¥ó¥ÉumieÅ¹
ÏÂ²Î»³¸©¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÏÂ²Î»³Å¹
ÀÅ²¬¸©¡¡¤é¤é¤Ýー¤È¾ÂÄÅÅ¹¡¦¤é¤é¤Ýー¤ÈÈØÅÄÅ¹
ÆàÎÉ¸©¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶Å¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÂçÏÂ·´»³Å¹¡¦¥é¥¹¥ÑÀ¾ÂçÏÂÅ¹¡¦À¾Âç»û±Ø¥Ê¥«Å¹
»°½Å¸©¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÄÅÆîÅ¹
²¬»³¸©¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÁÒÉßÅ¹
Ê¡²¬¸©¡¡¤é¤é¤Ýー¤ÈÊ¡²¬Å¹¡¦Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³Å¹
▶2025Ç¯6·î13Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡öÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÈÈÎÇä»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿Ê²½·Ï¥Õ¥é¥ïー¥·¥ç¥Ã¥×¡Èkarendo(¥«¥ì¥ó¥É)¡É¤È¤Ï¡©
¡Ø²Ö¤ÈÎÐ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥É¥¥É¥¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÆÏ¤±¤ë¡Ù
¢¡karendo¤Î·Ð±ÄÍýÇ°
¡Ø²Ö¤ÈÎÐ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥É¥¥É¥¡¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÆÏ¤±¤ë¡Ù
¥Õ¥é¥ïー¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë43Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£Ç¯Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤ª²Ö¤Î²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥¤¥ó¥Üー¤ä¥Ö¥ëー¤ÎÃå¿§¤ò»Ü¤·¤¿¥Ð¥é¤ä¥¬ー¥Ù¥é¡¢¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¤ª¼ò¤Ê¤É¡¢¡Ø¤ª²Ö¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸²Ö¤ä»¨²ß¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6·î¤Ïkarendo¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¥½ー¥×¥Õ¥é¥ïー¤ä¤ª²Ö²°¤µ¤ó¤Î»±¤¬ÂçÊÑ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡ß¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¡×¤È¤¤¤¦karendo¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ä¾ðÊó¤òº£¸å¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó(2025Ç¯6·î)
2025Ç¯6·î27Æü¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÀî¸ýÁ°ÀîÅ¹¡¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://karendo.com/
¸ø¼°Instagram¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/karendo_official/
¸ø¼°TikTok¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.tiktok.com/@karendo_flowergift
¸ø¼°YouTube¡¡¡¡ ¡§ https://www.youtube.com/channel/UCWaVWdFM4wJC06WisS3eKwg/featured
Å¹ÊÞ¤Î¤´°ÆÆâ¡¡¡¡¡§ https://karendo.com/pages/shop
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò²ÖÎø¿Í
½êºßÃÏ¡§¢©634-0837¡¡ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¶ÊÀîÄ®7-21-6
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌîÅÄ ¾¹î
¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤Î¥â¥ó¥¹¥Æ¥é¤Î²Ö¸ÀÍÕ¡Ö¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤ë¡×