株式会社ドゥファインが2025年6月12日で、創業から35周年を迎えました

株式会社ドゥファイン(本社:東京都千代田区神田猿楽町2-7-6 TK猿楽町ビル3階、代表取締役社長:恩田謙太郎)は、2025年6月12日に創業35周年を迎えました。

■35年間の歩み

株式会社ドゥファインは1990年、東京都豊島区にてコンタクトセンター事業を立ち上げました。小さな事務所から始まった挑戦は、やがて労働者派遣・教育事業へと広がり、現在の主力事業の土台がこの時期に築かれました。

1998年には、創業者・恩田昭子の出身地である秋田に支社を開設。秋田県庁への人材派遣からスタートし、以来25年以上、地域とともに歩む姿勢を貫いています。

本社は2010年、千代田区神田神保町へ移転。それに伴い東京センターを新設し、創立20周年を迎えました。

続く2017年には東京センターを拡張。2年後の2019年には秋田センターも開設し、コールセンター事業は全国へと拡大していきます。

2020年には、女性活躍の推進が評価され、「千代田ビジネス大賞・区長賞」を受賞。この年は、社内外にとっても大きな転換点となりました。

さらに2022年、鹿児島市との立地協定を締結し、ドゥファイン鹿児島支社を開設。第3の拠点・第3のコールセンターとして、西日本への展開が本格化します。

そして2024年。最短2日で対応可能な「リコールプロジェクト」が注目され、東京商工会議所「勇気ある経営大賞 サービス部門 奨励賞」を受賞するという栄誉に預かりました。

ドゥファインがここまで事業運営を続けてこられたのは、ミッションにある「おもてなし精神と先進技術でお客様の持続的な発展に貢献します」を体現し、皆様から信頼をいただけるようになったからだと自負しております。

今後も、「世界に通用するコンシェルジュ」として関わる全ての人々の豊かさを高めるために、強い信念と謙虚な心をもってお役に立つ仕事をし、35年の歩みで培った信頼と実績をもとに50周年を目指してまいります。

■創業日である6月12日には「感謝の集い」を実施

35周年を迎えた2025年6月12日、長年のご支援への感謝の気持ちを込めて「感謝の集い」を、日頃よりお取引のある企業様や、北海道や秋田に事業所を構える企業様など、ここまでのドゥファインを支えてくださった関係者を総勢80名ほどお招きし、ホテル椿山荘東京にて執り行いました。

冒頭、代表取締役社長の恩田謙太郎より、これまで支えてくださった皆様への感謝の言葉とともに、次の10年に向けた新たな挑戦への決意が込められた挨拶をさせていただきました。

創業者の恩田昭子の言葉に耳を傾ける皆様

続いて行われた創業者・恩田昭子のスピーチでは、「ゼロから立ち上げた当時の想いと、共に歩んでくださった皆様への感謝」が語られ、会場には温かい拍手が広がりました。

35年を振り返る記念動画の上映ドゥファインの支社がある秋田の日本酒、鹿児島の焼酎を振る舞いました

その後、創業当時の写真をAI技術で動かすモーショングラフィックスを活用した記念映像を上映。



映像では、過去の一瞬を未来へとつなぐ最新技術による演出を取り入れ、支社のある秋田の日本酒や鹿児島の焼酎を囲みながら、参加者の皆様に歓談のひとときをお楽しみいただきました。

■今後の展望

これまでドゥファインは、コールセンターや人材派遣など、人材によるサービス提供を行ってまいりました。

35周年を契機に「変革期」と捉え、今後は人材によるサービス提供に加え、より明確に差別化できるプロダクトの提供を進めて参ります。

具体的には、電話応対力診断のAI化や、AI×人材による「スマートコールセンター」事業を推進し、地方自治体や地域企業の課題解決にも貢献してまいります。

また、SNS運用代行やデジタルマーケティング支援など、新たな商材開発も進行中。

全国の拠点や外部パートナーとの連携を強化し、営業基盤の拡張と生産性の向上、そして私たちのビジョンである「ありがとうがあふれる社会」の実現に向け、組織一丸となって挑戦を続けてまいります。

■代表からのコメント

おかげさまで、弊社は本年6月12日をもちまして、創業35周年の節目を迎えることができました。

1990年に豊島区池袋で創業して以来、多くの方々に支えていただきながら歩みを重ね、2010年には千代田区神田神保町に自社ビルを構え、本社を移転いたしました。

秋田や鹿児島にも支社を設け、地域に根差した事業展開を行ってこられたことにも、深く感謝申し上げます。

社会が大きく変化し続けるVUCA時代においても、私たちは「人と人をつなぐ応対品質」への思いを大切にしながら、人の力とテクノロジーの融合によって、新たな挑戦を続けてまいります。

今後は日本国内にとどまらず、海外での展開も視野に入れつつ40周年、さらにはその先を見据えて、より一層皆様へのお役に立てる企業を目指してまいります。

これからも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

代表取締役社長 恩田 謙太郎

■会社概要

会社名: 株式会社ドゥファイン (Do Fine Co., Ltd.)

所在地: 東京都千代田区神田猿楽町2-7-6 TK猿楽町ビル3階

代表者: 代表取締役社長 恩田 謙太郎

設立: 1990年6月12日

会社HP:https://www.dofine.co.jp/

事業内容: コンタクトセンター事業、人材派遣事業[派13-090047]、教育事業、物販事業