チェコから大阪・関西万博へ！旧車16,000km大陸横断プロジェクト「ROBOT EXPEDITON」のパートナー企業に就任

日信商事株式会社

代表車種と公式ロゴマーク(右下)

この度、日信商事株式会社(本社所在地:兵庫県西宮市)は2025年大阪・関西万博においてチェコ共和国(以下チェコ)のイベントとして行われるROBOT EXPEDITION PRAGUE-OSAKA EXPO2025(以下当イベント)のパートナー企業として協賛しますのでお知らせ致します。

当イベントは7台の旧車で現地日時の6月21日10時よりチェコのプラハ城からスタートし、総距離約16,000kmを約1か月間掛けてゴール地点となる大阪万博会場まで大陸横断をして目指す大型プロジェクトとなっております。

協賛背景

弊社の現地法人Nissin Europe s.r.oのパートナーであり、日頃よりお取引があるチェコの設備メーカーItareg社の代表が、当イベントにドライバーで参加されるということで、Nissin Europe s.r.o経由でイベントへの協賛のお誘いを頂きました。

当イベントが日本で開催される大阪万博の関連ということもあり、在チェコ日本大使館およびチェコ共和国が日系企業へのご支援にご尽力いただいていること、チェコから日本まで走破する当イベントの魅力と広告効果、大阪万博に関連するイベントという貴重な機会に携わることができるという観点からパートナー企業として協賛する運びとなりました。

日信商事株式会社の役割

インスタグラムを中心に当イベントにおける旧車の走行状況、イベントの様子をお届けします。

また、チェコパビリオンの概要や魅力もお届けできればと考えています。

イベント用Instagramはこちら :https://www.instagram.com/nissin_official_expo/

イベント概要・スケジュール

■イベント概要

イベント名: ROBOT EXPEDITION PRAGUE-OSAKA EXPO2025

目的: MISSION OF FRIENDSHIP AND PEACE BETWEEN NATIONS

(国家間の友情と平和の使命)

内容: チェコのプラハ城から関西万博会場(大阪市此花区夢洲)までの旧車走行

走行距離:約16,000km

イベント概要HP(英文) :https://www.czecholdtimerexpress.cz/expedition-osaka/?fbclid=PAY2xjawIpZFBle

■スケジュール

2025年 6月20日 セレモニー開始前の会見

2025年 6月21日 プラハ城の中庭から出発

2025年 7月 関西万博会場に到着、チェコに帰国(車はコンテナ船、関係者は飛行機で帰国)

2025年 9月 展示会およびイベントに関してのディスカッション

走行予定は7車種(写真はその内5車種)

No1:タトラ 603 (1959) / No2:トヨタ セリカ ST (1977) / No3:シュコダ オクタヴィア (1961) / No4:シュコダ オクタヴィア (1962) / No5:シュコダ 100 L (1973) / No6:シュコダ 120 (1980) / No7:フォード マスタング ハードトップ (1966)

通過予定ルート(地図)

図1 チェコ(プラハ)~アゼルバイジャン(バクー)図2 カザフスタン(クリーク港)~大阪(舞洲)

日信商事株式会社について

【会社概要】

社名:日信商事株式会社

本社所在地:兵庫県西宮市西宮浜1-23

事業内容: 塗料、設備機械、電子部品、一般化学品の販売

設立:1949年4月11日

企業HP:https://nissin.ch/(https://nissin.ch/)

日信商事株式会社は、1949年に創業した老舗の商社です。

主として塗料・化学製品などの販売店としてスタートし、刻々と変化する市場で、意欲的に新しい事業に挑戦し続け、2024年には創業75周年を迎えることが出来ました。

現在は工業材料・電子機器用材料・産業機械・消耗品・製造設備などを専門的に取り扱っています。

近年では販売した材料の技術サービスも提供するなど、多角的にモノづくりを支えています。

取引先は国官公庁を始め、鉄鋼・電機・自動車、自動二輪車・造船など広範囲におよび、世界に名だたる企業と多数お取引をしております。

海外にも子会社を設立するなど積極的な経営を進めています。

今後も私たちは、常に新時代の先取りとお客様の要請に応えるサービスの提供を目指してまいります。