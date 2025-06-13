エスパル福島初出店！「桔梗屋」が期間限定でオープン！
仙台ターミナルビル株式会社(本社:仙台市、代表取締役社長:松崎哲士郎)が運営するエスパル福島(所在 地:福島市栄町1-1)に、「桔梗屋」(株式会社桔梗屋［本社:山梨県笛吹市、代表取締役：中丸 純〕)が期間限定でオープンいたします。
桔梗信玄餅
1 店舗名 桔梗屋
2 期間 2025年6月27日(金)～7月6日(日)
3 運営主体 株式会社桔梗屋
4 営業時間 10:00～20:00 エスパル福島の営業時間に準じます
5 ブランド・商品紹介
山梨からお届け～桔梗信玄餅～
『手づくりの味』を大切に守り続けてきた桔梗信玄餅。開発当初から変わらない風呂敷は女性の手によってひとつひとつ心を込めて結ばれています。
■商品名:桔梗信玄餅6個入 販売価格:1,300円(税込)
■商品紹介:多くの人に愛される、山梨の代表的な銘菓です。餅づくりはもちろん、黒蜜もとろりとした独特のコクと風味、味わいがあり、一味違った舌触りは桔梗屋ならではのものです。
■商品名:桔梗信玄棒10個入 販売価格:650円(税込)
■商品紹介:風味豊かなきな粉を練り込んだ生地には桔梗信玄餅でおなじみのこだわりの黒蜜がたっぷりしみ込んでいます。ふわふわ、しっとりの口当たりはもう一本と思わず手が伸びる美味しさです。
桔梗信玄餅6個入
桔梗信玄棒10個入
6 問い合わせ先
公式サイト https://kikyouya.co.jp/
7 営業フロア
エスパル福島1F 福島みやげ館特設会場
福島みやげ館特設会場
【エスパル福島 営業時間について】2025年6月13日(金)現在
ショッピング 10:00～20:00（一部店舗を除く）
※各店営業時間詳細は、エスパル福島ホームページ内の「ショップ一覧」をご参照ください。
【商品に関するお問い合わせについて】
株式会社アドトップ 0422-27-5362/080-6614-1978
※受付時間 10：00～18：00
【エスパル福島に関するお問い合わせについて】
TEL：024-524-2711（代表）受付時間 10：00～18：00