【6/25(水)・7/15(火)】農業のお仕事説明会　開催！

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北海道


　北海道十勝管内では、北海道内でも有数の大規模経営による農業が展開されており、規模の拡大が進む一方、農業従事者の高齢化や後継者不足など、農業現場における労働力不足が課題となっています。


　このことから、十勝総合振興局では、農業現場における労働力不足の解消に向けて、管内市町村や農業団体などと協力し、社会人や異業種からの転職希望者などを対象とした「農業のお仕事説明会」を開催します。



　


【実施概要】


１　日時

　１.　令和７年６月25日（水）　午前の部　10：30～12：00


　　　　　　　　　　　　　　　 午後の部　13：00～14：30


　２.　令和７年７月15日（火）　午前の部　10：30～12：00


　　　　　　　　　　　　　　　 午後の部　13：00～14：30


２　場所

　　帯広公共職業安定所（〒080-8609 北海道帯広市西5条南5丁目2）


３　プログラム
[表: https://prtimes.jp/data/corp/88209/table/793_1_2ace83633a1d38b0424836f4ec6e7e24.jpg?v=202506130824 ]
４　申込方法

　　下記ＵＲＬからお申し込みください。


　　https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=vh2HN3Tl


５　主催

　　北海道十勝総合振興局


６　後援

　　帯広公共職業安定所


７　チラシ　
https://prtimes.jp/a/?f=d88209-793-85573a10454e8d3a6f3150a33d25f093.pdf


【問合せ先】


　　北海道十勝総合振興局産業振興部農務課


　　☎ 0155-27-8612