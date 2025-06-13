【6/25(水)・7/15(火)】農業のお仕事説明会 開催！
北海道
１ 日時
２ 場所
３ プログラム
[表: https://prtimes.jp/data/corp/88209/table/793_1_2ace83633a1d38b0424836f4ec6e7e24.jpg?v=202506130824 ]
４ 申込方法
５ 主催
６ 後援
７ チラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d88209-793-85573a10454e8d3a6f3150a33d25f093.pdf
北海道十勝管内では、北海道内でも有数の大規模経営による農業が展開されており、規模の拡大が進む一方、農業従事者の高齢化や後継者不足など、農業現場における労働力不足が課題となっています。
このことから、十勝総合振興局では、農業現場における労働力不足の解消に向けて、管内市町村や農業団体などと協力し、社会人や異業種からの転職希望者などを対象とした「農業のお仕事説明会」を開催します。
【実施概要】
１ 日時
１. 令和７年６月25日（水） 午前の部 10：30～12：00
午後の部 13：00～14：30
２. 令和７年７月15日（火） 午前の部 10：30～12：00
午後の部 13：00～14：30
２ 場所
帯広公共職業安定所（〒080-8609 北海道帯広市西5条南5丁目2）
３ プログラム
[表: https://prtimes.jp/data/corp/88209/table/793_1_2ace83633a1d38b0424836f4ec6e7e24.jpg?v=202506130824 ]
４ 申込方法
下記ＵＲＬからお申し込みください。
https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=vh2HN3Tl
５ 主催
北海道十勝総合振興局
６ 後援
帯広公共職業安定所
７ チラシ
https://prtimes.jp/a/?f=d88209-793-85573a10454e8d3a6f3150a33d25f093.pdf
【問合せ先】
北海道十勝総合振興局産業振興部農務課
☎ 0155-27-8612