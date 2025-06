【星のやバリ】心身に刺激を与えて活性化させるウェルネスプログラム「聖なる谷の壮気滞在」誕生

星野リゾート星のやバリ内に位置する「ヨガ・ガゼボ」

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。「星のやバリ」では「知られざるウブドに出逢う」をコンセプトに、バリ・ヒンドゥーの教えに生きる人々の暮らしやウブドの地域文化を体験できます。このウェルネスプログラムでは、筋肉に負荷をかけるヨガ、古代の修行地、ゴア・ガジャ遺跡でのマインドフルネスと、パワースポット、スバトゥの滝での沐浴を通じて心身ともに刺激を与えます。プログラム中、適切なタイミングで必要な栄養素が摂取できるバリらしい食事と、スパトリートメントで身体を労り、忙しい現代人の心身を活性化させます。

背景

ウェルネス旅行は、スパ・リトリートやヨガ旅行がイメージされ、主に女性向けとして捉えられることが多かったですが、欧米では男性のセルフケアやマインドフルネスへの意識の高まりとともに、男性のウェルネス旅行も注目されるようになってきました(*1)。 グローバル・ウェルネス・インスティテュートの調査によれば、男性のウェルネス旅行への参加は前年から20%増加しているとされます(*2)。こうしたウェルネス旅行のニーズが男女ともに高まっていることに着目し、バリでしか体験できない、心と身体を活性化させるプログラムを開発しました。従来の養生プログラムよりも身体に強めの負荷を与えるエクササイズを組み合わせており、特に男性にお勧めです。

「聖なる谷の壮気滞在」特徴

1 エクササイズを通じて身体に活力を与えるプライベートヨガレッスンアクアティックエクササイズ

プログラムの初日は身体に活力を取り戻すことを目的とした、強度が強めのエクササイズで構成されています。初めに、朝日を浴びながらストレッチを行い、筋肉の緊張をほぐします。続いてプライベートヨガレッスンでは身体のバランスを整え、マインドフルネスを促進します。午後はロングプールにて可動性を高めるアクアティックエクササイズを行い、ストレスを軽減させます。夜のお休み前には月明かりの下、穏やかな動きを中心としたストレッチで一日を締めくくり、リラックスへと導きます。

2 バリの2箇所のパワースポット、ゴア・ガジャ寺院でのマインドフルネス、スバトゥの滝での沐浴で、心を活性化させる古くから修行と礼拝の場とされてきたゴア・ガジャスバトゥの滝で沐浴

プログラム2日目は、バリのスピリチュアルな世界を体験し、心に刺激を与えます。初めに、星のやバリから車で20分ほどのゴア・ガジャに向かいます。ゴア・ガジャは、神聖なる川や信仰の場を意味する、「ルワガジャ」という言葉に由来するとされます。バリのワルマデワ王朝の11世紀ごろに創建され、古くからヒンドゥー教徒、仏教徒が修行と礼拝の場としてきました。洞窟の入り口は大きな顔が口を開けたような作りで、悪魔から守っているとされます。石窟内にはヒンドゥー教の神、シヴァ、ヴィシュヌ、ブラフマーを表す3体のリンガ、ヨギ、ガネーシャの像が設置されています。この静謐な石窟の中でバリの人々の信仰に思いを馳せ、マインドフルネスを行います。

午後は星のやバリから車で30分ほどに位置するスバトゥ寺院の滝を訪問します。バリ・ヒンドゥーを信仰する人々は、老若男女問わず寺院参拝の一部として、寺院や沐浴場で聖水を浴び、心身を浄化させます。バリで沐浴(ムルカット)を体験できる場所は他にもありますが、この緑に囲まれた自然の滝は地元の人々が大切に守ってきた場所で、静かに心身を調えることができます。

3 刺激を受けて緊張した心身を、バリニーズ・スパトリートメントで緩めるスパトリートメントスパトリートメント

■プログラム1日目スパ スパイシー・リバイタライジング

様々なスパイスをブレンドしたオイルを使用したマッサージを行います。身体に強めの負荷を与えるエクササイズを行った後の筋肉の緊張を和らげます。スクラブ、ラップ、ハーブソルトバスを含む2時間のトリートメントです。

■プログラム2日目スパ ホリスティック・フルトリートメント

3時間のスパプログラムには、全身のオイルトリートメント、アセロラのビタミンCを含むフェイシャルマスクを使ったフェイシャルトリートメント、ボディスクラブとラップ、フラワーバスが含まれます。日中に遺跡でのマインドフルネスや沐浴で刺激を与えた心と身体を深いリラクゼーションに導きます。トリートメントの後は新たな活力を感じることでしょう。

4 心身に栄養を行き渡らせるバリの食体験プログラム1日目夕食 バリニーズベベックゴレンプログラム2日目夕食 サテ・プレート ナシ・ウダックを添えて

身体に負荷をかけるエクササイズ、心に働きかけるマインドフルネスや沐浴で刺激を受けた心身に必要なプロテインや栄養素を摂取できる、バリの食材や技法をふんだんに取り入れた食事を用意しました。各プログラムのタイミングに合わせて身体に必要なものを美味しく摂取できる工夫がされています。

■プログラム1日目ディナー バリニーズベベックゴレン

健康的な脂肪分に富むココナッツオイルを使用し、アヒルの半身を素揚げしました。プロテインが豊富で、骨まで食べられます。「ナシクニン」(ターメリックライス)、蒸し野菜を添えて、抗酸化作用のある豊富なビタミン類やミネラルも摂取できます。

■プログラム2日目ディナー サテ・プレート ナシ・ウダックを添えて

インドネシアの串焼き料理「サテ」の具材は一般に肉が多いですが、鶏肉、牛肉、海老、野菜や、南国らしくマンゴーをサテに仕立てました。ココナッツミルクで炊いたご飯「ナシ・ウダック」や、「スップ・ブントット」(インドネシアのオックステールスープ)とともにプログラムを締めくくるディナーです。サテからはプロテインが摂取でき、抗酸化作用や抗炎症作用の期待される栄養素に富む食材をふんだんに使ったメニューで、強めの負荷をかけた心身を労ります。

「聖なる谷の壮気滞在」概要

期間:通年(12月24日~1月5日を除く毎日)

時間:3泊4日~

料金:Rp. 13,310,000 / 1名 (税、サービス料込)

含まれるもの:2日間のプログラム期間中の朝食、昼食、夕食(各2回)、プログラムの各アクティビティ(入場料含む)

定員:なし

予約:要(2週間までにメールまたは電話で申し込み)

キャンセル料:

1週間前から:50%、3日前から:100%

スケジュール

1泊目

15:00~ :チェックイン

翌日から始まるプログラムに備えます

2泊目(プログラム1日目)

7:00~7:30 : ウブドの谷の深呼吸

8:00~9:00 : 朝食

10:00~11:00 : プライベート ヨガレッスン

12:00~13:00 : 昼食

13:30~14:30 : アクアティック エクササイズ

16:00~18:00 : スパ スパイシーリバイタライジング

18:30~20:00 : 夕食

21:00~21:30 : 月光深呼吸

3日目(プログラム2日目)

7:00~7:30 : ウブドの谷の深呼吸

8:00~9:00 : 朝食

9:00~11:30 :ゴア・ガジャ訪問、瞑想

12:00~13:00 : 昼食

13:00~15:30 : スバトゥの滝で沐浴

16:00~19:00 : スパ ホリスティック・フルトリートメント

19:30~21:00 : 夕食

21:30~ : マインドフルネスタイム

4泊目

~12:00 :正午のチェックアウトまでゆっくり過ごします

他にもお勧めのウェルネスプログラム「聖なる谷の養生」

バリ舞踊レッスンプライベートヨガ

星のやバリでは、通年で「聖なる谷の養生」という、4泊5日の滞在型ウェルネスプログラムを別途開催しています。古代インドから伝わる知恵とバリ・ヒンドゥーの伝統的な養生法を融合しました。ムルカット(沐浴)、ヨガ、スパトリートメントなど、緊張と弛緩を伴う体験を通じて、エネルギーバランスを、幸福感に満ちた微笑み「アルカイックスマイル」へと自然に導きます。バリ舞踊レッスンも含まれており、レッスンの後は実際の公演を見学し、バリの伝統文化も学ぶことができます。

期間:通年(12月24日~1月5日を除く毎日)

時間:4泊5日~

料金:Rp. 19,277,940 / 1名 (税、サービス料込)

含まれるもの:プログラム期間中の5日間の朝食(4回)、昼食(3回)、夕食(4回)、プログラムの各アクティビティ(入場料含む)

定員:なし

予約:要(2週間までにメールまたは電話で申し込み)

キャンセル料:

1週間前から:50%、3日前から:100%

スケジュール

1日目:ウェルカムプログラム

15:00~ :チェックイン

16:00~16:30:アフタヌーン タぺ・モヒート

17:00~19:00:スパ ボディーリラクゼーション

19:00~ : 夕食

2日目:聖なる泉の探索と沐浴体験

7:00~7:30 :ウブドの谷の深呼吸

7:30~ :朝食

8:30~ :ティルタウンプル寺院へ出発

10:00~ :スバトゥの滝で沐浴

12:30~ : 昼食

14:00~16:00:スパ ボディーリラクゼーション

18:00 :夕食

21:00~21:30:月光深呼吸

3日目:文化的没入体験

7:00~7:30 :ウブドの谷の深呼吸

7:30~ :朝食

10:00~12:00:バリ舞踊レッスン

12:30~ :昼食

14:00~15:30:スパ ロイヤルルルール

17:00 :夕食

18:30~ :バリ舞踊見学に出発

21:30 :星のやに到着

4日目:ヨガとリバイタライゼイションプログラム

7:00~7:30 :ウブドの谷の深呼吸

7:30~ :朝食

10:00~12:00 :プライベートヨガ レッスン

12:30~ :昼食

14:00~16:00 :スパ スパイシーリバイタライジング

19:00~ :夕食

21:00~21:30 : 月光深呼吸

5日目:プログラムのまとめ

7:00~7:30 :ウブドの谷の深呼吸

7:30~ :朝食

10:00~11:00:バリニーズの手仕事体験(チャナンづくり)

12:00 :チェックアウト

星のやバリ

ジャングルから星のやバリを望む

「星のや」ブランドの海外 1 軒目の施設として、バリ文化・芸術の中心地であるインドネシア・バリ島 ウブドに開業した滞在型リゾートです。バリの神話に語り継がれる聖なる川「プクリサン川」が流れる 渓谷の上に位置し、ジャングルに浮かぶガゼボ、川を模したプール、渓谷を臨むダイニング、バリの伝 統工芸を散りばめたヴィラなど、ウブドのダイナミックな自然や芸術的な文化を感じられる空間です。

所在地: Br. Pengembungan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring,

Gianyar, Bali, Indonesia 80552

電話: 050-3134-8091(星のや総合予約)

客室数: 30室・チェックイン:15:00 / チェックアウト:12:00

料金: 1泊10,977,000 Rp(ルピア) ~ (1室あたり、税・サービス料込、食事別)

1Rp = 0.0087円 2025年5月現在

アクセス: ングラライ国際空港(デンパサール)より車で約 90 分

星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星 のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、 出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れか ら解き放つ。

