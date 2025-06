カスタマークラウド株式会社

国土交通省認定のDXツール「Lark」の公式パートナーであるカスタマークラウド株式会社(代表取締役:木下寛士、https://larkdx.com/)は、中国系の生成AI企業と日本のAIインフルエンサー・クリエイターを直接つなぐ日本初の"日中AI共創" グローバルプラットフォーム「.AiGate(.Ai门/ドットエーアイゲート)」を正式リリースし、サービス開始初日に、すでに10社の中国発AIスタートアップが登録を完了しました。

「.AiGate(https://note.com/hiroshikinoshita/n/nad72acda1d77)」の中国語・英語紹介ページはこちら:

・中文介绍请点击这里(https://note.com/hiroshikinoshita/n/n3667a9395a5b)

・Click here for the English introduction

【日本初紹介】AIキャラクター生成「KusaPics(くさピックス)」登場!

●「KusaPics(くさピックス)」とは?

アニメ・イラストカルチャーに特化したAI画像生成サービス。

“誰でも数秒で「かわいい」を描ける”をコンセプトに開発された、Z世代中心の中国チームによるプロダクトです。

- キャラの生成・構図・表情・ポーズが一括でコントロール可能- 美少女・Vtuber系のイラストに特化した美的最適化- SNS映えするビジュアルをノンプログラミングで生成可能- 多言語対応、グローバル展開を前提としたUI設計

日本のVTuber・クリエイター・ゲーム会社にとって、新たな制作パートナーとなる可能性を秘めています。

● .AiGate(.Ai门/ドットエーアイゲート)とは

「.AiGate」は、日中それぞれで発展してきた生成AI技術とインフルエンサーマーケティングを“国境を越えて”掛け合わせる日本初のグローバルプラットフォームです。言語や運用スタイルの違いを乗り越えるため、Lark(中国名:Feishu)をプラットフォーム基盤に採用。

リアルタイム翻訳やオンライン会議、ドキュメント共有、タスク管理などを一元化し、離れた場所にいるパートナー同士でもスムーズにプロジェクトを進行できる環境を整備しました。

主な特徴

中国系AI企業 × 日本インフルエンサーのマッチングを実現

動画生成やLLM(大規模言語モデル)など最先端の中国系AI企業と、日本のVTuber・マンガ家・映像クリエイター、さらに企業・ブランドまで幅広くつなぎ、共創プロジェクトを支援します。

プロジェクト遂行を一貫サポート

マッチングのみならず、共同制作やマーケティング施策に至るまで、コミュニケーション環境をフルサポート。プロジェクト管理ツールからドキュメント共有機能まで備わっており、初めて組むパートナー同士でも安心して共同作業が行えます。

「学び」と「実践」の循環をサポート

.AiGateはAI学習・実践コミュニティ「.AiCollege(ドットエーアイカレッジ)」と連携。最新のAI技術を学んだら、すぐに共創プロジェクトで活用できるため、学びと実務をシームレスに行き来することが可能です。

● “日中AI共創” が開く新たな可能性

AI領域で世界をリードする中国のスタートアップと、独自の文化やコンテンツ力を持つ日本のクリエイターコミュニティが直接つながることで、これまでにない新しい市場やビジネスチャンスが生まれます。カスタマークラウドは、.AiGateによる“日中AI共創”の推進を通して、アジア発の次世代AIエコシステムを構築してまいります。

● 参加企業・クリエイター募集

中国AI企業:日本市場への展開に際し、ローカルインフルエンサーやクリエイターとの連携を模索されている場合

日本企業・フリーランス:生成AIを活用した新たな事業アイデアやパートナーシップをお探しの場合

インフルエンサー・クリエイター:最新のAIツールを使ったコンテンツ制作や海外展開を視野に入れている場合

ぜひ下記フォームからお気軽にご相談ください。

1. https://larkdx.com にアクセス

2. 「無料相談」を選択

3. 申し込みフォームに「.AiGate」とご記入

「日本初」の根拠について

本プレスリリースにおける「日本初」の表記は、日中の生成AI開発企業とAIインフルエンサーを直接マッチングする専門プラットフォームとしての先駆性を示しています。

※2025/6/8 ChatGPT検索:日中の生成AI開発企業とAIインフルエンサーを直接マッチングする専用のプラットフォームはありますか?

https://chatgpt.com/share/6844b302-addc-8004-9161-a86b336c6f26

会社概要・お問い合わせ先

カスタマークラウド(Lark公式パートナー/識学代理店)

国土交通省認定のDXツール「Lark」の公式パートナーとして、最多の開発実績を誇る専門チームが企業の生産性向上とDX変革を強力にサポートしています。

24時間365日稼働するデジタル労働力「.Aiエージェント」を中心に、あらゆるデータを安全かつ最適に統合し、企業の“AI脳”を形成する「.Aiブレイン(LBAI / Learning-Based AI)」を中核ソリューションとして提供。“AIがAIを進化させる” という先進的コンセプト「AI2AI」を日本で初めて提唱するなど、独自のAIエコシステムで業務効率化と組織成長を加速させています。

また、100万部突破のマネジメント理論「識学」の代理店としても経営課題の解決を包括的に支援。これまでに経済産業省「DXセレクション」に選出された企業を含む200社以上にソリューションを導入し、日本企業の競争力強化に貢献し続けています。

会社概要:

・会社名:カスタマークラウド株式会社(CUSTOMER CLOUD CORP.)

・所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14 FINE PIECE 302

・代表取締役:木下 寛士(X:@kinoshita_ifr)

・公式サイト:https://www.customercloudcorp.com/

企業理念:

・Mission:心揺さぶる体験を、すべての人に。

・Vision:世界を手に入れよう、1タップで。

・Value:先進テクノロジーの社会実装を加速し、人の能力と知性を高め、世界に貢献する。

主要製品・サービス:

代表紹介:木下 寛士(きのした ひろし)

・カスタマークラウド株式会社 代表取締役(Lark・識学代理店)

・ファインピース株式会社 代表取締役(自動車機器メーカー)

・AIエージェントコンサルタント / シリアルアントレプレナー



生成AI時代のデジタル変革を専門とするAIエージェントコンサルタントであり、複数の事業を興してきたシリアルアントレプレナー。21歳でインドにて初の事業を立ち上げ、オートアライアンスグループ企業の代表を経験した後、カスタマークラウドやファインピースなど複数の法人・団体を設立。経営やM&A後の再生支援において、多くの成果を上げている。

国土交通省認定のDXツール「Lark」や組織マネジメント理論「識学」の公式パートナーとして、世界トップクラスのユニコーン企業が培ってきた成長ノウハウを日本企業へ届けるべく、経済産業省「DXセレクション」に選出された企業を含む200社以上に独自の「AI/DX経営メソッド」を提供。

さらに、日本初となる“AIがAIを進化させる”「AI2AI」や、企業の「AI脳」を構築する「LBAI(Learning-Based AI)」というコンセプトを提唱。24時間365日対応可能なデジタル労働力「.Aiエージェント」を展開し、多くの企業のDX推進を加速。また、日本初のAI SEO専門サービス「.Ai SEO」をリリースし、生成AI時代に適したマーケティング・検索戦略を提供。

現在は「.Aiカレッジ」で年間100回以上のAI講座やコラム連載を行い、「ReHacQ!」などのメディアを通じて、組織変革(AX:AI Transformation)に関する最新知見を幅広く発信。AIガバナンスとイノベーション創出を両立する実践的アプローチにより、多くの企業のAI・デジタル変革をリードしている。

● コラム連載・SNS

・コラム連載:https://note.com/hiroshikinoshita

・X(旧Twitter):https://x.com/kinoshita_ifr



セミナー・メディア情報

