「BASE」がYouTubeチャンネル「ECのカクシゴト」を開設！

BASE株式会社

この度、BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役CEO:鶴岡 裕太、以下BASE)が運営するネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」は、ショップオーナーの生き方に密着したドキュメンタリー動画をお届けするYouTubeチャンネル「ECのカクシゴト」を新たに開設し、2025年6月13日(金)より配信をスタートしました。

"ひとり開業の裏側"をテーマに、個人やスモールチームでネットショップを運営するショップオーナーの開業ストーリーや人生、日々の暮らしに密着したドキュメンタリー形式の動画を、毎週配信します。

初回は、和牛専門フルオーダーカットの精肉店「TOKYO COWBOY」のショップオーナー上野望さんに密着!42歳で外資証券マンからキャリア転身した裏側をお届けします!

■YouTubeチャンネル「ECのカクシゴト」毎週配信スタート!

テーマは"ひとり開業の裏側"。実際に「BASE」を利用してネットショップを運営するショップオーナーが開業に至るまでの過程や、1日の過ごし方にスポットを当てています。 「好きなことをして生きていきたい」「会社や組織にとらわれず自分らしく働きたい」「ライフステージの変化で働き方を見直していた」など、ショップオーナーがこれまで抱えてきた葛藤や転機を紹介しながら、ネットショップ運営という選択肢を通じて、新たな道を切り拓いていく等身大の言葉と映像をお届けします。

ショップオーナーの十人十色の生き方に触れることで、これから何か新しいことを始めたいと考えている方や、ECを活用して自分らしい働き方を模索している方にとって、背中をそっと押してくれるようなコンテンツを目指しています。



< YouTubeチャンネル「ECのカクシゴト」概要 >

・チャンネル名 : ECのカクシゴト ーひとり開業の裏側ー (@sub_baseec)

・チャンネルURL: https://www.youtube.com/@sub_baseec

・コンテンツ内容: ショップオーナーの開業ストーリーや人生、日々の暮らしに密着するドキュメンタリー

・配 信 日 時: 毎週金曜日(予定)



6月13日(金)配信 \42歳、キャリア転身を決断!元外資証券マンの目に映った「自由な生き方」とは!?/

記念すべき第1回目の出演者は、和牛専門フルオーダーカットの精肉店「TOKYO COWBOY」( https://tokyocowboy.theshop.jp )のショップオーナー上野 望(ウエノ ノゾミ)さん。16年勤めた外資系証券会社を退職し、和牛精肉店のオーナーへ。上野さんのとある1日に密着し、40代で訪れた転機、その決断の背景や、革新的と話題の販売方法に迫りました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4RVy1lzEF8o ]

6月20日(金)配信予定 \コロナ禍で失業、「就職か、挑戦か...」葛藤の末に選んだ趣味を仕事にする道とは/

次回の出演者は、インド刺繍リボンの専門店「TRIP UTOPIA」( https://store.trip-utopia.com )のショップオーナー宮田 彩織(ミヤタ サオリ)さん。コロナ禍に勤めていた会社が倒産し、再就職を目指していた傍ら、発信していた趣味のハンドメイド関連の投稿がXで大きな反響を呼びます。会社員に戻るべきか、趣味のハンドメイドに人生を賭けてみるか。葛藤の末に辿り着いた"趣味を仕事にする"ための極意に迫りました。

「BASE」はこれからも、誰でもかんたんにネットショップに挑戦できるサービスの提供を通じて、個人やスモールチームのショップオーナーの皆様の自由な生き方や新たな価値の創出を支えるパートナーとして寄り添い続けます。

以上





○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品の企画・生産・製造等、クリエイティブな活動をされている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、230万ショップにご利用いただいています。

「BASE」では、すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能、文章作成の業務を軽減する機能「BASE AIアシスタント」など、簡易な操作で利用できる幅広い機能によってショップ運営をサポートしています。個人や少人数のチームでもより効率的で効果的なネットショップ運営を実現し、ものづくりをはじめとしたショップオーナー様にしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”創出や、売上向上をサポートしています。

料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

<「BASE」の情報発信について>

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してショップを運営するノウハウを発信しています。

・オウンドメディア「BASE U」: https://baseu.jp

・「BASE」公式X @BASEec: https://x.com/BASEec

・Instagram @BASEec: https://www.instagram.com/baseec

・「BASEコミュニティ」公式X @BASEecCommunity: https://x.com/BASEecCommunity

ネットショップ作成サービス「BASE」は、サービスの提供やショップオーナー様との活動を通じて、クリエイターエコノミーの推進・支援、DE&Iの実現に取り組んでおります。

【会社概要】

会 社 名: BASE株式会社 (英語表記 BASE, Inc.)

代 表 者: 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地: 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立: 平成24(2012)年12月11日

資 本 金: 87億3,500万円(2024年12月末日現在)

U R L : https://binc.jp

事 業 内 容 : ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 連 会 社: PAY株式会社、want.jp株式会社

BASEは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。