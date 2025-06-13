自分の道を、世界に示せ！ 『ソニックレーシング クロスワールド』 パッケージ版の店舗特典を紹介
株式会社セガは、2025年9月25日（木）に発売予定のオールスターレースゲーム『ソニックレーシング クロスワールド』について、パッケージ版（PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)）の店舗特典情報を公開しました。
■「店舗特典一覧
【イオン】
レーサー「初音ミク」マグネットステッカー
▼購入はこちら
PlayStation(R)5『ソニックレーシング クロスワールド』(https://aeonretail.com/product/0/P-4974365838669/?utm_source=maker&utm_medium=website&utm_campaign=k_shop_202506_7)
PlayStation(R)4『ソニックレーシング クロスワールド』(https://aeonretail.com/product/0/P-4974365826246/?utm_source=maker&utm_medium=website&utm_campaign=k_shop_202506_7)
Nintendo Switch(TM)『ソニックレーシング クロスワールド』(https://aeonretail.com/product/0/P-4974365863845/?utm_source=maker&utm_medium=website&utm_campaign=k_shop_202506_7)
「初音ミク」(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
【セブンネットショッピング】
レーサー「ジョーカー」マグネットステッカー
セブンネットショッピング公式サイト
https://7net.omni7.jp/search/?keyword=gamesonicracing&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=gamesonicracing&searchKeywordFlg=1)
『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』 (C)ATLUS. (C)SEGA.
【ドン・キホーテ】
ドンペン × ソニック コラボマグネットステッカー
ドン・キホーテ公式サイト
https://www.donki.com/store/(https://www.donki.com/store/)
【Amazon.co.jp】
Amazon.co.jp 限定セット（2BRO. × ソニック コラボステッカー付）
▼購入はこちら
PlayStation(R)5『ソニックレーシング クロスワールド』Amazon.co.jp 限定セット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC1R4L3Z?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80&previewDoh=1&th=1)
PlayStation(R)4『ソニックレーシング クロスワールド』Amazon.co.jp 限定セット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC1NKHRJ?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_1&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_1&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_1&previewDoh=1)
Nintendo Switch(TM)『ソニックレーシング クロスワールド』Amazon.co.jp 限定セット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC1HQ91B?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_2&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_2&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_2&previewDoh=1)
Amazon.co.jp 限定グッズセット
（2BRO. × ソニック コラボオリジナルTシャツ＆2BRO. × ソニック コラボステッカー付）
PlayStation(R)5『ソニックレーシング クロスワールド』Amazon.co.jp 限定グッズセット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC25MCM7?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_3&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_3&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_3&previewDoh=1&th=1)
PlayStation(R)4『ソニックレーシング クロスワールド』Amazon.co.jp 限定グッズセット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC1S9SBY?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_4&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_4&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_4&previewDoh=1)
Nintendo Switch(TM)『ソニックレーシング クロスワールド』Amazon.co.jp 限定グッズセット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC1LQ926?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_5&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_5&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_5&previewDoh=1)
※本特典の配布やバンドル商品の販売は日本のみとなります。
▼2BRO. YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC2GuoutVyegg6PUK88lLpjw
(C) 2BRO.
『ソニックレーシング クロスワールド』とは
『ソニックレーシング クロスワールド』は、セガレースゲームチームの精鋭が手掛けるオールスターレースゲームです。予測不能の“驚き”が詰まったレースバトルで、プラットフォームの垣根を超え、世界中の異なる対応プラットフォーム同士のプレイヤーとネットワーク対戦（クロスプレイ）が楽しめます。
『ソニックレーシング クロスワールド』商品概要
パッケージ版
価格
■通常版
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4：7,990円
Nintendo Switch(TM)：6,990円（税込）
製品内容
■通常版：
『ソニックレーシング クロスワールド』本編ソフト
＜早期購入特典＞
・ウェアホッグパック（レーサー「ウェアホッグ」、マシン「ビーストスパイク」、ステッカー「ウェアホッグステッカー」）
ダウンロード版
価格
■通常版
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、
PC(Steam、Epic Games Store)：7,990円
Nintendo Switch(TM)：6,990円（税込）
■デジタルデラックスエディション
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、
PC(Steam、Epic Games Store)：8,990円
Nintendo Switch(TM)：7,990円（税込）
製品内容
■通常版：
『ソニックレーシング クロスワールド』本編ソフト
＜予約購入特典＞
・ウェアホッグパック（レーサー「ウェアホッグ」、マシン「ビーストスパイク」、ステッカー「ウェアホッグステッカー」）
■デジタルデラックスエディション
・『ソニックレーシング クロスワールド』本編ソフト
・シーズンパス
-レーサー「ナイン」「ドレッド」「ラスティ」
-DLC（第1弾～第6弾まで順次配信予定）
-第1弾「マインクラフト パック」
＜予約購入特典＞
・ウェアホッグパック（レーサー「ウェアホッグ」、マシン「ビーストスパイク」、ステッカー「ウェアホッグステッカー」）
・アドバンスプレイ（72時間アーリーアクセス）
※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定
※Nintendo Switch(TM)版からNintendo Switch(TM) 2 版へのアップグレードパスの販売も予定しております。（販売時期未定）
※レーサー「ナイン」「ドレッド」「ラスティ」は発売日よりお楽しみいただけます。
※コラボレーションDLCは発売後、順次配信いたします。
※配信内容や時期は変更となる可能性がございます。詳細は公式サイトをご覧ください。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
【製品概要】
商品名：ソニックレーシング クロスワールド
対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)
発売日：
2025年9月25日（木）発売予定
※PC(Steam、Epic Games Store)版は9月26日（金）発売予定
※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定
価格：
通常版（パッケージ版／デジタル版）
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）
Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）
デジタルデラックスエディション
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）
Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）
ジャンル：レーシング
プレイ人数：
ローカルプレイ 1～4人
オンラインプレイ 最大12人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/
※Nintendo Switch(TM)版では、ローカルプレイは最大8人でお楽しみいただけます。
※「ワールドマッチ」ではオンラインプレイのみ、「グランプリ」「レースパーク」ではローカルプレイ、オンラインプレイどちらでも遊ぶことができます。
※Nintendo Switch(TM)版をお持ちの方には有料アップグレードオプションが提供される予定です。