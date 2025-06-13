自分の道を、世界に示せ！ 『ソニックレーシング クロスワールド』 パッケージ版の店舗特典を紹介

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株式会社セガ


株式会社セガは、2025年9月25日（木）に発売予定のオールスターレースゲーム『ソニックレーシング クロスワールド』について、パッケージ版（PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)）の店舗特典情報を公開しました。


　


■「店舗特典一覧


【イオン】


レーサー「初音ミク」マグネットステッカー




▼購入はこちら


PlayStation(R)5『ソニックレーシング クロスワールド』(https://aeonretail.com/product/0/P-4974365838669/?utm_source=maker&utm_medium=website&utm_campaign=k_shop_202506_7)


PlayStation(R)4『ソニックレーシング クロスワールド』(https://aeonretail.com/product/0/P-4974365826246/?utm_source=maker&utm_medium=website&utm_campaign=k_shop_202506_7)


Nintendo Switch(TM)『ソニックレーシング クロスワールド』(https://aeonretail.com/product/0/P-4974365863845/?utm_source=maker&utm_medium=website&utm_campaign=k_shop_202506_7)


　


「初音ミク」(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net


　


　


【セブンネットショッピング】


レーサー「ジョーカー」マグネットステッカー




セブンネットショッピング公式サイト


https://7net.omni7.jp/search/?keyword=gamesonicracing&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=gamesonicracing&searchKeywordFlg=1)


　


『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』　(C)ATLUS. (C)SEGA.


　


　


【ドン・キホーテ】


ドンペン × ソニック コラボマグネットステッカー




ドン・キホーテ公式サイト


https://www.donki.com/store/(https://www.donki.com/store/)


　


　


【Amazon.co.jp】


Amazon.co.jp 限定セット（2BRO. × ソニック コラボステッカー付）




▼購入はこちら


PlayStation(R)5『ソニックレーシング クロスワールド』Amazon.co.jp 限定セット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC1R4L3Z?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80&previewDoh=1&th=1)


PlayStation(R)4『ソニックレーシング クロスワールド』Amazon.co.jp 限定セット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC1NKHRJ?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_1&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_1&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_1&previewDoh=1)


Nintendo Switch(TM)『ソニックレーシング クロスワールド』Amazon.co.jp 限定セット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC1HQ91B?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_2&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_2&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_2&previewDoh=1)


　


Amazon.co.jp 限定グッズセット


（2BRO. × ソニック コラボオリジナルTシャツ＆2BRO. × ソニック コラボステッカー付）





PlayStation(R)5『ソニックレーシング クロスワールド』Amazon.co.jp 限定グッズセット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC25MCM7?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_3&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_3&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_3&previewDoh=1&th=1)


PlayStation(R)4『ソニックレーシング クロスワールド』Amazon.co.jp 限定グッズセット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC1S9SBY?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_4&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_4&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_4&previewDoh=1)


Nintendo Switch(TM)『ソニックレーシング クロスワールド』Amazon.co.jp 限定グッズセット(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC1LQ926?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_5&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_5&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_2PN31H3VQET46KV67D80_5&previewDoh=1)


　


※本特典の配布やバンドル商品の販売は日本のみとなります。


　


▼2BRO. YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/channel/UC2GuoutVyegg6PUK88lLpjw


　


(C) 2BRO.


　


　


『ソニックレーシング クロスワールド』とは


『ソニックレーシング クロスワールド』は、セガレースゲームチームの精鋭が手掛けるオールスターレースゲームです。予測不能の“驚き”が詰まったレースバトルで、プラットフォームの垣根を超え、世界中の異なる対応プラットフォーム同士のプレイヤーとネットワーク対戦（クロスプレイ）が楽しめます。


　


『ソニックレーシング クロスワールド』商品概要


パッケージ版


価格


■通常版


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4：7,990円


Nintendo Switch(TM)：6,990円（税込）


　


製品内容


■通常版：


『ソニックレーシング クロスワールド』本編ソフト


＜早期購入特典＞


・ウェアホッグパック（レーサー「ウェアホッグ」、マシン「ビーストスパイク」、ステッカー「ウェアホッグステッカー」）


　


ダウンロード版


価格


■通常版


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、


PC(Steam、Epic Games Store)：7,990円


Nintendo Switch(TM)：6,990円（税込）


　


■デジタルデラックスエディション


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、


PC(Steam、Epic Games Store)：8,990円


Nintendo Switch(TM)：7,990円（税込）


　


製品内容


■通常版：


『ソニックレーシング クロスワールド』本編ソフト


＜予約購入特典＞


・ウェアホッグパック（レーサー「ウェアホッグ」、マシン「ビーストスパイク」、ステッカー「ウェアホッグステッカー」）


　


■デジタルデラックスエディション


・『ソニックレーシング クロスワールド』本編ソフト


・シーズンパス


　-レーサー「ナイン」「ドレッド」「ラスティ」


　-DLC（第1弾～第6弾まで順次配信予定）


　　-第1弾「マインクラフト パック」


＜予約購入特典＞


・ウェアホッグパック（レーサー「ウェアホッグ」、マシン「ビーストスパイク」、ステッカー「ウェアホッグステッカー」）


・アドバンスプレイ（72時間アーリーアクセス）



※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定
※Nintendo Switch(TM)版からNintendo Switch(TM) 2 版へのアップグレードパスの販売も予定しております。（販売時期未定）


※レーサー「ナイン」「ドレッド」「ラスティ」は発売日よりお楽しみいただけます。


※コラボレーションDLCは発売後、順次配信いたします。


※配信内容や時期は変更となる可能性がございます。詳細は公式サイトをご覧ください。


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。


　


　


【製品概要】


商品名：ソニックレーシング クロスワールド


対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)


発売日：


2025年9月25日（木）発売予定


※PC(Steam、Epic Games Store)版は9月26日（金）発売予定


※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定


価格：


通常版（パッケージ版／デジタル版）


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）


Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）


デジタルデラックスエディション


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）


Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）


ジャンル：レーシング


プレイ人数：


ローカルプレイ 1～4人


オンラインプレイ 最大12人


発売・販売：株式会社セガ


CERO表記：A区分（全年齢対象）


著作権表記：(C)SEGA


公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/


　


※Nintendo Switch(TM)版では、ローカルプレイは最大8人でお楽しみいただけます。


※「ワールドマッチ」ではオンラインプレイのみ、「グランプリ」「レースパーク」ではローカルプレイ、オンラインプレイどちらでも遊ぶことができます。


※Nintendo Switch(TM)版をお持ちの方には有料アップグレードオプションが提供される予定です。