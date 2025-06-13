生成AIを活用したショートアニメコンテスト「Prince JAM! 2025」 ISARIBI賞を藤田大和さんの『Re：Man』が受賞

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）は、2025年5月28日（水）に開催されたAI×Web3アニメコンテスト「Prince JAM! 2025」において、藤田大和さんが手掛けたショートアニメ作品『Re：Man』に対し、ISARIBI賞を授与いたしました。

作品名「Re：Man」 ／ 藤田大和

「Prince JAM!」は、主催であるPuri Princeが展開する、生成AIやWeb3技術を活用したショートアニメコンテストです。AI技術がコンテンツ制作にもたらす革新や、アニメ特化型ブロックチェーンによる資金調達の新たな可能性を背景に、次世代の日本発IP創出を目指す場として、本年も開催されました。

本年度の「Prince JAM! 2025」には、全国から多彩なクリエイターが参加し、独創的かつ先進的なアプローチによるアニメ作品が多数エントリーされました。その中で、藤田大和さんの『Re：Man』は、AIを用いた物語構造の革新性と表現力の高さが評価され、当社独自の視点からISARIBI賞に選出されました。

また、ISARIBI株式会社からは、取締役でありプロデューサーの倉光一輝が本コンテストの特別審査員として登壇し、AI時代における映像表現の可能性と、クリエイター支援の重要性について審査・講評を行いました。

ISARIBI株式会社は今後も、変化し続けるコンテンツ業界において、次世代の才能と技術の融合を支援し、日本のIPを世界へと広げてまいります。

コンテスト概要

AI×Web3アニメコンテストPrince JAM!2025

日時：2025年5月28日(水)

会場：全電通ホール

https://www.zhall.or.jp

主催：Puri Prince

■コンテストスケジュール

エントリー期間：2025年4月1日（火）～2025年4月30日（水）

作品制作期間: 2025年5月1日（木）～2025年5月12日（月）

作品提出締切: 2025年5月21日（水）

最終審査: 2025年5月28日（水）

Disrupt The Bias ～バイアスをぶちこわせ～

ISARIBIは2025年から

REAL AKIBA GROUPのクリエイティブエージェンシーとして

新たに生まれ変わります。

「そんなの無理」というバイアスを覆し、

「こんなの無理」というアイデアを実現する。

ユニークで、オタクで、ふざけたことにいつもド真面目。

世界で最も挑発的で、世界で最も破壊的なイノベーターを目指す。

そして、社会の様々なバイアスをクリエイティブのチカラでぶち壊し、

もっと面白さに溢れる世界をつくる。

それが、ISARIBI の使命です。

会社名：ISARIBI株式会社

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-19 新秋葉原ビル7F,8F

設立：2020年4月

HP URL：https://isaribi.net/