生成AIを活用したショートアニメコンテスト「Prince JAM! 2025」 ISARIBI賞を藤田大和さんの『Re：Man』が受賞
ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）は、2025年5月28日（水）に開催されたAI×Web3アニメコンテスト「Prince JAM! 2025」において、藤田大和さんが手掛けたショートアニメ作品『Re：Man』に対し、ISARIBI賞を授与いたしました。
作品名「Re：Man」 ／ 藤田大和
「Prince JAM!」は、主催であるPuri Princeが展開する、生成AIやWeb3技術を活用したショートアニメコンテストです。AI技術がコンテンツ制作にもたらす革新や、アニメ特化型ブロックチェーンによる資金調達の新たな可能性を背景に、次世代の日本発IP創出を目指す場として、本年も開催されました。
本年度の「Prince JAM! 2025」には、全国から多彩なクリエイターが参加し、独創的かつ先進的なアプローチによるアニメ作品が多数エントリーされました。その中で、藤田大和さんの『Re：Man』は、AIを用いた物語構造の革新性と表現力の高さが評価され、当社独自の視点からISARIBI賞に選出されました。
また、ISARIBI株式会社からは、取締役でありプロデューサーの倉光一輝が本コンテストの特別審査員として登壇し、AI時代における映像表現の可能性と、クリエイター支援の重要性について審査・講評を行いました。
ISARIBI株式会社は今後も、変化し続けるコンテンツ業界において、次世代の才能と技術の融合を支援し、日本のIPを世界へと広げてまいります。
コンテスト概要
AI×Web3アニメコンテストPrince JAM!2025
日時：2025年5月28日(水)
会場：全電通ホール
https://www.zhall.or.jp
主催：Puri Prince
■コンテストスケジュール
エントリー期間：2025年4月1日（火）～2025年4月30日（水）
作品制作期間: 2025年5月1日（木）～2025年5月12日（月）
作品提出締切: 2025年5月21日（水）
最終審査: 2025年5月28日（水）
Disrupt The Bias ～バイアスをぶちこわせ～
ISARIBIは2025年から
REAL AKIBA GROUPのクリエイティブエージェンシーとして
新たに生まれ変わります。
「そんなの無理」というバイアスを覆し、
「こんなの無理」というアイデアを実現する。
ユニークで、オタクで、ふざけたことにいつもド真面目。
世界で最も挑発的で、世界で最も破壊的なイノベーターを目指す。
そして、社会の様々なバイアスをクリエイティブのチカラでぶち壊し、
もっと面白さに溢れる世界をつくる。
それが、ISARIBI の使命です。
会社名：ISARIBI株式会社
所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-19 新秋葉原ビル7F,8F
設立：2020年4月
HP URL：https://isaribi.net/