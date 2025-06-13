生成AIを活用したショートアニメコンテスト「Prince JAM! 2025」 ISARIBI賞を藤田大和さんの『Re：Man』が受賞

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ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）は、2025年5月28日（水）に開催されたAI×Web3アニメコンテスト「Prince JAM! 2025」において、藤田大和さんが手掛けたショートアニメ作品『Re：Man』に対し、ISARIBI賞を授与いたしました。




作品名「Re：Man」 ／ 藤田大和




「Prince JAM!」は、主催であるPuri Princeが展開する、生成AIやWeb3技術を活用したショートアニメコンテストです。AI技術がコンテンツ制作にもたらす革新や、アニメ特化型ブロックチェーンによる資金調達の新たな可能性を背景に、次世代の日本発IP創出を目指す場として、本年も開催されました。




本年度の「Prince JAM! 2025」には、全国から多彩なクリエイターが参加し、独創的かつ先進的なアプローチによるアニメ作品が多数エントリーされました。その中で、藤田大和さんの『Re：Man』は、AIを用いた物語構造の革新性と表現力の高さが評価され、当社独自の視点からISARIBI賞に選出されました。



また、ISARIBI株式会社からは、取締役でありプロデューサーの倉光一輝が本コンテストの特別審査員として登壇し、AI時代における映像表現の可能性と、クリエイター支援の重要性について審査・講評を行いました。



ISARIBI株式会社は今後も、変化し続けるコンテンツ業界において、次世代の才能と技術の融合を支援し、日本のIPを世界へと広げてまいります。




コンテスト概要




AI×Web3アニメコンテストPrince JAM!2025


日時：2025年5月28日(水)　


会場：全電通ホール


https://www.zhall.or.jp


主催：Puri Prince



■コンテストスケジュール


エントリー期間：2025年4月1日（火）～2025年4月30日（水）


作品制作期間: 2025年5月1日（木）～2025年5月12日（月）


作品提出締切: 2025年5月21日（水）


最終審査: 2025年5月28日（水）






Disrupt The Bias ～バイアスをぶちこわせ～


ISARIBIは2025年から


REAL AKIBA GROUPのクリエイティブエージェンシーとして


新たに生まれ変わります。


「そんなの無理」というバイアスを覆し、


「こんなの無理」というアイデアを実現する。


ユニークで、オタクで、ふざけたことにいつもド真面目。


世界で最も挑発的で、世界で最も破壊的なイノベーターを目指す。


そして、社会の様々なバイアスをクリエイティブのチカラでぶち壊し、


もっと面白さに溢れる世界をつくる。


それが、ISARIBI の使命です。



会社名：ISARIBI株式会社


所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-19　新秋葉原ビル7F,8F


設立：2020年4月


HP URL：https://isaribi.net/